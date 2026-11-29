Sahra Işık ile yaklaşık yedi yıllık evliliğini noktaladıktan sonra Seray Kaya ile birliktelik yaşamaya başlayan İdris Aybirdi, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Boşanma sürecinde ortaya atılan iddialar ve sonrasında yaşanan gelişmelerle magazin gündeminden düşmeyen Aybirdi'nin Kaya ile ilişkisi de sona erdi.

SAHRA IŞIK İLE EVLİLİĞİ TEK CELSEDE BİTTİ

"Survivor" yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile hayatını birleştirmişti. Çift, 12 Haziran 2025 tarihinde oğulları Pamir'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Yaklaşık yedi yıl süren evlilik, bu yıl tek celsede alınan kararla sona erdi. Boşanmanın ardından gündeme gelen ihanet iddiaları ise magazin dünyasında uzun süre konuşuldu.

SAHRA IŞIK'TAN ALDATMA İDDİASI

Sahra Işık, boşanma sürecinde eski eşi İdris Aybirdi'nin kendisini "Kızılcık Şerbeti" dizisinin oyuncusu Seray Kaya ile aldattığını ileri sürmüştü. İdris Aybirdi ise kendisi hakkında ortaya atılan bu iddiaları kesin bir dille reddederek suçlamaları kabul etmemişti.

EKİM AYINDA İLİŞKİLERİNİ DUYURMUŞLARDI

Boşanmanın ardından gündeme gelen tartışmalar, İdris Aybirdi'nin geçtiğimiz ekim ayında Seray Kaya ile ilişkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan etmesiyle yeniden alevlenmişti.

İkilinin birlikteliğini kamuoyuyla paylaşması magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken çiftin ilişkisine dair yeni bir gelişme yaşandı.

ÜÇ HAFTA ÖNCE AYRILIK KARARI ALDILAR

Tv100 Magazin Hattı'ndan İbrahim Savun'un özel haberine göre, İdris Aybirdi ve Seray Kaya yollarını ayırdı. Bir süredir birlikte olan çiftin yaklaşık üç hafta önce karşılıklı anlaşarak ilişkilerini bitirme kararı aldığı öğrenildi. Böylece ekim ayında aşklarını duyuran ikilinin birlikteliği kısa sürede sona ermiş oldu.

