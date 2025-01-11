Paramparça dizisi oyuncuları Nurgül Yeşilçay ile Alina Boz yıllar sonra buluştu!

11 Ocak 2025 14:34 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 14:34

Başrolünde Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya ve ebru Özkan'ın yer aldığı Paramparça dizisi 2017 yılında final yaptı. Dizide anne ile kızını oynayan Nurgül Yeşilçay ile Alina Boz yıllar sonra bir araya geldi.

Paramparça dizisinde anne ile kızını oynayan Nurgül Yeşilçay ve Alina Boz yıllar sonra buluştu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Nurgül Yeşilçay, "kızım" notunu düştü.

NURGÜL YEŞİLÇAY İLE ALİNA BOZ BULUŞTU

Paramparça dizisinin anne kızı oynayan Alina Boz ile Nurgül Yeşilçay buluştu. Bir Zamanlar İstanbul'da başrol oynayan Alina Boz set çıkışı eşi Umut Evirgen'in bol ödüllü Annesinin Kuzusu filminin özel gösterimine katıldı. Paramparça dizisinde anne ile kızını oynayan Nurgül Yeşilçay ile Alina Boz birlikte çektirdikleri kareleri sosyal medyadan paylaştı.

İki ismin değişimine ise sosyal medyadan yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları "Gerçekten anne ile kızı gibiler", "Yıllar içinde Nurgül Yeşilçay hiç değişmemiş" gibi yorumlar yapıldı.

Nurgül Yeşilçay daha sonra Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncusu Doğukan Güngör ile buluştu. Nurgül Yeşilçay paylaşımına, "Doğa'yla ne oldu barıştınız mı diye sordum. Cevap vermiyo naapıyım" dedi.