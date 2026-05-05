Pelin Karahan ile Bedri Güntay’ın boşanma nedeni belli oldu! Bircan Bali’den şok iddialar

2014 yılında evlenen Karahan ve Güntay, 28 Nisan 2026’da Şile Adliyesi’nde görülen dava sonucunda tek celsede boşandı. Sürecin ardından yaptıkları ortak açıklamada, kararın karşılıklı sevgi ve saygı temelinde alındığını vurgulayan ikili, iki çocukları için ebeveynlik sorumluluklarını sürdüreceklerini belirtti. Aynı zamanda özel hayatlarının gizliliğine saygı gösterilmesi yönünde çağrıda bulundular. Böylece uzun süredir kulislerde dolaşan ayrılık iddiaları da resmiyet kazanmış oldu.

PELİN KARAHAN İLE BEDRİ GÜNTAY NEDEN BOŞANDI?

Ancak boşanmanın ardından magazin kulisleri yeniden hareketlendi. Özellikle Bircan Bali’nin programda dile getirdiği iddialar tartışmanın dozunu artırdı.

Bali, ayrılığın arkasında “sınırların aşıldığı” bir ihanet süreci olduğunu öne sürerken, Karahan’ın beklenmedik bir anda karşılaştığı bir durumun evliliği geri dönülmez bir noktaya taşıdığını iddia etti.

“Bir gün kapıyı açtı ve olmaması gereken bir manzarayla karşılaştı” sözleriyle dikkat çeken Bali, çocukları olduğu için detay vermekten kaçındı. Söz konusu iddialar sosyal medyada hızla yayılırken, taraflar resmi açıklamalarında bu konulara değinmemeyi tercih etti ve süreci karşılıklı saygı çerçevesinde kapatma yolunu seçti.

PELİN KARAHAN KİMDİR?

Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Pelin Karahan, özellikle 2000’li yılların ortasından itibaren ekranlarda adını geniş kitlelere duyurdu. 6 Ekim 1984’te Ankara’da dünyaya gelen Karahan, eğitimini turizm ve işletme alanında tamamladıktan sonra kariyer rotasını oyunculuğa çevirerek ekran yolculuğuna adım attı.

Asıl çıkışını gençlik dizisi Kavak Yelleri ile yakalayan Karahan, canlandırdığı “Aslı” karakteriyle dönemin en popüler ekran yüzlerinden biri haline geldi. Uzun soluklu projedeki performansı, onu geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturdu ve kariyerinde önemli bir kırılma noktası oluşturdu.

Başarılı oyuncu, daha sonra Seksenler başta olmak üzere çeşitli televizyon projelerinde yer alarak ekranlardaki varlığını sürdürdü. Oyunculuğun yanı sıra zaman zaman sunuculuk deneyimleri de yaşayan Karahan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin ve televizyon gündeminde yer almaya devam ediyor.