Peltz - Beckham çiftinin acı günü! Gözyaşlarına boğuldular

03 Ağustos 2024 14:34 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 14:42

Brooklyn Beckham - Nicola Peltz çifti, 9 yaşındaki Chihuahua cinsi köpekleri Nala'yı tıraş ettirmek üzere HoundSpa 'Dirty Dog' minibüsüne emanet etti.

Ünlü çiftin beş sevgili köpeğinden biri olan Nala, Nicola'nın kişisel asistanının kollarında özel yapım minibüse taşındı ve rutin bir 25 dakikalık işlem olması gereken bir işlem için teslim edildi. Banyo ve fön, tırnak kesimi, diş fırçalama ve kulak temizliği yapıldı.

VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ ANCAK KURTARILAMADI

Ancak bu hafta açılan davaya göre, dokuz yaşındaki Nala geri getirildiğinde göğsü sıkışmıştı; ağır nefes alıp veriyordu ve hırıltısı vardı.

New York County Westchester Yüksek Mahkemesi'nde dosyalanan belgelere göre Bayan Peltz Beckham, Nala'yı 15 dakikalık sürüş mesafesindeki bir veteriner kliniğine götürdü. Nala oksijene bağlandı ancak hayatını kaybetti.

KÖTÜ NİYET VE İHMALDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Nicola, sadece 1 kg. ağırlığındaki hayvanın ölümünün 'kasıtlı ve kötü niyetli istismar' nedeniyle meydana geldiğini iddia ediyor.

Çift yaşadıkları acıyı, bu hafta yaptıkları sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Karede genç çift, köpeği koydukları tabutun başında ağlarken görülüyor.

Dailymail'e konuşan Beckham'lara yakın bir kaynak, 29 yaşındaki Nicola'nın ABD mahkemelerine maddi kazanç için değil, kendisi gibi vakaların çok sık yaşandığını keşfettiği için başvurduğunu ve köpek bakımıyla ilgili düzenlemelerin sıkılaştırılmasını istediğini söyledi.