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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:51

Ercan Deniz’den Özcan Deniz hakkında suç duyurusu! Aile krizinde yeni perde

Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki uzun süredir devam eden anlaşmazlık bu kez tehdit iddiasıyla adliyeye taşındı. Ercan Deniz, kendisine ulaştırılan bir ses kaydındaki kişinin kardeşi Özcan Deniz olduğunu öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ağabey Deniz, sesin kime ait olduğunun uzman incelemesiyle belirlenmesini istedi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Ercan Deniz’den Özcan Deniz hakkında suç duyurusu! Aile krizinde yeni perde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:51

Deniz kardeşler arasında geçmişten bu yana devam eden şirket ayrılığı, gayrimenkuller ve finansal konularla ilgili anlaşmazlıkların ardından yeni bir iddia daha gündeme geldi. Ercan Deniz, söz konusu ses kaydında ölümle tehdit edildiğini ileri sürerken avukatı da kayıttaki sesin Özcan Deniz'e ait olup olmadığının tespit edilmesini ve müvekkilinin güvenliğine ilişkin gerekli değerlendirmelerin yapılmasını talep etti.

HABERİN ÖZETİ

Ercan Deniz’den Özcan Deniz hakkında suç duyurusu! Aile krizinde yeni perde

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Deniz kardeşler arasındaki ticari ve kişisel anlaşmazlıklar, Ercan Deniz'in Özcan Deniz'in kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla yeni bir boyut kazandı.
Ercan Deniz, kendisine gönderilen bir ses kaydında ölümle tehdit edildiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.
Ercan Deniz'in avukatı, ses kaydındaki kişinin Özcan Deniz olup olmadığının tespit edilmesini ve müvekkilinin güvenliğinin sağlanmasını talep etti.
İki kardeş arasındaki anlaşmazlıkların şirket yönetimi, finansal işlemler ve gayrimenkullerle ilgili olduğu belirtildi.
Ses kaydında, "Bu film, fırıldaklara devam edersen o çok gitmek istediğin Silivri'ye seni ve çeteni davulla zurna ile yollarım. Bu saatten sonra kendi yaptıklarınla kendi kafana sıkarsın" ifadelerinin yer aldığı öne sürüldü.
Ercan Deniz, dilekçesinde başına gelebilecek herhangi bir saldırı veya zarar konusunda Özcan Deniz'in sorumlu tutulmasını istedi.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

ERCAN DENİZ İLE ÖZCAN DENİZ ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz, uzun yıllar boyunca sanatçının kariyerine ilişkin çeşitli işlerde birlikte hareket etti. Menajerlik ve yapım faaliyetleri kapsamında sürdürülen ortaklık, zaman içerisinde yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle sona erdi.

Ercan Deniz’den Özcan Deniz hakkında suç duyurusu! Aile krizinde yeni perde

İki kardeş arasındaki anlaşmazlıklarda şirket yönetimi, finansal işlemler ve gayrimenkullerle ilgili meselelerin de etkili olduğu öne sürüldü. Zekeriyaköy'de bulunan villalarla ilgili iddialar da taraflar arasındaki tartışmaların kamuoyuna yansıyan başlıklarından biri oldu.

AİLE İÇİNDEKİ GERİLİM TİCARİ İLİŞKİLERE DE YANSIDI

Kardeşler arasındaki sorunların yalnızca ticari meselelerle sınırlı kalmadığı görüldü. Özcan Deniz'in evliliğinin ardından aile içerisinde yaşanan görüş ayrılıkları da gündeme geldi. İlerleyen süreçte tarafların birbirleriyle olan ilişkilerinde ciddi kopuş yaşandı. Özcan Deniz'in ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından kardeşler arasındaki ticari bağlar da sona erdi. Sonrasında gayrimenkuller ve geçmiş döneme ait finansal konular üzerinden karşılıklı hukuki süreçler başladı.

Ercan Deniz’den Özcan Deniz hakkında suç duyurusu! Aile krizinde yeni perde

KRİZİN YENİ ADRESİ SAVCILIK OLDU

Taraflar arasındaki gerilim son olarak Ercan Deniz'in savcılığa yaptığı başvuruyla yeniden gündeme geldi. Milliyet'te yer alan habere göre Ercan Deniz, kendisine gönderilen bir ses kaydında tehdit edildiğini iddia etti.
Savcılığa sunulan dilekçede, kaydın incelenerek konuşan kişinin kim olduğunun belirlenmesi istendi. Ercan Deniz tarafı, ses kaydındaki kişinin Özcan Deniz olduğuna ilişkin iddianın uzman incelemesiyle araştırılmasını talep etti.

Ercan Deniz’den Özcan Deniz hakkında suç duyurusu! Aile krizinde yeni perde

SES KAYDINDAKİ İFADELER GÜNDEM OLDU

Suç duyurusuna konu olan ses kaydında yer aldığı belirtilen ifadeler şöyle:

"Bu film, fırıldaklara devam edersen o çok gitmek istediğin Silivri'ye seni ve çeteni davulla zurna ile yollarım. Bu saatten sonra kendi yaptıklarınla kendi kafana sıkarsın"

Ercan Deniz’den Özcan Deniz hakkında suç duyurusu! Aile krizinde yeni perde

Ercan Deniz'in avukatı, söz konusu kaydın teknik incelemeye alınmasını ve sesin Özcan Deniz'e ait olup olmadığının uzmanlar tarafından tespit edilmesini istedi.

"BAŞIMA GELEBİLECEKLERDEN SORUMLU TUTULSUN"

Dilekçede Ercan Deniz'in güvenliğine ilişkin taleplerin de yer aldığı belirtildi. Avukat tarafından yapılan başvuruda, müvekkilin başına gelebilecek herhangi bir saldırı veya zarar konusunda Özcan Deniz'in sorumlu tutulması istendi.

Ercan Deniz’den Özcan Deniz hakkında suç duyurusu! Aile krizinde yeni perde

Öte yandan suç duyurusunda yer alan iddiaların henüz kesinleşmiş bir yargı kararı anlamına gelmediği belirtildi. Ses kaydının kime ait olduğu ve tehdit iddiasının hukuki açıdan nasıl değerlendirileceği yürütülecek soruşturmanın sonucunda netlik kazanacak.

Deniz kardeşler arasında yıllardır devam eden ailevi ve ticari anlaşmazlıkların ardından ortaya çıkan bu son gelişme, taraflar arasındaki krizin yeniden yargı sürecine taşındığını ortaya koydu.
 

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