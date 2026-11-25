Eczaneden ilaç alan Özge Özder, muhabirlerin soruları üzerine kızının sağlık durumuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Reaksiyonun devam ettiğini belirten ünlü oyuncu, kızının yüzünü yıkaması gerektiğini söyleyerek basın mensuplarından izin istedi. AVM’de yaşanan bu telaşlı anlar dikkat çekti.

ÖZGE ÖZDER VE SİNAN GÜLERYÜZ MUTLU EVLİLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYORLAR

Umutsuz Ev Kadınları ve Sadakatsiz dizilerindeki performansıyla tanınan Özge Özder, özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor. 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile hayatını birleştiren oyuncu, mutlu evliliğiyle dikkat çekiyor.

Ünlü çiftin aile hayatındaki en büyük mutluluklarından biri ise 2021 yılında kızları Eva Luna'nın dünyaya gelmesi oldu. O tarihten bu yana aile yaşantılarından kesitleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili, takipçilerinin de ilgisini çekiyor.

KIZI İÇİN MUHABİRLERDEN İZİN İSTEDİ

Etiler'deki AVM'de objektiflere takılan Özge Özder ve Sinan Güleryüz'ün, kızları Eva Luna'nın alerjik reaksiyon göstermesi üzerine eczaneye gittiği öğrenildi.

Kameralar karşısında fazla zaman geçirmek istemeyen Özder, kızının durumunu şu sözlerle anlattı:

"Kızımın alerjisi için ilaç aldık. Şimdi müsaadenizle, reaksiyon gösteriyor çünkü. Hemen yüzünü yıkayacağım"

Ünlü oyuncu, açıklamasının ardından kızının yanına gitmek için muhabirlerden müsaade istedi.

ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden Özge Özder, başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken sanatçılar arasında yer alıyor. 1 Nisan 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Özder, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve tiyatro projesinde yer alan sanatçı; Haziran Gecesi, Dudaktan Kalbe, Umutsuz Ev Kadınları, Mucize Doktor ve Sadakatsiz gibi yapımlarla geniş kitleler tarafından tanındı. Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Özder, 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile hayatını birleştirdi. Ünlü oyuncu, 12 Şubat 2021 tarihinde kızı Eva Luna'yı dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

