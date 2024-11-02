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Özge Gürel ile İlhan Şen partner oldu!

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Kasım 2024 14:52 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 14:52
Özge Gürel ile İlhan Şen partner oldu!

Bir tank timinin hikayesinin anlatılacağı Siyah Bere dizisinin başrol oyuncuları belli oldu. Yıllar sonra ekrana dönen Özge Gürel ile İlhan Şen televizyonun yeni ikilisi oldu.

Son olarak Sipahi dizisinde rol alan Özge Gürel Siyah Bere dizisinin kadın başrol oyuncusu oldu. 10 bölümlük dizide Özge Gürel'in partneri ise Safir dizisinin oyuncusu İlhan Şen​ oldu. 

ÖZGE GÜREL'İN PARTNERİ İLHAN ŞEN OLDU 

İddialı yapımlar arasında yer alan Siyah Bere dizisinde İlhan Şen tank komutanı Volkan karakteri için el sıkıştı. Barış Erdoğan’ın yazdığı 10 bölümlük dizinin başrol kadın yıldızı Özge Gürel oldu. Özge Gürel dizide psikolog Nilgün karakterini oynayacak. 7 Kasım’da sete çıkması planlanan dizinin cast görüşmeleri devam ediyor.

Özge Gürel ile İlhan Şen partner oldu! - 1. Resim

Özge Gürel ile İlhan Şen partner oldu! - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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