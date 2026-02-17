Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Erdal Özyağcılar Akasya Durağı dizisinin Nuri babası mı olacak? Akasya Durağı dizisinin Nuri babası kim olacak?

‘Erdal Özyağcılar Akasya Durağı dizisinin Nuri babası mı olacak?’ merak ediliyor. Bir dönemin sevilen komedi dizisi Akasya Durağı, yeniden ekranlara dönmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Yapımcılar Eylül 2026 sezonu için hazırlıklara başladı. Dizinin eski tadını yakalayıp yakalayamayacağı şimdiden merak konusu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Erdal Özyağcılar Akasya Durağı dizisinin Nuri babası mı olacak? Akasya Durağı dizisinin Nuri babası kim olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 13:52

Bir dönemin en sevilen komedi dizisi Akasya Durağı, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yapımcılar, diziyi Eylül 2026 sezonunda izleyicilerle buluşturmayı planlıyor. Ancak merak edilen soru şu: Yeniden çekilecek dizide eski tadı yakalamak mümkün olacak mı?

AKASYA DURAĞI DİZİSİNİN NURİ BABASI MI OLACAK?

Akasya Durağı dizisinde yıllarca seyircinin sevgisini kazanan Nuri Baba karakteri için yeni bir isim arayışı devam ediyor. Orijinal oyuncunun vefatı nedeniyle karakter yeniden oynayacak. Bu karakterin ise Erdal Özyağcılar olacağı iddia edildi.

Erdal Özyağcılar Akasya Durağı dizisinin Nuri babası mı olacak? Akasya Durağı dizisinin Nuri babası kim olacak?


AKASYA DURAĞI DİZİSİNİN NURİ BABASI KİM OLACAK?

Erdal Özyağcılar da Nuri Baba rolü için gündemdeki isimlerden biri. Yapım ekibi, usta oyuncularla görüşmeler yapıyor ancak henüz kesin bir karar verilmiş değil.

Erdal Özyağcılar Akasya Durağı dizisinin Nuri babası mı olacak? Akasya Durağı dizisinin Nuri babası kim olacak?

Kulislere göre Nuri Baba rolü için birkaç usta isimle görüşmeler sürüyor. Ancak şu an için resmi olarak açıklanmış bir casting kararı yok.

Erdal Özyağcılar Akasya Durağı dizisinin Nuri babası mı olacak? Akasya Durağı dizisinin Nuri babası kim olacak?


AKASYA DURAĞI YENİDEN ÇEKİLECEK Mİ?

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceği iddiası, hayranlarını kısa süreli bir heyecanlandırmıştı. Hatta merhum Zeki Alasya’nın hayat verdiği Nuri karakteri için görüşmelerin başladığı konuşuluyordu.

Erdal Özyağcılar Akasya Durağı dizisinin Nuri babası mı olacak? Akasya Durağı dizisinin Nuri babası kim olacak?

Ancak ünlü gazeteci Birsen Altuntaş, bu iddiaları yalanlayarak dizinin yeniden yapılmayacağını açıkladı.

İlk bölümü 2008 yılında ekranlara gelen ve 2012’de final yapan Akasya Durağı, sosyal medyada yeniden dönme söylentileriyle gündeme gelmişti. Eski oyuncu kadrosunun tamamının geri döneceği yönündeki iddialar kısa sürede yalanlanmış oldu.

Erdal Özyağcılar Akasya Durağı dizisinin Nuri babası mı olacak? Akasya Durağı dizisinin Nuri babası kim olacak?


ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

Türk tiyatro ve ekran dünyasının usta isimlerinden Erdal Özyağcılar, 1948 yılında İzmir’de doğdu. Uzun yıllardır hem sahnede hem de televizyon ve sinema ekranlarında sergilediği performanslarla geniş kitlelerce tanınıyor.
Tiyatroya adımını Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde atan Özyağcılar, 1970’li yıllardan itibaren birçok tiyatro oyununda rol aldı. Hem dramatik hem de komedi türlerinde sergilediği performanslarla adını duyurdu.

Erdal Özyağcılar Akasya Durağı dizisinin Nuri babası mı olacak? Akasya Durağı dizisinin Nuri babası kim olacak?


Ekranlarda da önemli projelerde yer alan Özyağcılar, özellikle Cennet Mahallesi, Bir Demet Tiyatro ve Kurtlar Vadisi gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesi kazandı. Komedi ve dramayı ustalıkla harmanlayan oyunculuğu, eleştirmenlerden de övgü topladı.

Erdal Özyağcılar Akasya Durağı dizisinin Nuri babası mı olacak? Akasya Durağı dizisinin Nuri babası kim olacak?


Kariyeri boyunca tiyatro ve televizyon alanında birçok ödül kazanan Özyağcılar, oyunculuğun yanı sıra zaman zaman yönetmenlik ve eğitim projelerinde de yer aldı. Sahne ve ekranın deneyimli ismi olarak Türk sanat hayatındaki yerini uzun yıllardır koruyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akasya Durağı'nın yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez ınfluencer oldu! Son haline yorum yağdı
ETİKETLER
#erdal özyağcılar
#erdal özyağcılar
#Komedi Dizisi
#Akasya Durağı
#Akasya Durağı
#Nuri Baba
#Nuri Baba
#Dizi Geri Dönüyor
#Eylül 2026
#Dizi Yeniden Çekilecek
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.