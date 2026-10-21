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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 09:08

Seray Kaya'dan dikkat çeken paylaşım! İdris Aybirdi ile ayrıldığı iddia edilmişti

Seray Kaya, İdris Aybirdi ve Sahra Işık aşk üçgeninde yeni bir gelişme yaşandı. Sahra Işık'tan boşandıktan sonra ilişki yaşamaya başlayan İdris Aybirdi ve Seray Kaya ikilisinin ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncudan ayrılık iddiaları sonrası manidar bir paylaşım geldi. Seray Kaya, dikkat çeken paylaşımıyla magazin gündeminde büyük ses getirdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Seray Kaya'dan dikkat çeken paylaşım! İdris Aybirdi ile ayrıldığı iddia edilmişti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 09:08

yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran 'ın boşandığı eski eşi , ünlü oyuncu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yeni bir aşka yelken açan ve bir süredir Seray Kaya ile beraberliğini devam ettiren İdris Aybirdi, magazin gündeminde aldatma ve ihanet iddialarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Aşk üçgeninde sular bir an olsun durulmazken, Seray Kaya ve İdris Aybirdi'nin ayrıldığı iddia edilmişti. Yaşadıkları sürpriz aşkla sık sık adlarından söz ettiren ikiliden Seray Kaya, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, İdris Aybirdi ile ayrılık iddiaları sonrası sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı. Bakın, ünlü oyuncu paylaşımında hangi ifadelere yer verdi. İşte Seray Kaya'nın dikkat çeken paylaşımı...

SAHRA IŞIK VE İDRİS AYBİRDİ ÇİFTİ BOŞANMIŞTI!

Survivor yarışmasıyla popülerliğini artıran ve sosyal medyada kısa sürede fenomen haline gelen Sahra Işık, sevgilisi iş insanı İdris Aybirdi ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birlikteliklerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan çift, bebek beklediklerini duyurmuştu. 12 Haziran 2025 tarihinde bebekleri Pamir'i kucaklarına alan çift, evliliklerini çocukla taçlandırmıştı.

Seray Kaya'dan dikkat çeken paylaşım! İdris Aybirdi ile ayrıldığı iddia edilmişti

Sosyal medyanın gözde çiftleri arasında yer alan ikiliden kötü haber gelmişti. Sahra Işık, yaptığı sürpriz açıklamayla eşi İdris Aybirdi'den boşandığını duyurmuştu. Işık boşanma haberini şu sözlerle duyurmuştu:

Seray Kaya'dan dikkat çeken paylaşım! İdris Aybirdi ile ayrıldığı iddia edilmişti

"Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık. Hayatımızdaki en kıymetli bağ olan 11 aylık bebeğimizin huzuru ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz."

Seray Kaya'dan dikkat çeken paylaşım! İdris Aybirdi ile ayrıldığı iddia edilmişti

SERAY KAYA İLE AŞK YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Sahra Işık ve İdris Aybirdi'nin boşanma haberlerinin hemen ardından bomba iddialar ortaya atılmıştı. Işık, eski kocasının kendisini ünlü oyuncu Seray Kaya ile aldattığını öne sürmüştü. dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Kaya, magazin gündemine yasak aşk iddialarıyla bomba gibi düşmüştü. Hakkında çıkan yasak aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan Kaya, kısa süre sonra Aybirdi ile romantik bir paylaşımda bulunmuştu.

Seray Kaya'dan dikkat çeken paylaşım! İdris Aybirdi ile ayrıldığı iddia edilmişti

Adı aşk dedikodularına çıkan ünlü oyuncu Seray Kaya, Instagram hesabından Aybirdi ile birlikte olduğu fotoğrafı kalp emojisi ile paylaşmıştı. Kaya, bu paylaşımla İdris Aybirdi ile aşk yaşadıklarını resmen ilan etmişti. Ünlü oyuncu son zamanlarda Sahra Işık'ın eski eşi ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettirmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Seray Kaya'dan dikkat çeken paylaşım! İdris Aybirdi ile ayrıldığı iddia edilmişti

AYRILDIKLARI İDDİA EDİLDİ!

Bir süredir magazin gündeminde yaşadıkları aşkla dikkatleri üzerine çeken Seray Kaya ve İdris Aybirdi çiftinin ayrıldıkları iddia edildi. Aybirdi ile yaşadığı ilişkiyle gündemde yerini alan Kaya, yasak aşk iddiaları üzerine birlikteliklerinin boşanma sürecinden sonra başladığını dile getirmişti. Son olarak Kaya ile Aybirdi'nin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması çok konuşulmuştu.

Seray Kaya'dan dikkat çeken paylaşım! İdris Aybirdi ile ayrıldığı iddia edilmişti

Sosyal medya hamleleriyle ayrılık iddialarını güçlendiren Seray Kaya ve İdris Aybirdi'ye Sahra Işık'tan da bir yorum geldi. Eski eşi İdris Aybirdi’ye dair konuşan Işık, "Bunun bir oyun olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü başka şeyler de geliyor kulağıma. Geçen hafta bir yüzük alışverişi söz konusuymuş. Kafalarındaki şeyi açıkçası ben bilmiyorum" ifadelerine yer vermişti.

Seray Kaya'dan dikkat çeken paylaşım! İdris Aybirdi ile ayrıldığı iddia edilmişti

SERAY KAYA'DAN MANİDAR PAYLAŞIM GELDİ!

Sahra Işık’ın eski eşi İdris Aybirdi ile yaşadığı aşkla gündemdeki yerini koruyan Seray Kaya’dan, haklarında ortaya atılan ayrılık iddiaları sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kaya, Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak şu açıklamaya yer verdi:

Seray Kaya'dan dikkat çeken paylaşım! İdris Aybirdi ile ayrıldığı iddia edilmişti

"Sandığınız değilim, sandığınız şeylerden hiçbiri değilim, sandık da değilim." Ünlü oyuncu kısa sürede paylaşımıyla merak uyandırdı. Çiftin ilişkilerinde hangi noktada oldukları ise araştırılmaya başlandı. 

 

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#survivor
#sahra ışık
#seray kaya
#idris aybirdi
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