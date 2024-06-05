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Payitaht Abdülhamid'in oyuncusu sessiz sedasız evlendi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
05 Haziran 2024 11:22 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:22
Payitaht Abdülhamid&#039;in oyuncusu sessiz sedasız evlendi

İlk evliliğini kendisi gibi oyuncu Sinan Albayrak ile yapan Başak Daşman, ikinci kez evlendi. Sessiz sedasız evlenen ünlü oyuncunun nikah törenine ünlü isimler katıldı.

Yılan Hikayesi, Asmalı Konak, Çemberimde Gül Oya, Kara Ekmek, Akrep  ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı gibi yapımlarda rol alan Başak Daşman ikinci kez evlendi.

ÜNLÜ OYUNCU SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ 

Ünlü oyuncu Başak Daşman kısa süre nişanlılık döneminin ardından Onur Altun ile evlendi. Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikah törenine, çiftin yakın arkadaşları katıldı. Daşman'ın yeni projesi Annem Hakkında'nın da çalışma süreci devam ediyor. 

Payitaht Abdülhamid'in oyuncusu sessiz sedasız evlendi - 1. Resim

Payitaht Abdülhamid'in oyuncusu sessiz sedasız evlendi - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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