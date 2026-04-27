Ozan Doğulu açtı ağzını yumdu gözünü! CHP’li belediyeye: Sokakları savaş alanına döndürdü

Sanatçı Ozan Doğulu, sosyal medya paylaşımında CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ni etiketleyerek elektrik arızası nedeniyle kazılan sokağın onarım yapılmadan bırakıldığını öne sürdü. Arnavutköy’ün en işlek noktalarından biri olan Dere Sokak’taki mevcut durumun hem estetik hem de güvenlik açısından sorununa neden olduğunu vurguladı.
OZAN DOĞULU AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ
Görüntülerde bozuk taş yollar, oluşan çukurlar ve yağmur suyu birikintileri dikkat çekerken, Ozan Doğulu tepkisini şu sözlerle ifade etti:
“Elektrik arızası için kazıldı ve çok kötü durumda bırakıldı. Güzelim Arnavutköy’ün en işlek sokağı (Dere Sok.)”
Kısa sürede geniş yankı uyandıran paylaşımın ardından bölge sakinleri de benzer şikâyetlerini dile getirdi. Yoğun yaya trafiğine sahip bir bölgede yolun bu şekilde bırakılmasının hem görüntü kirliliğine yol açtığı hem de kazalara davetiye çıkardığı yönünde yorumlar yapıldı.
OZAN DOĞULU KİMDİR?
Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Ozan Doğulu, aranjörlüğü, DJ performansları ve prodüksiyon çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmış başarılı bir müzisyendir. Sahne enerjisi ve hit şarkılara imza atan düzenlemeleriyle müzik dünyasında kendine güçlü bir yer edinmiştir.
Hayatı ve eğitimi
19 Ocak 1972’de İstanbul’da dünyaya gelen Ozan Doğulu, müzikle iç içe bir ortamda yetişti. Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Kenan Doğulu’nun ağabeyi olan Doğulu, küçük yaşlarda başladığı piyano eğitimiyle müziğe ilk adımını attı. Zamanla bu ilgi, profesyonel bir kariyere dönüştü.
Müzik kariyeri
1990’lı yıllardan itibaren Türk pop müziğinin önemli projelerinde aranjör ve prodüktör olarak görev alan Doğulu, dönemin birçok hit şarkısının arkasındaki önemli isimlerden biri oldu. Kardeşi Kenan Doğulu başta olmak üzere çok sayıda ünlü sanatçıyla çalışan Doğulu, pop müziğin gelişim sürecinde etkili bir rol üstlendi.
2000’li yıllarla birlikte DJ kimliğiyle de öne çıkan sanatçı, elektronik müzik ile pop sound’unu harmanladığı sahne performanslarıyla dikkat çekti. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında birçok etkinlikte sahne alarak uluslararası bir dinleyici kitlesine ulaştı.
Televizyon ve projeler
Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon projelerinde de yer alan Ozan Doğulu, çeşitli programlarda jüri üyeliği ve müzik direktörlüğü görevleri üstlendi. Farklı platformlarda gerçekleştirdiği performanslarla geniş bir hayran kitlesi edinen sanatçı, üretken müzik kariyerini aktif şekilde devam ettiriyor.