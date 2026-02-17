Özgür Ozan ve Alperen Khamis yıllar sonra yeniden buluştu! Çocuklar Duymasın'ın baba ve oğlundan sürpriz kare

Ekranların unutulmaz dizileri arasında yer alan Çocuklar Duymasın'ın baba ve oğlunu oynayan Özgür Ozan ile Alperen Khamis, yıllar sonra bir araya gelerek hayranlarını sevindirdi. Çocuklar Duymasın dizisinde oynadıkları karakterle izleyicinin gönlüne girmeyi başaran ikilinin yayınlanan karesi, kısa sürede etkileşim alarak beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin baba ve oğlundan yıllar sonra gelen sürpriz kare...

ÖZGÜR OZAN VE ALPEREN KHAMIS YILLAR SONRA YENİDEN BULUŞTU!

Bir dönem ekranlara damga vuran, Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un başro oynadığı dizi Çocuklar Duymasın'ın sevilen oyuncuları Özgür Ozan ve Alperen Khamis, uzun zamanın ardından aynı karede poz verdi.

Hafızalarda hala yerini koruyan dizi Çocuklar Duymasın'ın baba ve oğlundan gelen bu kare, hem şaşırttı hem de adeta nostalji rüzgarı estirdi.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN BABA VE OĞLUNDAN SÜRPRİZ KARE

2000'li yıllarda başlayan Çocuklar Duymasın, milyonları ekran başına kilitleyen hikayesiyle hala konuşulmaya devam ediyor. Aile içindeki ilişkileri mizahi yönüyle anlatan dizi, o dönem geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Başarılı oyuncu Özgür Ozan'ın büyük hayran kitlesi edindiği hikaye, ekran başındakilere hem eğlenceli hem de duygusal sahneler yaşatmıştı.

Şimdi yıllar sonra Çocuklar Duymasın'da baba ve oğlu oynayan Özgür Ozan ile Alperen Khamis'ten gelen kare, dizi izleyenleri o zamanlara götürerek, duygusal anlar yaşattı. Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan ikilinin karesi, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

HAYRANLARDAN YOĞUN İLGİ

Özgür Ozan ve Alperen Khamis'in yıllar sonra buluştuğu kareye hayranlardan da yoğun ilgi oluştu. Dizinin bölümlerini yeniden paylaşıma açan takipçiler, karakterlerin yıllar içerisinde nasıl değiştiğine dair pek çok karşılaştırma yaptılar.

Özellikle Alperen Khramis'in fiziki değişimi herkeste şaşkınlık yaşattı. İşte Özgür Ozan ve Alperen Khamis'ten yıllar sonra gelen o kare...

ALPEREN KHAMIS KİMDİR, ŞU AN NE YAPIYOR?

Bir dönem çocuk yıldızlar arasında yer alan Alperen Khamis, Çocuklar Duymasın dizisinde Beton Orçun rolüyle hafızalarda yer etmiştir.

Hatırla Sevgili, En Son Babalar Duyar, Çocukluk Günleri ve Günce gibi dikkat çeken yapımlarda da rol alan Khamis, şu anda medya alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Dijital içerik üretimi ve yapımcılık tarafında çalışmalarına devam eden Khramis, iletişim ve medya projeleri geliştirmektedir.