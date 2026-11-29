Yasemin Bozkurt'un sunumuyla ekrana gelen Yasemin'in Penceresi programının bu haftaki konuğu Pınar Eliçe oldu. 19 yaşında sahne almaya başlayan Pınar Eliçe o dönem kendisine tepki gösteren Muazzez Abacı'nın gazinoyu bastığı iddialarını da doğruladı.

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HABERİN ÖZETİ Pınar Eliçe, yıllar önce yaşanan "Muazzez Abacı gazinoyu bastı" olayını anlattı! Yasemin'in Penceresi programına konuk olan Pınar Eliçe, sahneye ilk başladığı dönemde Muazzez Abacı'nın gazinoyu bastığı iddialarını doğrulayarak geçmiş evliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Pınar Eliçe, 19 yaşında sahne almaya başladığı dönemde kendisine tepki gösteren Muazzez Abacı'nın gazinoyu bastığı iddialarını doğruladı. Eliçe, o dönem Emel Sayın ve Muazzez Abacı gibi isimlerin 'Kim bu kız' diyerek tepki vermeden önce düşünmelerini beklediğini ifade etti. 2007 yılında Çetin Çağan ile boşandığını belirten Eliçe, evliliklerinde kişilik çatışması ve ihanet olduğunu, çocukları küçük olduğu için affettiğini söyledi.

PINAR ELİÇE'DEN MUAZZZEZ ABACI İTİRAFI

Onlara da hak veriyorum. 'Bu kim' dediler. Emel Sayın'lar, Muazzez Abacı'lar 'Kim bu kız' dediler. Ama şu beklerdim. Bana bu imkan boşuna verilmedi. Beni oraya çıkaran insanın bir bildiği vardı. Bu kadar tepki vermeden önce bir düşünmelerini beklerdim" dedi.

Çetin Çağan ile 2007 yılında boşanan Pınar Eliçe "Evliliğimizde kişilik çatışması oldu. İlk bir yıl böyle başladı. Sonraki 3-4 yıl muhteşemdi. Bizim birbirimizle ilgili bir problemimiz yoktu. Çevresel problemler vardı. İhanet vardı. Affettim İki çocuğum vardı çok küçüklerdi" dedi.