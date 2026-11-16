Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızları ortaya çıktı! Emine Özilhan'ın güzelliği mest etti

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İstanbul
Sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerini bir araya getiren Cenk Eren konserinde Özilhan ailesinden de dikkat çeken isimler vardı. Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın kızları Emine Özilhan, babaannesi Emine Özilhan ile birlikte konseri izledi. İkilinin yan yana görüntülendiği kareler sosyal medyada ilgi gördü.
Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın kızları Emine Özilhan, Cenk Eren'in konserinde babaannesi Emine Özilhan ile birlikte görüntülendi. İkili, sanatçının sahnesini ön sıralardan takip etti. Torun ve babaannenin konser gecesindeki samimi kareleri dikkat çekti.
Sanat hayatındaki 30. yılını özel bir konserle kutlayan Cenk Eren, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu. Uzun yıllara yayılan müzik kariyerine damga vuran eserlerini seslendiren sanatçı, gece boyunca davetlilere nostalji dolu anlar yaşattı.
Cenk Eren'in özel gecesine sanat, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. Konserin dikkat çeken konukları arasında Emine Özilhan ve babaannesi Emine Özilhan'ın yanı sıra Neşe Gönül ve Merih Turan da vardı. Davetliler, sanatçının 30 yıllık müzik yolculuğuna eşlik etti.
Yasemin Ergene ile iş insanı İzzet Özilhan'ın ilk kızları Emine, Şubat 2012'de dünyaya geldi. Çiftin ikinci kızları Ela ise Nisan 2013'te doğdu. Ailesiyle birlikte zaman zaman sosyal medya paylaşımlarında yer alan Emine, bu kez babaannesi Emine Özilhan ile katıldığı Cenk Eren konseriyle gündeme geldi.
Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle tanınan Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile 16 Temmuz 2011'de evlendi. Evliliğinin ardından oyunculuğa ara veren Ergene, iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Magazin dünyasının yakından takip ettiği çift, 14 yıllık evliliklerini 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı olarak sonlandırdı.
Boşanmanın ardından açıklama yapan Yasemin Ergene, ayrılık kararının karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde alındığını belirtti. Basında yer alan ihanet ve aldatma iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Ergene, çocuklarının sağlıklı gelişimi için anne ve baba olarak sorumluluklarını ortak bir anlayışla sürdüreceklerini ifade etti. Çift, boşanmanın özel nedenlerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.