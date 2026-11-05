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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 17:12

Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'den sürpriz evlilik! Nikah haberini aylar sonra duyurdular

Oyuncu Yılmaz Bayraktar ile Sıla Özlem Önemli, evlilik haberlerini sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla duyurarak hayranlarını şaşırttı. Ünlü çiftin, 24 Eylül'de sade bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdiği ortaya çıktı. Evliliklerini bir süre gözlerden uzak tutan ikili, yaptıkları açıklamayla mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'den sürpriz evlilik! Nikah haberini aylar sonra duyurdular
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 17:12

Sıla Özlem Önemli ve Yılmaz Bayraktar'ın nikâh töreninden kareler de kısa sürede ilgi gördü. Sade beyaz bir elbise tercih eden Önemli, eşiyle sokaklarında verdiği romantik pozlarla dikkat çekti. Çiftin evliliklerini aylar sonra açıklaması ise sosyal medyada gündem oldu.

YILMAZ BAYRAKTAR VE SILA ÖZLEM ÖNEMLİ'DEN SÜRPRİZ EVLİLİK 

Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşıma şu notu ekledi: "Bir aile olalı epey zaman geçti ve artık bunu sizlere duyurmanın zamanı geldi" Bu sözlerle evlendiklerini takipçilerine ilan eden Bayraktar ve Önemli, paylaşımlarıyla büyük ilgi topladı.

Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'den sürpriz evlilik! Nikah haberini aylar sonra duyurdular

HAYRANLARINDAN TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Ünlü çiftin nikâh karelerini paylaşmasının ardından sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda tebrik mesajı geldi. Takipçileri, Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'ye mutluluk dileklerini iletirken çiftin sade nikâh tercihine de ilgi gösterdi.

Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'den sürpriz evlilik! Nikah haberini aylar sonra duyurdular

MEHMED FETİHLER SULTANI'NDA OYNAMIŞTI

ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından , kadrosuna yeni bir oyuncu daha katmıştı. Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizinin yeni transferi, başarılı oyuncu Yılmaz Bayraktar olmuştu.

Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'den sürpriz evlilik! Nikah haberini aylar sonra duyurdular

Dizide Bosna Kralı Stjepan karakterine hayat veren Yılmaz Bayraktar'ın kadroya katılması dikkat çekmişti. Oyuncu, bu projeden önce Miray Daner ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dijital yapım Bize Bir Şey Olmaz'da rol almıştı.

Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'den sürpriz evlilik! Nikah haberini aylar sonra duyurdular

BOSNA KRALI STJEPAN KARAKTERİNE HAYAT VERMİŞTİ

Yılmaz Bayraktar, Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Bosna Kralı Stjepan karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Oyuncunun dizide üstleneceği rol, yeni bölüm öncesinde merak uyandırmıştı.

Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'den sürpriz evlilik! Nikah haberini aylar sonra duyurdular

SON OLARAK BİZE BİR ŞEY OLMAZ'DA YER ALMIŞTI

Başarılı oyuncu, Mehmed Fetihler Sultanı kadrosuna katılmadan önce Miray Daner ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Bize Bir Şey Olmaz adlı dijital projede rol almıştı. Bayraktar'ın yeni dizideki performansı da izleyiciler tarafından merakla beklenmişti.
 

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ETİKETLER
#İstanbul
#Mehmed Fetihler Sultanı
#TRT 1
#Yılmaz Bayraktar
#Sıla Özlem Önemli
#Magazin
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