12°
Magazin
Editor
Editor
 Canan Okur

Özgür Ozan ve Alperen Khamis yıllar sonra yeniden buluştu! Çocuklar Duymasın'ın baba ve oğlundan sürpriz kare

Çocuklar Duymasın dizisinde baba ve oğul olarak hafızalara kazınan Özgür Ozan ve Alperen Khamis, yıllar sonra yeniden buluştu. Paylaşılan kareye sosyal medyadan yorum ve beğeni yağarken, dizinin izleyicileri de unutulmaz sahneleri yeniden hatırladı. İşte Özgür Ozan ve Alperen Khamis'ten gelen sürpriz kare...

Özgür Ozan ve Alperen Khamis yıllar sonra yeniden buluştu! Çocuklar Duymasın'ın baba ve oğlundan sürpriz kare
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 21:20

Ekranların unutulmaz dizileri arasında yer alan 'ın baba ve oğlunu oynayan Özgür Ozan ile Alperen Khamis, yıllar sonra bir araya gelerek hayranlarını sevindirdi. Çocuklar Duymasın dizisinde oynadıkları karakterle izleyicinin gönlüne girmeyi başaran ikilinin yayınlanan karesi, kısa sürede etkileşim alarak beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin baba ve oğlundan yıllar sonra gelen sürpriz kare...

ÖZGÜR OZAN VE ALPEREN KHAMIS YILLAR SONRA YENİDEN BULUŞTU!

Bir dönem ekranlara damga vuran, Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un başro oynadığı dizi Çocuklar Duymasın'ın sevilen oyuncuları Özgür Ozan ve Alperen Khamis, uzun zamanın ardından aynı karede poz verdi.

Özgür Ozan ve Alperen Khamis yıllar sonra yeniden buluştu! Çocuklar Duymasın'ın baba ve oğlundan sürpriz kare

Hafızalarda hala yerini koruyan dizi Çocuklar Duymasın'ın baba ve oğlundan gelen bu kare, hem şaşırttı hem de adeta rüzgarı estirdi.

Özgür Ozan ve Alperen Khamis yıllar sonra yeniden buluştu! Çocuklar Duymasın'ın baba ve oğlundan sürpriz kare

ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN BABA VE OĞLUNDAN SÜRPRİZ KARE

2000'li yıllarda başlayan Çocuklar Duymasın, milyonları ekran başına kilitleyen hikayesiyle hala konuşulmaya devam ediyor. Aile içindeki ilişkileri mizahi yönüyle anlatan dizi, o dönem geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Özgür Ozan ve Alperen Khamis yıllar sonra yeniden buluştu! Çocuklar Duymasın'ın baba ve oğlundan sürpriz kare

Başarılı oyuncu Özgür Ozan'ın büyük hayran kitlesi edindiği hikaye, ekran başındakilere hem eğlenceli hem de duygusal sahneler yaşatmıştı.

Özgür Ozan ve Alperen Khamis yıllar sonra yeniden buluştu! Çocuklar Duymasın'ın baba ve oğlundan sürpriz kare

Şimdi yıllar sonra Çocuklar Duymasın'da baba ve oğlu oynayan Özgür Ozan ile Alperen Khamis'ten gelen kare, dizi izleyenleri o zamanlara götürerek, duygusal anlar yaşattı. Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan ikilinin karesi, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Özgür Ozan ve Alperen Khamis yıllar sonra yeniden buluştu! Çocuklar Duymasın'ın baba ve oğlundan sürpriz kare

HAYRANLARDAN YOĞUN İLGİ

Özgür Ozan ve Alperen Khamis'in yıllar sonra buluştuğu kareye hayranlardan da yoğun ilgi oluştu. Dizinin bölümlerini yeniden paylaşıma açan takipçiler, karakterlerin yıllar içerisinde nasıl değiştiğine dair pek çok karşılaştırma yaptılar.

Özgür Ozan ve Alperen Khamis yıllar sonra yeniden buluştu! Çocuklar Duymasın'ın baba ve oğlundan sürpriz kare

Özellikle Alperen Khramis'in fiziki değişimi herkeste şaşkınlık yaşattı. İşte Özgür Ozan ve Alperen Khamis'ten yıllar sonra gelen o kare...

Özgür Ozan ve Alperen Khamis yıllar sonra yeniden buluştu! Çocuklar Duymasın'ın baba ve oğlundan sürpriz kare

ALPEREN KHAMIS KİMDİR, ŞU AN NE YAPIYOR?

Bir dönem çocuk yıldızlar arasında yer alan Alperen Khamis, Çocuklar Duymasın dizisinde Beton Orçun rolüyle hafızalarda yer etmiştir.

Özgür Ozan ve Alperen Khamis yıllar sonra yeniden buluştu! Çocuklar Duymasın'ın baba ve oğlundan sürpriz kare

Hatırla Sevgili, En Son Babalar Duyar, Çocukluk Günleri ve Günce gibi dikkat çeken yapımlarda da rol alan Khamis, şu anda medya alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Dijital içerik üretimi ve yapımcılık tarafında çalışmalarına devam eden Khramis, iletişim ve medya projeleri geliştirmektedir.

TGRT Haber
