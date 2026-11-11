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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 13:23

Oyuncu Yılmaz Bayraktar kira krizi mahkemede bitti! Ev sahibi ‘ucuza oturuyor’ dedi, davadan çıkan karar şaşırttı

Ünlü oyuncu Yılmaz Bayraktar, 6 yıldır oturduğu dairesinde kira krizi yaşadı. Ev sahibi 4 bin 250 TL olan kirayı 25 bin TL’ye çıkarınca soluğu mahkemede aldı. Ev sahibinin ‘ucuza oturuyor’ demesi üzerine açılan dava da karar çıktı. Mahkemenin verdiği karar herkesi şaşırttı.

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Editor
 Arzu Akçay
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Oyuncu Yılmaz Bayraktar kira krizi mahkemede bitti! Ev sahibi ‘ucuza oturuyor’ dedi, davadan çıkan karar şaşırttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 13:23

’nda 6 yıldır oturduğu dairesinde kiraz krizi yaşayan ünlü oyuncu Yılmaz Bayraktar, ev sahibinin ‘ucuza oturuyor’ deyip açtığı dava da karar çıktı. Ünlü oyuncunun 4 bin 250 bin TL’ye oturduğu evi 25 bin TL çıkarmak isteyen ev sahibiyle mahkemelik olan Bayraktar için mahkemeden karar çıktı. İstanbul Sulh Mahkemesi, emsal daireler gerekçesiyle açılan kira uyarlama davasını reddetti, oyuncunun haklı olduğuna hükmetti.

OYUNCU YILMAZ BAYRAKTAR KİRA KRİZİ MAHKEMEDE BİTTİ!

Oynadığı yapımlarla hayranları tarafından yoğun ilgi gören ünlü oyuncu Yılmaz Bayraktar, son zamanlarda ev sahibiyle kira bedeli konusunda anlaşamadı. Beyoğlu’nda bulunan dairesinde 4 bin 250 TL’ye oturan Yılmaz Bayraktar ev sahibinin kirayı 25 bin TL yapmasıyla ev sahibiyle mahkemelik oldu.

Oyuncu Yılmaz Bayraktar kira krizi mahkemede bitti! Ev sahibi ‘ucuza oturuyor’ dedi, davadan çıkan karar şaşırttı

Beyoğlu’nda oturduğu dairesine ev sahibiyle 2021 yılında kontrat yapıp oturmaya başlayan Yılmaz Bayraktar, 2024 yılında artan kira oranı karşısında ev sahibiyle anlaşamadı. Ev sahibinin yapmış olduğu kira zammı talebini kabul etmeyen Bayraktar, mahkemelik oldu.

Oyuncu Yılmaz Bayraktar kira krizi mahkemede bitti! Ev sahibi ‘ucuza oturuyor’ dedi, davadan çıkan karar şaşırttı

mahkemenin yolunu tutarak Yılmaz Bayraktar’ın kira uyarlama davası açarak gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Sulh Mahekemesi’ne sunulan dilekçe de ev sahibinin kiracısının evinde çok ucuza oturduğunu belirtti.

Oyuncu Yılmaz Bayraktar kira krizi mahkemede bitti! Ev sahibi ‘ucuza oturuyor’ dedi, davadan çıkan karar şaşırttı

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, evin emsal dairelerle kıyaslandığında fiyatının çok altında kalmasıyla birlikte dava açma zorunluluğunun doğduğunu ifade etti. Tüm bunlarla birlikte Yılmaz Bayraktar’ın mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde yapılan zammın gerçekçi olmadığı kaydedildi.

Oyuncu Yılmaz Bayraktar kira krizi mahkemede bitti! Ev sahibi ‘ucuza oturuyor’ dedi, davadan çıkan karar şaşırttı

EV SAHİBİ ‘UCUZA OTURUYOR’ DEDİ, DAVADAN ÇIKAN KARAR ŞAŞIRTTI

Yılmaz Bayraktar kendisine yapılan zam oranının ödediği fiyatın 6 katı olduğunu ve talebi kabul etmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Armağan Yılmaz’ın haberinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava da karar çıktı.

Oyuncu Yılmaz Bayraktar kira krizi mahkemede bitti! Ev sahibi ‘ucuza oturuyor’ dedi, davadan çıkan karar şaşırttı

Duruşma geçtiğimiz günlerde görülürken mahkemeye tarafları temsilen avukatları katıldı. Yapılan savunmaların ardından dosya da karara bağlandı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi ünlü oyuncu Yılmaz Bayraktar’ın ev sahibinin yapmış olduğu talebine red kararı verdi.

Oyuncu Yılmaz Bayraktar kira krizi mahkemede bitti! Ev sahibi ‘ucuza oturuyor’ dedi, davadan çıkan karar şaşırttı

Ünlü oyuncu Yılmaz Bayraktar’ın ev sahibinin açmış olduğu dava da emsal daireler gerekçesiyle uyarlanan kira zammı davasında mahkeme red verdi böylelikle de ünlü oyuncu Yılmaz Bayraktar’ın haklı olduğuna hükmedildi.

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#Kira Davası
#Ev Sahibi
#Beyoğlu
#Yılmaz Bayraktar
#İstanbul Sulh Mahkemesi
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