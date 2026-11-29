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İstanbul
Yasemin Bozkurt'un sunumuyla ekrana gelen Yasemin'in Penceresi programının bu haftaki konuğu Pınar Eliçe oldu. 19 yaşında sahne almaya başlayan Pınar Eliçe o dönem kendisine tepki gösteren Muazzez Abacı'nın gazinoyu bastığı iddialarını da doğruladı.
Onlara da hak veriyorum. 'Bu kim' dediler. Emel Sayın'lar, Muazzez Abacı'lar 'Kim bu kız' dediler. Ama şu beklerdim. Bana bu imkan boşuna verilmedi. Beni oraya çıkaran insanın bir bildiği vardı. Bu kadar tepki vermeden önce bir düşünmelerini beklerdim" dedi.
Çetin Çağan ile 2007 yılında boşanan Pınar Eliçe "Evliliğimizde kişilik çatışması oldu. İlk bir yıl böyle başladı. Sonraki 3-4 yıl muhteşemdi. Bizim birbirimizle ilgili bir problemimiz yoktu. Çevresel problemler vardı. İhanet vardı. Affettim İki çocuğum vardı çok küçüklerdi" dedi.