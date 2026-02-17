Delikanlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Delikanlı dizisi oyuncuları kimler?

Daha yayınlanmadan gündemden düşmeyen yeni dizi Delikanlı için günlerdir sosyal medyada ve arama motorlarında aynı soru dönüyor. Delikanlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Beklenen açıklama ise gazeteci Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş'ın aktardığına göre Delikanlı dizisi kanalı nihayet netleşti. Peki Delikanlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var, hikayesi ne? Detaylar haberimizde...

DELİKANLI DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği OGM Pictures imzalı Delikanlı dizisi yeni sezonda, Show TV ekranlarında olacak.

Yönetmen koltuğunda başarılı projelere imza atan Zeynep Günay ve Recai Karagöz bulunuyor. Delikanlı dizisine dair çekimlerinde ay sonunda başlanması planlanıyor. Show TV ekranlarında olacak Delikanlı dizisi sezondaki en iddialı işlerden biri olarak şimdiden adından söz ettirmeyi başardı.

DELİKANLI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı'nın oldukça güçlü oyuncu kadrosu bulunuyor. Şu an için tam kadro oluşmasa da dizinin başrollerinde başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir ve oyunculuk performansıyla konuşulan Melis Sezen yer alıyor.

Kadroda dikkat çeken diğer isimler ise Salih Bademci ve Mina Demirtaş. Delilkanlı dizisi senaryosunu Aybike Ertürk ve ekibi kaleme alıyor.

DELİKANLI DİZİSİ NEYİ ANLATIYOR, KONUSU NEDİR?

Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen'in başrolünü paylaştığı Delikanlı dizisi, daha ekranlara gelmeden hikayesiyle merak uyandırdı. Mert Ramazan Demir, dizide Yusuf rolüyle izleyici karşısın açıkacak. Yusuf, nişanlısı Hazan'la mutlu bir gelecek için, hayalindeki evi almak ve ailesine destek olmak için, gündüzleri çalışırken aynı zamanda geceleri de taksi şoförlüğü yapmaktadır.

Ancak Yusuf'un ailesiyle yaşadığı bir sarsıntı ve sevdiği kızı kaybetmesi, dizinin hikayesinde tüm dengeleri değiştirecektir. Büyük bir intikam planı içerisinde olan Yusuf, içinde büyük bir öfke yaşar. Hesaplaşma yolunda ise Dila karşısına çıkacaktır.

Hem oyuncu kadrosu hem de güçlü hikayesiyle şimdiden merak uyandıran Delikanlı dizisi, Show TV ekranlarında izleyici karşısında olacak. Delikanlı dizisine dair diğer detayların da önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.