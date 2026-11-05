Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'den sürpriz evlilik! Nikah haberini aylar sonra duyurdular

Sıla Özlem Önemli ve Yılmaz Bayraktar'ın nikâh töreninden kareler de kısa sürede ilgi gördü. Sade beyaz bir elbise tercih eden Önemli, eşiyle İstanbul sokaklarında verdiği romantik pozlarla dikkat çekti. Çiftin evliliklerini aylar sonra açıklaması ise sosyal medyada gündem oldu.

YILMAZ BAYRAKTAR VE SILA ÖZLEM ÖNEMLİ'DEN SÜRPRİZ EVLİLİK

Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşıma şu notu ekledi: "Bir aile olalı epey zaman geçti ve artık bunu sizlere duyurmanın zamanı geldi" Bu sözlerle evlendiklerini takipçilerine ilan eden Bayraktar ve Önemli, paylaşımlarıyla büyük ilgi topladı.

HAYRANLARINDAN TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Ünlü çiftin nikâh karelerini paylaşmasının ardından sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda tebrik mesajı geldi. Takipçileri, Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'ye mutluluk dileklerini iletirken çiftin sade nikâh tercihine de ilgi gösterdi.

MEHMED FETİHLER SULTANI'NDA OYNAMIŞTI

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Mehmed Fetihler Sultanı, kadrosuna yeni bir oyuncu daha katmıştı. Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizinin yeni transferi, başarılı oyuncu Yılmaz Bayraktar olmuştu.

Dizide Bosna Kralı Stjepan karakterine hayat veren Yılmaz Bayraktar'ın kadroya katılması dikkat çekmişti. Oyuncu, bu projeden önce Miray Daner ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dijital yapım Bize Bir Şey Olmaz'da rol almıştı.

BOSNA KRALI STJEPAN KARAKTERİNE HAYAT VERMİŞTİ

Yılmaz Bayraktar, Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Bosna Kralı Stjepan karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Oyuncunun dizide üstleneceği rol, yeni bölüm öncesinde merak uyandırmıştı.

SON OLARAK BİZE BİR ŞEY OLMAZ'DA YER ALMIŞTI

Başarılı oyuncu, Mehmed Fetihler Sultanı kadrosuna katılmadan önce Miray Daner ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Bize Bir Şey Olmaz adlı dijital projede rol almıştı. Bayraktar'ın yeni dizideki performansı da izleyiciler tarafından merakla beklenmişti.

