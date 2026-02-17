Menü Kapat
Editor
Editor
 Canan Okur

Delikanlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Delikanlı dizisi oyuncuları kimler?

Herkesin merakla beklediği Delikanlı dizisine dair detaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı. Başrolde hangi oyuncular var, Delikanlı dizisi ne zaman başlayacak?, gibi sorular sıklıkla araştırılıyor. Peki Delikanlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Delikanlı dizisinde kimle roynuyor? İşte detaylar...

Delikanlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Delikanlı dizisi oyuncuları kimler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
20:23
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
20:23

Daha yayınlanmadan gündemden düşmeyen yeni dizi Delikanlı için günlerdir sosyal medyada ve arama motorlarında aynı soru dönüyor. Delikanlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Beklenen açıklama ise gazeteci Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş'ın aktardığına göre Delikanlı dizisi kanalı nihayet netleşti. Peki Delikanlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var, hikayesi ne? Detaylar haberimizde...

DELİKANLI DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği OGM Pictures imzalı Delikanlı dizisi yeni sezonda, ekranlarında olacak.

Delikanlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Delikanlı dizisi oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda başarılı projelere imza atan Zeynep Günay ve Recai Karagöz bulunuyor. Delikanlı dizisine dair çekimlerinde ay sonunda başlanması planlanıyor. Show TV ekranlarında olacak Delikanlı dizisi sezondaki en iddialı işlerden biri olarak şimdiden adından söz ettirmeyi başardı.

Delikanlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Delikanlı dizisi oyuncuları kimler?

DELİKANLI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı'nın oldukça güçlü oyuncu kadrosu bulunuyor. Şu an için tam kadro oluşmasa da dizinin başrollerinde başarılı oyuncu ve oyunculuk performansıyla konuşulan yer alıyor.

Delikanlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Delikanlı dizisi oyuncuları kimler?

Kadroda dikkat çeken diğer isimler ise Salih Bademci ve Mina Demirtaş. Delilkanlı dizisi senaryosunu Aybike Ertürk ve ekibi kaleme alıyor.

Delikanlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Delikanlı dizisi oyuncuları kimler?

DELİKANLI DİZİSİ NEYİ ANLATIYOR, KONUSU NEDİR?

Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen'in başrolünü paylaştığı Delikanlı dizisi, daha ekranlara gelmeden hikayesiyle merak uyandırdı. Mert Ramazan Demir, dizide Yusuf rolüyle izleyici karşısın açıkacak. Yusuf, nişanlısı Hazan'la mutlu bir gelecek için, hayalindeki evi almak ve ailesine destek olmak için, gündüzleri çalışırken aynı zamanda geceleri de taksi şoförlüğü yapmaktadır.

Delikanlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Delikanlı dizisi oyuncuları kimler?

Ancak Yusuf'un ailesiyle yaşadığı bir sarsıntı ve sevdiği kızı kaybetmesi, dizinin hikayesinde tüm dengeleri değiştirecektir. Büyük bir intikam planı içerisinde olan Yusuf, içinde büyük bir öfke yaşar. Hesaplaşma yolunda ise Dila karşısına çıkacaktır.

Delikanlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Delikanlı dizisi oyuncuları kimler?

Hem oyuncu kadrosu hem de güçlü hikayesiyle şimdiden merak uyandıran Delikanlı dizisi, Show TV ekranlarında izleyici karşısında olacak. Delikanlı dizisine dair diğer detayların da önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

