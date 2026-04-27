Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Ozan Doğulu açtı ağzını yumdu gözünü! CHP’li belediyeye: Sokakları savaş alanına döndürdü

Arnavutköy’de gerçekleştirilen kazı çalışmasının ardından sokağın bakımsız bırakılması, ünlü müzisyen Ozan Doğulu’nun tepkisini çekti. CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik eleştirisini sosyal medya üzerinden dile getiren Doğulu, bölgedeki yol sorununu gündeme taşıdı.

Ozan Doğulu açtı ağzını yumdu gözünü! CHP'li belediyeye: Sokakları savaş alanına döndürdü
Sanatçı Ozan Doğulu, sosyal medya paylaşımında CHP’li ’ni etiketleyerek elektrik arızası nedeniyle kazılan sokağın onarım yapılmadan bırakıldığını öne sürdü. ’ün en işlek noktalarından biri olan Dere Sokak’taki mevcut durumun hem estetik hem de güvenlik açısından sorununa neden olduğunu vurguladı.

Sanatçı Ozan Doğulu, sosyal medya hesabından CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ni etiketleyerek Arnavutköy'deki Dere Sokak'ta elektrik arızası sonrası sokağın onarım yapılmadan bırakıldığını ve bunun estetik, güvenlik sorunları yarattığını öne sürdü.
Ozan Doğulu, Dere Sokak'taki bozuk taş yollar, çukurlar ve yağmur suyu birikintilerinin olduğu görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi.
Bölge sakinleri de benzer şikayetlerde bulunarak, yoğun yaya trafiğine sahip bu bölgede yolun bu şekilde bırakılmasının görüntü kirliliğine yol açtığını ve kazalara davetiye çıkardığını belirtti.
Ozan Doğulu'nun paylaşımı geniş yankı uyandırdı.
OZAN DOĞULU AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Görüntülerde bozuk taş yollar, oluşan çukurlar ve yağmur suyu birikintileri dikkat çekerken, Ozan Doğulu tepkisini şu sözlerle ifade etti:

“Elektrik arızası için kazıldı ve çok kötü durumda bırakıldı. Güzelim Arnavutköy’ün en işlek sokağı (Dere Sok.)”

Ozan Doğulu açtı ağzını yumdu gözünü! CHP’li belediyeye: Sokakları savaş alanına döndürdü

Kısa sürede geniş yankı uyandıran paylaşımın ardından bölge sakinleri de benzer şikâyetlerini dile getirdi. Yoğun yaya trafiğine sahip bir bölgede yolun bu şekilde bırakılmasının hem görüntü kirliliğine yol açtığı hem de kazalara davetiye çıkardığı yönünde yorumlar yapıldı.

OZAN DOĞULU KİMDİR?

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Ozan Doğulu, aranjörlüğü, DJ performansları ve prodüksiyon çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmış başarılı bir müzisyendir. Sahne enerjisi ve hit şarkılara imza atan düzenlemeleriyle müzik dünyasında kendine güçlü bir yer edinmiştir.

Ozan Doğulu açtı ağzını yumdu gözünü! CHP’li belediyeye: Sokakları savaş alanına döndürdü

Hayatı ve eğitimi

19 Ocak 1972’de İstanbul’da dünyaya gelen Ozan Doğulu, müzikle iç içe bir ortamda yetişti. Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Kenan Doğulu’nun ağabeyi olan Doğulu, küçük yaşlarda başladığı piyano eğitimiyle müziğe ilk adımını attı. Zamanla bu ilgi, profesyonel bir kariyere dönüştü.

Ozan Doğulu açtı ağzını yumdu gözünü! CHP’li belediyeye: Sokakları savaş alanına döndürdü

Müzik kariyeri

1990’lı yıllardan itibaren Türk pop müziğinin önemli projelerinde aranjör ve prodüktör olarak görev alan Doğulu, dönemin birçok hit şarkısının arkasındaki önemli isimlerden biri oldu. Kardeşi Kenan Doğulu başta olmak üzere çok sayıda ünlü sanatçıyla çalışan Doğulu, pop müziğin gelişim sürecinde etkili bir rol üstlendi.

Ozan Doğulu açtı ağzını yumdu gözünü! CHP’li belediyeye: Sokakları savaş alanına döndürdü

2000’li yıllarla birlikte DJ kimliğiyle de öne çıkan sanatçı, elektronik müzik ile pop sound’unu harmanladığı sahne performanslarıyla dikkat çekti. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında birçok etkinlikte sahne alarak uluslararası bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Ozan Doğulu açtı ağzını yumdu gözünü! CHP’li belediyeye: Sokakları savaş alanına döndürdü

Televizyon ve projeler

Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon projelerinde de yer alan Ozan Doğulu, çeşitli programlarda jüri üyeliği ve müzik direktörlüğü görevleri üstlendi. Farklı platformlarda gerçekleştirdiği performanslarla geniş bir hayran kitlesi edinen sanatçı, üretken müzik kariyerini aktif şekilde devam ettiriyor.

