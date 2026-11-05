Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'den sürpriz evlilik! Nikah haberini aylar sonra duyurdular

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İstanbul
Sıla Özlem Önemli ve Yılmaz Bayraktar'ın nikâh töreninden kareler de kısa sürede ilgi gördü. Sade beyaz bir elbise tercih eden Önemli, eşiyle İstanbul sokaklarında verdiği romantik pozlarla dikkat çekti. Çiftin evliliklerini aylar sonra açıklaması ise sosyal medyada gündem oldu.
Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşıma şu notu ekledi: "Bir aile olalı epey zaman geçti ve artık bunu sizlere duyurmanın zamanı geldi" Bu sözlerle evlendiklerini takipçilerine ilan eden Bayraktar ve Önemli, paylaşımlarıyla büyük ilgi topladı.
Ünlü çiftin nikâh karelerini paylaşmasının ardından sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda tebrik mesajı geldi. Takipçileri, Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'ye mutluluk dileklerini iletirken çiftin sade nikâh tercihine de ilgi gösterdi.
TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Mehmed Fetihler Sultanı, kadrosuna yeni bir oyuncu daha katmıştı. Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizinin yeni transferi, başarılı oyuncu Yılmaz Bayraktar olmuştu.
Dizide Bosna Kralı Stjepan karakterine hayat veren Yılmaz Bayraktar'ın kadroya katılması dikkat çekmişti. Oyuncu, bu projeden önce Miray Daner ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dijital yapım Bize Bir Şey Olmaz'da rol almıştı.
Yılmaz Bayraktar, Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Bosna Kralı Stjepan karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Oyuncunun dizide üstleneceği rol, yeni bölüm öncesinde merak uyandırmıştı.
Başarılı oyuncu, Mehmed Fetihler Sultanı kadrosuna katılmadan önce Miray Daner ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Bize Bir Şey Olmaz adlı dijital projede rol almıştı. Bayraktar'ın yeni dizideki performansı da izleyiciler tarafından merakla beklenmişti.