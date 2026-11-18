Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, bu kez Bebek'teki lüks dairesiyle gündeme geldi. Uzun yıllardır satış iddialarıyla konuşulan Boğaz manzaralı evini yılın başında 2,5 milyon dolara sattığı öne sürülen oyuncu, o dönem haberleri yalanlamıştı. Ancak Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre Altuğ, dairesini bu kez gerçekten elden çıkardı. Ünlü oyuncunun satıştan elde ettiği bedel ise 85 milyon TL olarak açıklandı.

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HABERİN ÖZETİ Pınar Altuğ'un Bebek'teki meşhur dairesi satıldı! Yalanladığı haber gerçek oldu, fiyatı şaşırttı Oyuncu Pınar Altuğ, İstanbul Bebek'teki Boğaz manzaralı dairesini 85 milyon TL karşılığında sattı. Bebek'te tanınmış bir mekanın üst katında yer alan dairenin satış bedelinin kurla yaklaşık 1,7 milyon dolara karşılık geldiği belirtildi. Altuğ, yılın başında çıkan 2,5 milyon dolarlık satış iddialarını sosyal medya hesabından yalanlamıştı. Ünlü oyuncunun, kızı Su'nun doğumunun ardından binadaki mekandan gelen gürültü nedeniyle hukuki yollara başvurduğu, sonuç alamayınca yıllar önce daireden taşındığı aktarıldı. Altuğ'un satıştan elde ettiği parayı nasıl değerlendireceğine dair henüz açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

PINAR ALTUĞ BEBEK'TEKİ DAİRESİNİ 85 MİLYON TL'YE SATTI!

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ'un İstanbul Bebek'te bulunan Boğaz manzaralı dairesi sonunda el değiştirdi. Yıllardır satış iddialarıyla magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncunun, dairesini 85 milyon TL karşılığında sattığı öğrenildi. Sabah gazetesinin aktardığı bilgiye göre ev, Bebek'te tanınmış bir mekanın üst katında bulunan deniz manzaralı bir apartman dairesiydi. Satış bedelinin o dönemdeki kurla yaklaşık 1,7 milyon dolara karşılık geldiği belirtildi.

PINAR ALTUĞ 2,5 MİLYON DOLARLIK SATIŞ İDDİASINI DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI

Pınar Altuğ'un Bebek'teki dairesi, yılın başında da satış haberleriyle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun evini 2,5 milyon dolara sattığı öne sürülmüş ancak Altuğ bu iddiayı kabul etmemişti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hayır, satmadık. Birileri ilgilendi ama satış olmadı” ifadelerini kullanmıştı.

Aradan geçen sürenin ardından dairenin gerçekten satıldığı haberi gündeme geldi. Ancak bu kez açıklanan satış bedeli, yılın başında konuşulan 2,5 milyon dolarlık rakamdan farklı oldu. Sabah gazetesinin aktardığına göre Altuğ, dairesini 85 milyon TL'ye elden çıkardı.

PINAR ALTUĞ BEBEK'TEKİ EVİNDEN NEDEN TAŞINMIŞTI?

Pınar Altuğ'un yıllardır konuşulan dairesinden taşınma nedeni de yeniden gündeme geldi. Oyuncunun, kızı Su'nun doğumunun ardından evinin bulunduğu binadaki mekandan gelen gürültüden rahatsız olduğu belirtildi. Bu nedenle hukuki yollara başvuran Altuğ, istediği sonucu alamayınca yıllar önce dairesinden taşındı.

Boğaz manzaralı ev, Altuğ'un taşınmasının ardından da magazin gündemindeki yerini korudu. Uzun süre satıldığı veya satışa çıkarıldığı yönündeki haberlerle konuşulan daire, son gelişmeyle birlikte yeni sahibine devredilmiş oldu.

PINAR ALTUĞ 85 MİLYON TL'LİK SATIŞTAN NE KADAR KAZANDI?

Pınar Altuğ'un Bebek'teki dairesini 85 milyon TL'ye sattığı bilgisi, mülkün değeriyle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Yılın başında 2,5 milyon dolar olarak gündeme gelen satış bedeli, son açıklamada yaklaşık 1,7 milyon dolar olarak hesaplandı. Böylece uzun süredir magazin haberlerine konu olan dairenin gerçek satış bedeline ilişkin yeni bir bilgi ortaya çıkmış oldu. Oyuncunun satıştan elde ettiği parayı nasıl değerlendireceğine ilişkin ise henüz açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

Uzun süredir magazin gündeminde yer alan Pınar Altuğ'un Bebek'teki dairesi, 85 milyon TL'lik satış bedeliyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Daha önce satış haberlerini yalanlayan oyuncunun evini sonunda elden çıkarması merak uyandırdı.