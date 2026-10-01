Özcan Deniz adliyede kardeşine destek verdi! Yurda Gürler’den sert tepki: ‘Çok güzel bir oyunculuk izledik

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İstanbul
Özcan Deniz’in ailesinde devam eden gerilim bu kez mahkeme salonuna taşındı. Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, kız kardeşi Sibel Deniz Semerci hakkında açılan hakaret davasında tanık olarak dinlenen Özcan Deniz, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Sibel Deniz Semerci’ye destek veren Deniz, kardeşinin sözlerinin hakaret olmadığını ve ailesini korumak amacıyla söylendiğini savundu. Özcan Deniz’in açıklamalarına diğer kız kardeşi Yurda Gürler’den ise sert yanıt geldi.
Özcan Deniz, kız kardeşi Sibel Deniz Semerci’nin yargılandığı hakaret davasında tanık olarak dinlendi. Duruşmada kardeşine destek veren Deniz, Semerci’nin sözlerinin hakaret amacı taşımadığını savundu. Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Özcan Deniz, kardeşinin ailesini korumak amacıyla hareket ettiğini belirterek davaya ilişkin görüşlerini paylaştı.
Özcan Deniz’in duruşma sonrası yaptığı açıklamaların ardından diğer kardeşi Yurda Gürler’den dikkat çeken bir tepki geldi. Gürler, adliye önünde yaptığı açıklamada Özcan Deniz’in duruşmadaki tavrını eleştirerek “Çok güzel bir oyunculuk izledik” ifadelerini kullandı. Gürler’in sözleri, kardeşler arasındaki gerilimin devam ettiğini gösterdi.
Yurda Gürler, Özcan Deniz’in açıklamalarının ardından yaptığı paylaşımda, mahkemede söylenenlerin ve dosyadaki delillerin hukuk önünde değerlendirildiğini belirtti. Gürler, sözlerin değil gerçeklerin belirleyici olduğunu savunarak “Hukuk önünde hikayelerin bir hükmü yoktur. Deliller konuşur, gerçekler ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.
Gürler ayrıca mahkeme kararında Sibel Deniz Semerci’nin suçu işlediğine karar verildiğini belirtti. Yaşadığı süreçte yalnız bırakıldığını ve hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldığını söyleyen Gürler, adalete olan inancını kaybetmediğini ifade ederek kendisine destek olanlara ve avukatına teşekkür etti.
Özcan Deniz’in aile içindeki hukuki süreci devam ederken, ağabeyi Ercan Deniz’in de geçtiğimiz günlerde kardeşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Ercan Deniz, Özcan Deniz’in kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü. Böylece aile içinde devam eden hukuki süreçte yeni bir gelişme daha yaşandı.
Özcan Deniz’in kardeşi Sibel Deniz Semerci’nin yargılandığı davada tanık olarak dinlenmesinin ardından aile içindeki tartışma yeniden gündeme geldi. Duruşma sonrası yapılan açıklamalar dikkat çekerken, Yurda Gürler’in Özcan Deniz’e yönelik sözleri de gündem oldu. Kardeşler arasındaki hukuki sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.