Evliliklerinin zamanla tüm eleştirilere en güzel cevap olduğunu ifade eden Sali, ilişkilerinin temelinde yaş değil, sevgi ve uyum bulunduğunu vurguladı. Eşiyle mutlu bir birliktelik sürdürdüğünü belirten şarkıcı, aşkın yaşla ölçülemeyeceğini söyleyerek dikkat çekti.

ZİYNET SALİ'DEN KENDİSİNDEN 9 YAŞ KÜÇÜK EŞİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Kendisinden 9 yaş küçük müzisyen Erkan Erzurumlu ile evlenen Ziynet Sali, ilişkilerinin ilk dönemlerinde yaş farkı nedeniyle çok sayıda yorumla karşılaştıklarını anlattı. Bu süreçte kendisinin daha rahat olduğunu belirten şarkıcı, eşinin ise magazin dünyasına uzak olması nedeniyle yaşananlara alışmasının zaman aldığını söyledi.

Sali, o günleri şu sözlerle anlattı:

"Çok yüklendiler tabii. Ben bu durumu daha normal karşıladım ama Erkan bu dünyaya çok yabancı olduğu için ilk başta biraz afalladı. Şimdi o da alıştı, insanlar da sevgimizi gördü. Bu yaşla ilgili değil, tamamen sevgiyle alakalı bir durum. Zaten sevginin, aşkın yaşı yok."

"EVLİLİK BENİ ZORLAMADI"

Evliliğinin hem özel hayatında hem de müzik kariyerinde kendisine olumlu katkılar sağladığını söyleyen Ziynet Sali, eşiyle kurduğu hayatın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Erkan Erzurumlu'nun kendisine farklı alanlarda destek olduğunu ifade eden şarkıcı, son yıllarda oldukça huzurlu bir dönem geçirdiğini dile getirdi.

Sali, evliliğinin kendisine kattıklarını şu sözlerle aktardı:

"Erkan hayatıma hem kişisel olarak hem de bir müzisyen olarak çok şey kattı diyebilirim. Gerçi evlendiğin insana da bağlı olabilir ama kendi adıma söyleyecek olursam son iki yıldır çok güzel bir dünya yaşıyorum açıkçası"

BİRBİRLERİNİ DAHA ÇOK ÖZLÜYORLAR

Evlilik sonrasında birbirlerine duydukları özlemin de arttığını belirten Ziynet Sali, eşiyle pek çok ortak noktalarının bulunduğunu söyledi. Erkan Erzurumlu'nun müzik çalışmalarına da katkı sunduğunu anlatan şarkıcı, birlikte olmanın hayatını kısıtlamadığını vurguladı.

Özgürlüğüne düşkün ve kendi işlerini tek başına halletmeye alışkın biri olduğunu belirten Sali, evliliğinde bu konuda herhangi bir zorluk yaşamadığını ifade etti. Ünlü şarkıcı, eşiyle yakaladığı uyum sayesinde hem özel hayatında hem de iş yaşamında mutlu olduğunu gözler önüne serdi.