Payitaht Abdülhamid'in oyuncusu sessiz sedasız evlendi

05 Haziran 2024 11:22 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:22

Yılan Hikayesi, Asmalı Konak, Çemberimde Gül Oya, Kara Ekmek, Akrep ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı gibi yapımlarda rol alan Başak Daşman ikinci kez evlendi.

ÜNLÜ OYUNCU SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ

Ünlü oyuncu Başak Daşman kısa süre nişanlılık döneminin ardından Onur Altun ile evlendi. Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikah törenine, çiftin yakın arkadaşları katıldı. Daşman'ın yeni projesi Annem Hakkında'nın da çalışma süreci devam ediyor.