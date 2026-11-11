Oyuncu Yılmaz Bayraktar kira krizi mahkemede bitti! Ev sahibi ‘ucuza oturuyor’ dedi, davadan çıkan karar şaşırttı

Beyoğlu’nda 6 yıldır oturduğu dairesinde kiraz krizi yaşayan ünlü oyuncu Yılmaz Bayraktar, ev sahibinin ‘ucuza oturuyor’ deyip açtığı dava da karar çıktı. Ünlü oyuncunun 4 bin 250 bin TL’ye oturduğu evi 25 bin TL çıkarmak isteyen ev sahibiyle mahkemelik olan Bayraktar için mahkemeden karar çıktı. İstanbul Sulh Mahkemesi, emsal daireler gerekçesiyle açılan kira uyarlama davasını reddetti, oyuncunun haklı olduğuna hükmetti.

OYUNCU YILMAZ BAYRAKTAR KİRA KRİZİ MAHKEMEDE BİTTİ!

Oynadığı yapımlarla hayranları tarafından yoğun ilgi gören ünlü oyuncu Yılmaz Bayraktar, son zamanlarda ev sahibiyle kira bedeli konusunda anlaşamadı. Beyoğlu’nda bulunan dairesinde 4 bin 250 TL’ye oturan Yılmaz Bayraktar ev sahibinin kirayı 25 bin TL yapmasıyla ev sahibiyle mahkemelik oldu.

Beyoğlu’nda oturduğu dairesine ev sahibiyle 2021 yılında kontrat yapıp oturmaya başlayan Yılmaz Bayraktar, 2024 yılında artan kira oranı karşısında ev sahibiyle anlaşamadı. Ev sahibinin yapmış olduğu kira zammı talebini kabul etmeyen Bayraktar, mahkemelik oldu.

Ev sahibi mahkemenin yolunu tutarak Yılmaz Bayraktar’ın kira uyarlama davası açarak gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Sulh Mahekemesi’ne sunulan dilekçe de ev sahibinin kiracısının evinde çok ucuza oturduğunu belirtti.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, evin emsal dairelerle kıyaslandığında fiyatının çok altında kalmasıyla birlikte dava açma zorunluluğunun doğduğunu ifade etti. Tüm bunlarla birlikte Yılmaz Bayraktar’ın mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde yapılan zammın gerçekçi olmadığı kaydedildi.

EV SAHİBİ ‘UCUZA OTURUYOR’ DEDİ, DAVADAN ÇIKAN KARAR ŞAŞIRTTI

Yılmaz Bayraktar kendisine yapılan zam oranının ödediği fiyatın 6 katı olduğunu ve talebi kabul etmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Armağan Yılmaz’ın haberinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava da karar çıktı.

Duruşma geçtiğimiz günlerde görülürken mahkemeye tarafları temsilen avukatları katıldı. Yapılan savunmaların ardından dosya da karara bağlandı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi ünlü oyuncu Yılmaz Bayraktar’ın ev sahibinin yapmış olduğu talebine red kararı verdi.

Ünlü oyuncu Yılmaz Bayraktar’ın ev sahibinin açmış olduğu dava da emsal daireler gerekçesiyle uyarlanan kira zammı davasında mahkeme red verdi böylelikle de ünlü oyuncu Yılmaz Bayraktar’ın haklı olduğuna hükmedildi.