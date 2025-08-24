Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Ozan Güven 7 Kocalı Hürmüz'den ayrıldı! Şiddet tepkilerine dayanamadı

Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisine şiddet uygulamasının bedelini hala ödemeye devam ediyor. 2 yıl 3 ay hapis cezası alan Güven'in 7 Kocalı Hürmüz müzikalinde başrolde oynayacağının duyulması üzerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Oyuncu büyüyen tepkilerin ardından projeden 'kendi isteğiyle' ayrıldığı duyuruldu.

Ozan Güven 7 Kocalı Hürmüz'den ayrıldı! Şiddet tepkilerine dayanamadı
Geçtiğimiz yıllarda eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı iddia edilen ünlü oyuncu , gündemden düşmüyor. Ünlü manken , 2 yıl 3 ay hapis cezası alan oyuncunun 7 Kocalı Hürmüz müzikalinde başrol alacağını duyurmuştu. Şıkel'in açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı.

Ozan Güven 7 Kocalı Hürmüz'den ayrıldı! Şiddet tepkilerine dayanamadı

Güven’in kendisine yönelik tepkilerin büyümesinin ardından 7 Kocalı Hürmüz müzikalinden 'kendi isteği' ile ayrıldığı açıklandı.

Ozan Güven 7 Kocalı Hürmüz'den ayrıldı! Şiddet tepkilerine dayanamadı

"PROJEDEN AFFINI TALEP ETTİ"


Yapılan açıklamada "7 Kocalı Hürmüz Müzikali kadrosunda yer alan sanatçımız Ozan Güven, son günlerde yaşanan tartışmaların projeye ve ekip ruhuna zarar vermemesi adına projeden affını talep etmiştir.

Ozan Güven 7 Kocalı Hürmüz'den ayrıldı! Şiddet tepkilerine dayanamadı

Ozan Güven'e bugüne kadar gösterdiği emek ve katkılar için teşekkür ederiz. 7 Kocalı Hürmüz Müzikali'ni siz değerli seyircilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dendi.

Ozan Güven 7 Kocalı Hürmüz'den ayrıldı! Şiddet tepkilerine dayanamadı

CEZA ALMIŞTI

İstanbul 58. Asliye Mahkemesi, Ozan Güven’i eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u abajurla ve elleriyle darp ettiği gerekçesiyle “silahla kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, “hakaret” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ise beraatine karar vermişti. Deniz Bulutsuz ise “basit yaralama” suçundan beraat etmişti.

