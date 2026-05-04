Pelin Karahan Kavak Yelleri yüzünden terapiste başladı!

Oyuncu ve sunucu Pelin Karahan son katıldığı programda itiraflarıyla dikkat çekti. Karahan ilk oyunculuk deneyimi olan Kavak Yelleri dizisindeki sahne yüzünden terapiste başladığını duyurdu.

, Muhteşem Yüzyıl, Yeter, Bahar ve Kirli Sepeti gibi dizilerde rol alan , son katıldığı programda itiraflarıyla dikkat çekti. Pelin Karahan Kavak Yelleri çekimleri sırasında gömülme sahnesi sebebiyle panik atak rahatsızlığının ortaya çıktığını söyledi.

Pelin Karahan, Kavak Yelleri dizisindeki bir gömülme sahnesi yüzünden panik atak rahatsızlığının başladığını açıkladı.
Pelin Karahan, Kavak Yelleri dizisinin çekimleri sırasında yaşadığı bir gömülme sahnesi sonrası panik atak rahatsızlığının başladığını söyledi.
Ünlü oyuncu, sahnede üstüne ıslak toprak atıldığını ve parmağını bile kaldıramadığını belirtti.
Bu olaydan sonra ertesi gün terapiye başladığını ifade etti.
Karahan, dizideki yoğun dram sahnelerinin de psikolojisini bozduğunu ekledi.
Pelin Karahan, Kavak Yelleri'nde 'Aslı' karakterini canlandırmıştır.
PELİN KARAHAN PANİK ATAK RAHATSIZLIĞININ KAVAK YELLERİ DİZİSİNDE BAŞLADIĞINI DUYURDU

Dizide '' rolünü oynayan Karahan, yıllar sonra bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu, dizideki gömülme sahnesi sonrasında panik atak hastalığının başladığını söyledi.

Pelin Karahan, "Diri diri gömüldüğüm bir sahne vardı. Üstüme ıslak toprak attılar, yönetmen 'Nefesini tut' dedi. Toprağın ağırlığıyla parmağımı bile kaldıramadım. Ertesi gün terapiye başladım" dedi. Youtube'da yayınlanan Masa Alakart programına katılan oyuncu ayrıca, "Zaten dizide çok dram sahneleri vardı. Psikolojim de bozulmuştu" dedi.

PELİN KARAHAN KAÇ YAŞINDA?

6 Ekim 1984 doğumlu Pelin Karahan, Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve "Aslı" rolüne seçildi. Muhteşem Yüzyıl adlı dizide "Mihrimah Sultan" karakterini oynadı. Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde "İnci Dereli" rolünü oynadı. TRT Okul'da Bir Evde adlı hayvan bakımı programını sundu.

