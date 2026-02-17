Erdal Özyağcılar Akasya Durağı dizisinin Nuri babası mı olacak? Akasya Durağı dizisinin Nuri babası kim olacak?

Bir dönemin en sevilen komedi dizisi Akasya Durağı, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yapımcılar, diziyi Eylül 2026 sezonunda izleyicilerle buluşturmayı planlıyor. Ancak merak edilen soru şu: Yeniden çekilecek dizide eski tadı yakalamak mümkün olacak mı?



ERDAL ÖZYAĞCILAR AKASYA DURAĞI DİZİSİNİN NURİ BABASI MI OLACAK?



Akasya Durağı dizisinde yıllarca seyircinin sevgisini kazanan Nuri Baba karakteri için yeni bir isim arayışı devam ediyor. Orijinal oyuncunun vefatı nedeniyle karakter yeniden oynayacak. Bu karakterin ise Erdal Özyağcılar olacağı iddia edildi.



AKASYA DURAĞI DİZİSİNİN NURİ BABASI KİM OLACAK?



Erdal Özyağcılar da Nuri Baba rolü için gündemdeki isimlerden biri. Yapım ekibi, usta oyuncularla görüşmeler yapıyor ancak henüz kesin bir karar verilmiş değil.



Kulislere göre Nuri Baba rolü için birkaç usta isimle görüşmeler sürüyor. Ancak şu an için resmi olarak açıklanmış bir casting kararı yok.



AKASYA DURAĞI YENİDEN ÇEKİLECEK Mİ?



Yayınlandığı döneme damgasını vuran Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceği iddiası, hayranlarını kısa süreli bir heyecanlandırmıştı. Hatta merhum Zeki Alasya’nın hayat verdiği Nuri karakteri için görüşmelerin başladığı konuşuluyordu.

Ancak ünlü gazeteci Birsen Altuntaş, bu iddiaları yalanlayarak dizinin yeniden yapılmayacağını açıkladı.

İlk bölümü 2008 yılında ekranlara gelen ve 2012’de final yapan Akasya Durağı, sosyal medyada yeniden dönme söylentileriyle gündeme gelmişti. Eski oyuncu kadrosunun tamamının geri döneceği yönündeki iddialar kısa sürede yalanlanmış oldu.



ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

Türk tiyatro ve ekran dünyasının usta isimlerinden Erdal Özyağcılar, 1948 yılında İzmir’de doğdu. Uzun yıllardır hem sahnede hem de televizyon ve sinema ekranlarında sergilediği performanslarla geniş kitlelerce tanınıyor.

Tiyatroya adımını Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde atan Özyağcılar, 1970’li yıllardan itibaren birçok tiyatro oyununda rol aldı. Hem dramatik hem de komedi türlerinde sergilediği performanslarla adını duyurdu.



Ekranlarda da önemli projelerde yer alan Özyağcılar, özellikle Cennet Mahallesi, Bir Demet Tiyatro ve Kurtlar Vadisi gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesi kazandı. Komedi ve dramayı ustalıkla harmanlayan oyunculuğu, eleştirmenlerden de övgü topladı.



Kariyeri boyunca tiyatro ve televizyon alanında birçok ödül kazanan Özyağcılar, oyunculuğun yanı sıra zaman zaman yönetmenlik ve eğitim projelerinde de yer aldı. Sahne ve ekranın deneyimli ismi olarak Türk sanat hayatındaki yerini uzun yıllardır koruyor.