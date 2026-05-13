Başarılı oyunculuk kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran Pelin Karahan, son zamanlarda Bedri Güntay ile boşanma haberleriyle magazin gündeminde geniş yankı bulmuştu. Uzun yıllar boyunca mutlu beraberliğini devam ettiren ünlü çift, boşanma dedikoduları ve ayrılık haberleriyle gündemdeydi. Özellikle magazin dünyasında ‘örnek çift’ olarak gösterilen Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti, 12 yıllık evliliklerini geçtiğimiz haftalarda resmen noktalamıştı. Anlaşmalı olarak yollarını ayıran çiftin boşanma sürecinde birçok farklı dedikodu ve iddia ortaya atılmıştı. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Pelin Karahan ve Bedri Güntay çiftinin boşanma haberleri sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu. Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan boşanma sürecindeki ihanet iddialarına cevap geldi. Bakın Pelin Karahan’ın Bedri Güntay’dan boşanma nedeni neymiş…

HABERİN ÖZETİ Pelin Karahan'dan boşanma sürecindeki ihanet iddialarına cevap! "Biz çok güzel ayrıldık" Başarılı oyuncu Pelin Karahan, uzun süredir devam eden evliliğini Bedri Güntay ile anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırdı ve ihanet iddialarına yanıt verdi. Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti, 12 yıllık evliliklerini 28 Nisan 2026'da anlaşmalı olarak sonlandırdı. Çift, evliliklerini karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırdıklarını açıkladı. Magazin programı sunucusu Bircan Bali, çiftin boşanma nedeninin 'sınırların aşıldığı' bir ihanet süreci olduğunu iddia etti. Pelin Karahan, ihanet iddialarını yalanlayarak, boşanma sürecinin daha uzun bir süreç olduğunu ve başka sebepleri olduğunu belirtti. Karahan, 'Biz bu arada çok güzel ayrıldık. Birlikte boşanmaya gittik, birlikte eve döndük. Hala her gün konuşuyoruz.' ifadelerini kullandı. Pelin Karahan ve Bedri Güntay çiftinin Ali Demir ve Eyüp Can adında iki erkek çocuğu bulunmaktadır.

PELİN KARAHAN VE BEDRİ GÜNTAY ÇİFTİ TEK CELSEDE BOŞANMIŞTI!

Magazin dünyasının sevilen çiftleri arasında yer alan Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti, son zamanlarda boşanma ve ayrılık iddialarıyla gündemde yerini almıştı. 2014 yılında dünya evine giren çift, uzun yıllar boyunca mutlu beraberliklerini devam ettirmiş ve magazin dünyasında ‘örnek çift’ olarak gösterilmişti.

Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın evliliklerinden Ali Demir ve Eyüp Can adında iki erkek çocuğu dünyaya gelmişti. Boşanma dedikodularıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çift, “Evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız” açıklamasında bulunarak resmi olarak ayrıldıklarını açıklamıştı.

Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti 12 yıllık evliliklerini 28 Nisan 2026’da anlaşmalı olarak sonlandırdı. Şile Adliyesi’nde görülen dava sonucunda tek celsede boşanan ünlü çift, ayrılık ve boşanma haberlerine resmiyet kazandırdı. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Pelin Karahan ve Bedri Güntay çiftinin boşanma haberleri sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu.

PELİN KARAHAN'DAN BOŞANMA SÜRECİNDEKİ İHANET İDDİALARINA CEVAP!

Bedri Güntay ile uzun yıllar boyunca mutlu beraberliğini devam ettiren Pelin Karahan, geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşanmıştı. Uzun yıllar boyunca mutlu beraberliklerini gözlerden uzak ve sakin bir şekilde sürdüren çift, evliliklerini kurtarmak için bir süre çaba göstermişti.

Özellikle magazin dünyasında ‘örnek çift’ olarak gösterilen Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti, 12 yıllık evliliklerini geçtiğimiz haftalarda resmen noktalamıştı. Anlaşmalı olarak yollarını ayıran çiftin boşanma sürecinde birçok farklı dedikodu ve iddia ortaya atılmıştı. Çiftin boşanma nedenine ilişkin söylentiler de sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Ünlü oyuncudan boşanma sürecindeki ihanet iddialarına cevap geldi.

Bircan Bali’nin Söylemezsem Olmaz programında Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti hakkında dile getirdiği iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bali, ayrılığın arkasında “sınırların aşıldığı” bir ihanet süreci olduğunu öne sürerken, Karahan’ın beklenmedik bir anda karşılaştığı bir durumun evliliği geri dönülmez bir noktaya taşıdığını iddia etmişti.

"BİZ ÇOK GÜZEL AYRILDIK"

Bedri Güntay ile 12 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda tek celsede noktalayan Pelin Karahan, boşanma sürecindeki ihanet iddialarına cevap verdi. Saba Tümer’e konuk olan güzel oyuncu, ihanet sorusu karşısında şu ifadelere yer verdi:

“Bizim boşanma sürecimiz daha uzun bir süreçti. İhanet iddiaları yalan haber. Ama bu süreçte ben bekliyordum böyle haberleri. İllaki zaten çıkacaktı. Biz tabii ki evliliğimizde bir şeyler yaşıyoruz ama dışarıya yansıması çok son dakika olduğu için öyle haberler çıkıyor. Yoksa 12-13 yıllık evlilik tabii ki inişlerimiz çıkışlarımız oldu. Başka sebeplerimiz vardı bizim… Biz bu arada çok güzel ayrıldık. Birlikte boşanmaya gittik, birlikte eve döndük. Hala her gün konuşuyoruz. Çok iyi anne-babayız biz. Çok iyi de arkadaş kalmayı becerebildik bence. Hala en iyi arkadaşlarımdan biri. Çocuklarımın babası sonuçta. Biz aile kavramını karı-kocalı bozduk.”