Pelin Karahan Kavak Yelleri yüzünden terapiste başladı!

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl, Yeter, Bahar ve Kirli Sepeti gibi dizilerde rol alan Pelin Karahan, son katıldığı programda itiraflarıyla dikkat çekti. Pelin Karahan Kavak Yelleri çekimleri sırasında gömülme sahnesi sebebiyle panik atak rahatsızlığının ortaya çıktığını söyledi.
Dizide 'Aslı' rolünü oynayan Karahan, yıllar sonra bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu, dizideki gömülme sahnesi sonrasında panik atak hastalığının başladığını söyledi.
Pelin Karahan, "Diri diri gömüldüğüm bir sahne vardı. Üstüme ıslak toprak attılar, yönetmen 'Nefesini tut' dedi. Toprağın ağırlığıyla parmağımı bile kaldıramadım. Ertesi gün terapiye başladım" dedi. Youtube'da yayınlanan Masa Alakart programına katılan oyuncu ayrıca, "Zaten dizide çok dram sahneleri vardı. Psikolojim de bozulmuştu" dedi.
6 Ekim 1984 doğumlu Pelin Karahan, Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve "Aslı" rolüne seçildi. Muhteşem Yüzyıl adlı dizide "Mihrimah Sultan" karakterini oynadı. Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde "İnci Dereli" rolünü oynadı. TRT Okul'da Bir Evde adlı hayvan bakımı programını sundu.