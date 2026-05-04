Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Şarkıcı Kalben’den sarsan itiraf! ‘Şiddete maruz kaldım’

Türk müziğinin kendine özgü sesiyle dikkat çeken isimlerinden Kalben, Yasemin'in Penceresi programında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Başarılı sanatçı, hem fiziksel hem de ruhsal şiddete maruz kaldığını ilk kez bu kadar açık bir şekilde dile getirirken, yaşadığı zorlu süreci ve sonrasında aldığı psikolojik desteğin hayatındaki önemini anlattı.

GİRİŞ:
04.05.2026
16:19
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
16:26

Türk müziğinin özgün yorumcularından , konuk olduğu Yasemin’in Penceresi programında yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi. Başarılı sanatçı, hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldığını ilk kez bu kadar açık bir dille anlattı. Kalben yaşadığı zorlu süreci ve bu süreçte aldığı psikolojik desteğin hayatındaki dönüştürücü etkisini paylaştı.

KALBEN’DEN SARSAN İTİRAF

Programda samimi açıklamalarda bulunan Kalben, şiddetin hiçbir koşulda sevgiyle bağdaştırılamayacağını vurguladı. “Sevgi dediğimiz şeyin içinde korku, baskı ya da zarar verme yoktur” diyen sanatçı, yaşadığı deneyimlerin ardından bu gerçeği çok daha net gördüğünü ifade etti. Kalben’in bu sözleri, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı bulurken, birçok kişi tarafından destek mesajları paylaşıldı.

KALBEN SAĞDIÇ KİMDİR?

Kalben Sağdıç, sahne adıyla Kalben, 17 Ocak 1986’da İskenderun’da doğmuş Türk şarkıcı, söz yazarı ve müzisyendir. Müzik kariyerine bağımsız olarak başlayan sanatçı, özellikle internet üzerinden paylaştığı akustik performanslarla dikkat çekmiş ve kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

2015 yılında yayımladığı “Sadece” adlı şarkıyla çıkış yakalayan Kalben, aynı yıl çıkan kendi adını taşıyan ilk albümüyle müzik dünyasında kalıcı bir yer edinmiştir.

Alternatif pop ve indie tarzında üretimler yapan Kalben, sade düzenlemeler ve güçlü söz yazımıyla öne çıkar. Şarkılarında genellikle içsel yolculuklara, duygusal kırılmalara ve gündelik hayatın inceliklerine yer verir.

“Sonsuza Kadar” ve “Kalp Hanım” gibi albümleriyle müzikal çizgisini sürdüren sanatçı, aynı zamanda oyunculuk ve farklı sanat projelerinde de yer alarak çok yönlü bir kariyer inşa etmiştir.

