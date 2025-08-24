Ozan Güven 7 Kocalı Hürmüz'den ayrıldı! Şiddet tepkilerine dayanamadı

Geçtiğimiz yıllarda eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen ünlü oyuncu Ozan Güven, gündemden düşmüyor. Ünlü manken Çağla Şıkel, 2 yıl 3 ay hapis cezası alan oyuncunun 7 Kocalı Hürmüz müzikalinde başrol alacağını duyurmuştu. Şıkel'in açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı.

Güven’in kendisine yönelik tepkilerin büyümesinin ardından 7 Kocalı Hürmüz müzikalinden 'kendi isteği' ile ayrıldığı açıklandı.

"PROJEDEN AFFINI TALEP ETTİ"



Yapılan açıklamada "7 Kocalı Hürmüz Müzikali kadrosunda yer alan sanatçımız Ozan Güven, son günlerde yaşanan tartışmaların projeye ve ekip ruhuna zarar vermemesi adına projeden affını talep etmiştir.

Ozan Güven'e bugüne kadar gösterdiği emek ve katkılar için teşekkür ederiz. 7 Kocalı Hürmüz Müzikali'ni siz değerli seyircilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dendi.

CEZA ALMIŞTI

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, Ozan Güven’i eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u abajurla ve elleriyle darp ettiği gerekçesiyle “silahla kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, “hakaret” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ise beraatine karar vermişti. Deniz Bulutsuz ise “basit yaralama” suçundan beraat etmişti.