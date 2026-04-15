Pınar Deniz’den babasına rest! “Bence herkesin yalnız yaşama hissine ulaşması gerekiyor”

Pınar Deniz, katıldığı bir programda samimi açıklamalarıyla gündeme geldi. Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve aile yaşantısıyla da dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, babasıyla arasında geçen bir sohbetten bahsetti. Konuk olduğu programda birçok farklı açıklamalarda bulunan ünlü oyuncunun geçmişte babasına rest çektiği ortaya çıktı. Şimdilerde anne olma duygusunu iliklerine kadar yaşayan Pınar Deniz, “Bence herkesin yalnız yaşama hissine ulaşması gerekiyor” ifadelerine yer vererek, babasıyla olan tatlı anısını anlattı. Özel hayatına ve aile yaşantısına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Pınar Deniz, bakın neler söyledi. İşte Pınar Deniz’in konuk olduğu programda yaptığı çarpıcı açıklamalar…

PINAR DENİZ’DEN BABASINA REST!

Başarılı oyunculuk kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran Pınar Deniz, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı döneme damga vuran ‘Yargı’ dizisinde ‘Ceylin’ karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Oyunculuk alanındaki başarılı performansının yanı sıra özel hayatı ve aile yaşantısıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Deniz, geçmişte babasına rest çektiği haberleriyle dikkatleri üzerine çekti.

2024 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturan Pınar Deniz, bir süre sonra çocuk sahibi olmuştu. Şimdilerde annelik duygusunu derinden yaşayan ünlü oyuncu, konuk olduğu bir programda samimi açıklamalarıyla gündeme geldi. Özel hayatından ve aile yaşantısından birçok farklı açıklamaya yer veren Deniz, babasıyla arasında geçen bir sohbetten bahsetti.

Ünlü oyuncu Pınar Deniz’in geçmişte babasına rest çektiği ortaya çıktı. Başarılı oyunculuk kariyerlerinin yanı sıra özel hayatı ve aile yaşantısıyla sık sık gündeme gelmeye devam eden Deniz, konuk olduğu AB Talks programında samimi açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

“BENCE HERKESİN YALNIZ YAŞAMA HİSSİNE ULAŞMASI GEREKİYOR”

Pınar Deniz, konuk olduğu AB Talks programında babasıyla arasında geçen bir sohbetten bahsetti. Ünlü oyuncunun geçmişte babasına rest çektiği ortaya çıktı. Deniz, o anları şu şekilde anlattı:

“Vatanım Sensin’de oynarken kendi evime taşınmak istedim. Babam bana, ‘Evlenmeden taşınamazsın’ dedi. Ben de ona, ‘Artık senden izin istemiyorum baba, bağımsız bir eve taşınacağım’ dedim ve gerçekten taşındım. Bence herkesin yalnız yaşama hissine ulaşması gerekiyor.”

PINAR DENİZ OĞLU FİKRET HAKAN’I KUCAĞINA ALDIĞI AN YAŞADIKLARINI ANLATTI!

Kaan Yıldırım ile mutlu evliliklerini tüm hızıyla sürdüren Pınar Deniz, geçtiğimiz yıl oğlu Fikret Hakan’ı kucağına almıştı. Deniz, geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basan oğlu için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, bu kez konuk olduğu AB Talks programında oğlu Fikret Hakan’ı kucağına aldığı an yaşadıklarını ilk kez anlattı. Deniz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çocuğumu bana verdiklerinde hissettiğim aşk beni aynı zamanda çok yaraladı. O yüzden lohusalığımın ilk 10 günü çok zordu benim için çünkü çok yüksek bir şey hissettim. O çok yüksek duygu; aynı zamanda bana çok büyük bir kaygı ve bir korku olarak sirayet etti. Ama ben bir insana hiç o kadar sağlıksız bir aşk hissetmedim bence. Bu hayatta en çok eşimi sevdim ama eşime duyduğum aşk da sağlıklıydı benim. Bence ilk Fiko’ya –ismi Fikret ama biz Fiko diyoruz– duyduğum aşk ve ilk 10 gün biraz tehlikeliydi.”