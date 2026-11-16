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Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 16:58

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızları ortaya çıktı! Emine Özilhan'ın güzelliği mest etti

Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın kızları Emine Özilhan, bu kez babaannesiyle birlikte katıldığı konser gecesinde objektiflere yansıdı. Cenk Eren'in sahnesini ön sıralardan takip eden torun ve babaanne, dikkatleri üzerine çekti.

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Editor
 Merve Kaya
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Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızları ortaya çıktı! Emine Özilhan'ın güzelliği mest etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 16:58

Sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerini bir araya getiren konserinde Özilhan ailesinden de dikkat çeken isimler vardı. ile 'ın kızları Emine Özilhan, babaannesi Emine Özilhan ile birlikte konseri izledi. İkilinin yan yana görüntülendiği kareler sosyal medyada ilgi gördü.

HABERİN ÖZETİ

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızları ortaya çıktı! Emine Özilhan'ın güzelliği mest etti

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Cenk Eren'in sanat hayatının 30. yılını kutladığı konsere katılan Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın kızı Emine Özilhan, babaannesi Emine Özilhan ile birlikte konseri ön sıralardan takip etti.
Cenk Eren, sanat hayatındaki 30. yılını İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği özel bir konserle kutladı.
Konsere sanat, iş ve cemiyet dünyasından Neşe Gönül ve Merih Turan gibi tanınmış isimler katıldı.
Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın ilk kızları Emine Şubat 2012'de, ikinci kızları Ela ise Nisan 2013'te dünyaya geldi.
16 Temmuz 2011'de evlenen Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan, 14 yıllık evliliklerini 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı olarak sonlandırdı.
Yasemin Ergene, ayrılığın karşılıklı saygı çerçevesinde alındığını belirterek ihanet ve aldatma iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

EMİNE ÖZİLHAN BABAANNESİYLE ÖN SIRALARDAN KONSERİ TAKİP ETTİ

Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın kızları Emine Özilhan, Cenk Eren'in konserinde babaannesi Emine Özilhan ile birlikte görüntülendi. İkili, sanatçının sahnesini ön sıralardan takip etti. Torun ve babaannenin konser gecesindeki samimi kareleri dikkat çekti.

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızları ortaya çıktı! Emine Özilhan'ın güzelliği mest etti

CENK EREN SANAT HAYATININ 30. YILINI KUTLADI

Sanat hayatındaki 30. yılını özel bir konserle kutlayan Cenk Eren, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu. Uzun yıllara yayılan müzik kariyerine damga vuran eserlerini seslendiren sanatçı, gece boyunca davetlilere nostalji dolu anlar yaşattı.

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızları ortaya çıktı! Emine Özilhan'ın güzelliği mest etti

ÜNLÜ İSİMLER DE KONSERDE YERİNİ ALDI

Cenk Eren'in özel gecesine sanat, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. Konserin dikkat çeken konukları arasında Emine Özilhan ve babaannesi Emine Özilhan'ın yanı sıra Neşe Gönül ve Merih Turan da vardı. Davetliler, sanatçının 30 yıllık müzik yolculuğuna eşlik etti.

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızları ortaya çıktı! Emine Özilhan'ın güzelliği mest etti

YASEMİN ERGENE VE İZZET ÖZİLHAN'IN KIZI EMİNE ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Ergene ile iş insanı İzzet Özilhan'ın ilk kızları Emine, Şubat 2012'de dünyaya geldi. Çiftin ikinci kızları Ela ise Nisan 2013'te doğdu. Ailesiyle birlikte zaman zaman sosyal medya paylaşımlarında yer alan Emine, bu kez babaannesi Emine Özilhan ile katıldığı Cenk Eren konseriyle gündeme geldi. 

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızları ortaya çıktı! Emine Özilhan'ın güzelliği mest etti

Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle tanınan Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile 16 Temmuz 2011'de evlendi. Evliliğinin ardından oyunculuğa ara veren Ergene, iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Magazin dünyasının yakından takip ettiği çift, 14 yıllık evliliklerini 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı olarak sonlandırdı. 

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızları ortaya çıktı! Emine Özilhan'ın güzelliği mest etti

Boşanmanın ardından açıklama yapan Yasemin Ergene, ayrılık kararının karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde alındığını belirtti. Basında yer alan ihanet ve aldatma iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Ergene, çocuklarının sağlıklı gelişimi için anne ve baba olarak sorumluluklarını ortak bir anlayışla sürdüreceklerini ifade etti. Çift, boşanmanın özel nedenlerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı. 

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#İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi
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