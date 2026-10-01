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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:04

Özcan Deniz adliyede kardeşine destek verdi! Yurda Gürler’den sert tepki: ‘Çok güzel bir oyunculuk izledik

Özcan Deniz, kardeşi Sibel Deniz Semerci’nin yargılandığı hakaret davasında tanık olarak dinlendi. Duruşma sonrası kardeşine destek veren ünlü sanatçı, davanın haksız olduğunu savundu. Özcan Deniz’in açıklamalarının ardından diğer kardeşi Yurda Gürler’den sert tepki geldi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Özcan Deniz adliyede kardeşine destek verdi! Yurda Gürler’den sert tepki: ‘Çok güzel bir oyunculuk izledik
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:04

’in ailesinde devam eden gerilim bu kez mahkeme salonuna taşındı. Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, kız kardeşi Sibel Deniz Semerci hakkında açılan hakaret davasında tanık olarak dinlenen Özcan Deniz, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Sibel Deniz Semerci’ye destek veren Deniz, kardeşinin sözlerinin hakaret olmadığını ve ailesini korumak amacıyla söylendiğini savundu. Özcan Deniz’in açıklamalarına diğer kız kardeşi Yurda Gürler’den ise sert yanıt geldi. 

HABERİN ÖZETİ

Özcan Deniz adliyede kardeşine destek verdi! Yurda Gürler’den sert tepki: ‘Çok güzel bir oyunculuk izledik

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Özcan Deniz'in, kız kardeşi Sibel Deniz Semerci hakkında açılan hakaret davasında tanık olarak dinlenip kardeşine destek vermesi, diğer kardeşleri Yurda Gürler ve Ercan Deniz ile arasındaki gerilimi ve hukuki süreci yeniden gündeme taşıdı.
Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık olan Özcan Deniz, Sibel Deniz Semerci'nin sözlerinin hakaret olmadığını ve ailesini korumak amacıyla söylendiğini savundu.
Özcan Deniz'in açıklamalarına tepki gösteren kız kardeşi Yurda Gürler, 'Çok güzel bir oyunculuk izledik' diyerek Deniz'in tavrını eleştirdi.
Yurda Gürler, mahkemenin Sibel Deniz Semerci'nin suçu işlediğine karar verdiğini belirterek adaletin yerini bulduğunu ifade etti.
Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz'in de geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz hakkında kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

ÖZCAN DENİZ KARDEŞİ SİBEL DENİZ SEMERCİ İÇİN TANIK OLDU

Özcan Deniz, kız kardeşi Sibel Deniz Semerci’nin yargılandığı hakaret davasında tanık olarak dinlendi. Duruşmada kardeşine destek veren Deniz, Semerci’nin sözlerinin hakaret amacı taşımadığını savundu. Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Özcan Deniz, kardeşinin ailesini korumak amacıyla hareket ettiğini belirterek davaya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Özcan Deniz adliyede kardeşine destek verdi! Yurda Gürler’den sert tepki: ‘Çok güzel bir oyunculuk izledik

YURDA GÜRLER’DEN ÖZCAN DENİZ’E SERT TEPKİ

Özcan Deniz’in duruşma sonrası yaptığı açıklamaların ardından diğer kardeşi Yurda Gürler’den dikkat çeken bir tepki geldi. Gürler, adliye önünde yaptığı açıklamada Özcan Deniz’in duruşmadaki tavrını eleştirerek “Çok güzel bir oyunculuk izledik” ifadelerini kullandı. Gürler’in sözleri, kardeşler arasındaki gerilimin devam ettiğini gösterdi.

Özcan Deniz adliyede kardeşine destek verdi! Yurda Gürler’den sert tepki: ‘Çok güzel bir oyunculuk izledik

YURDA GÜRLER: “ADALET YERİNİ BULDU”

Yurda Gürler, Özcan Deniz’in açıklamalarının ardından yaptığı paylaşımda, mahkemede söylenenlerin ve dosyadaki delillerin hukuk önünde değerlendirildiğini belirtti. Gürler, sözlerin değil gerçeklerin belirleyici olduğunu savunarak “Hukuk önünde hikayelerin bir hükmü yoktur. Deliller konuşur, gerçekler ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz adliyede kardeşine destek verdi! Yurda Gürler’den sert tepki: ‘Çok güzel bir oyunculuk izledik

Gürler ayrıca mahkeme kararında Sibel Deniz Semerci’nin suçu işlediğine karar verildiğini belirtti. Yaşadığı süreçte yalnız bırakıldığını ve hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldığını söyleyen Gürler, adalete olan inancını kaybetmediğini ifade ederek kendisine destek olanlara ve avukatına teşekkür etti.

Özcan Deniz adliyede kardeşine destek verdi! Yurda Gürler’den sert tepki: ‘Çok güzel bir oyunculuk izledik

ÖZCAN DENİZ’İN AĞABEYİ ERCAN DENİZ’DEN DE DİKKAT ÇEKEN SUÇLAMA

Özcan Deniz’in aile içindeki hukuki süreci devam ederken, ağabeyi ’in de geçtiğimiz günlerde kardeşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Ercan Deniz, Özcan Deniz’in kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü. Böylece aile içinde devam eden hukuki süreçte yeni bir gelişme daha yaşandı.

Özcan Deniz adliyede kardeşine destek verdi! Yurda Gürler’den sert tepki: ‘Çok güzel bir oyunculuk izledik

Özcan Deniz’in kardeşi Sibel Deniz Semerci’nin yargılandığı davada tanık olarak dinlenmesinin ardından aile içindeki tartışma yeniden gündeme geldi. Duruşma sonrası yapılan açıklamalar dikkat çekerken, Yurda Gürler’in Özcan Deniz’e yönelik sözleri de gündem oldu. Kardeşler arasındaki hukuki sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.

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#özcan deniz
#ercan deniz
#Yurda Gürler
#Sibel Deniz Semerci
#Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi
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