 Dilek Ulusan

Pınar Deniz, Nuri Bilge Ceylan filminin başrolü oldu

Bebeğini kucağına aldıktan sonra ekranlara ara veren Pınar Deniz, usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni başrolü oldu. İlk kez bir yaz filmi hazırlayan Ceylan, çekimleri İstanbul ve Ege bölgesinde yapacak.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.02.2026
16:43
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 16:43

Son olarak Yargı dizisinde rol alan , oğlunu kucağına aldıktan sonra ekrana kısa bir ara verdi. ile başrolünde yer aldığı dizi ile yeni sezonda ekranda olacak Pınar Deniz, film projesine ise "evet" dedi.

NURİ BİLGE CEYLAN'IN YENİ BAŞROLÜ PINAR DENİZ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pınar Deniz’in yeni projesi belli oldu. Türk sinemasının uluslararası yönetmeni Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filminde başrolde.. Yaz aylarında çekilmesi planlanan projenin çekimleri İstanbul ve Ege bölgesinde yapılacak.

Pınar Deniz, Nuri Bilge Ceylan filminin başrolü oldu

PINAR DENİZ KIVANÇ TATLITUĞ İLE PARTNER OLDU

Geçtiğimiz hafta katıldığı ödül töreninde yeni imajıyla beğeni toplayan Pınar Deniz, setlere geri dönüyor. Oğlunu kucağına aldıktan sonra ekranlara bir süre ara veren Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte Dönence dizisinde başrol oynayacak. Çekimleri mart ayında başlayacak ve toplamda 8 bölüm sürecek dizide Pınar Deniz bölüm başına 3 milyon TL, Kıvanç Tatlıtuğ ise 4 milyon TL kazanacak.

Pınar Deniz, Nuri Bilge Ceylan filminin başrolü oldu

Oyunculuk kariyeri boyunca yer aldığı dizilerde büyük ses getirerek popülerlik kazanan Kıvanç Tatlıtuğ, Dönence dizisinin başrolü olmuştu. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen başarılı oyuncu, son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde yer alacağı haberleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Pınar Deniz, Nuri Bilge Ceylan filminin başrolü oldu
