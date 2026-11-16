Sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerini bir araya getiren Cenk Eren konserinde Özilhan ailesinden de dikkat çeken isimler vardı. Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın kızları Emine Özilhan, babaannesi Emine Özilhan ile birlikte konseri izledi. İkilinin yan yana görüntülendiği kareler sosyal medyada ilgi gördü.

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HABERİN ÖZETİ Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızları ortaya çıktı! Emine Özilhan'ın güzelliği mest etti Cenk Eren'in sanat hayatının 30. yılını kutladığı konsere katılan Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın kızı Emine Özilhan, babaannesi Emine Özilhan ile birlikte konseri ön sıralardan takip etti. Cenk Eren, sanat hayatındaki 30. yılını İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği özel bir konserle kutladı. Konsere sanat, iş ve cemiyet dünyasından Neşe Gönül ve Merih Turan gibi tanınmış isimler katıldı. Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın ilk kızları Emine Şubat 2012'de, ikinci kızları Ela ise Nisan 2013'te dünyaya geldi. 16 Temmuz 2011'de evlenen Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan, 14 yıllık evliliklerini 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı olarak sonlandırdı. Yasemin Ergene, ayrılığın karşılıklı saygı çerçevesinde alındığını belirterek ihanet ve aldatma iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

EMİNE ÖZİLHAN BABAANNESİYLE ÖN SIRALARDAN KONSERİ TAKİP ETTİ

Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın kızları Emine Özilhan, Cenk Eren'in konserinde babaannesi Emine Özilhan ile birlikte görüntülendi. İkili, sanatçının sahnesini ön sıralardan takip etti. Torun ve babaannenin konser gecesindeki samimi kareleri dikkat çekti.

CENK EREN SANAT HAYATININ 30. YILINI KUTLADI

Sanat hayatındaki 30. yılını özel bir konserle kutlayan Cenk Eren, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu. Uzun yıllara yayılan müzik kariyerine damga vuran eserlerini seslendiren sanatçı, gece boyunca davetlilere nostalji dolu anlar yaşattı.

ÜNLÜ İSİMLER DE KONSERDE YERİNİ ALDI

Cenk Eren'in özel gecesine sanat, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. Konserin dikkat çeken konukları arasında Emine Özilhan ve babaannesi Emine Özilhan'ın yanı sıra Neşe Gönül ve Merih Turan da vardı. Davetliler, sanatçının 30 yıllık müzik yolculuğuna eşlik etti.

YASEMİN ERGENE VE İZZET ÖZİLHAN'IN KIZI EMİNE ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Ergene ile iş insanı İzzet Özilhan'ın ilk kızları Emine, Şubat 2012'de dünyaya geldi. Çiftin ikinci kızları Ela ise Nisan 2013'te doğdu. Ailesiyle birlikte zaman zaman sosyal medya paylaşımlarında yer alan Emine, bu kez babaannesi Emine Özilhan ile katıldığı Cenk Eren konseriyle gündeme geldi.

Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle tanınan Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile 16 Temmuz 2011'de evlendi. Evliliğinin ardından oyunculuğa ara veren Ergene, iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Magazin dünyasının yakından takip ettiği çift, 14 yıllık evliliklerini 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı olarak sonlandırdı.

Boşanmanın ardından açıklama yapan Yasemin Ergene, ayrılık kararının karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde alındığını belirtti. Basında yer alan ihanet ve aldatma iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Ergene, çocuklarının sağlıklı gelişimi için anne ve baba olarak sorumluluklarını ortak bir anlayışla sürdüreceklerini ifade etti. Çift, boşanmanın özel nedenlerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.