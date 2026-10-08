Sahra Işık’tan oğluyla ilgili dikkat çeken mesaj: “Seni benden alamazlar”

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İstanbul
İdris Aybirdi ile boşanma sürecinin ardından eski eşi hakkında çeşitli iddialarda bulunan Sahra Işık, bu kez mesajının merkezine oğlu Pamir’i koydu. Işık’ın, “Seni benden ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Para ile her şeyi alabilirsin ama karakter satın alamazsın” sözleri sosyal medyada dikkat çekti. Paylaşım, daha önce Aybirdi ve Seray Kaya hakkında gündeme getirdiği iddiaların ardından geldi.
Sahra Işık ile iş insanı İdris Aybirdi, 2019 yılında evlenmişti. Çift, Haziran 2025’te oğulları Pamir’i kucaklarına aldı. Işık’ın daha önce yaptığı açıklamaya göre çiftin evliliği 8 Mayıs 2026’da resmen sona erdi.
Boşanmanın ardından bir süre oğulları üzerinden ortak bir hassasiyet vurgulayan çiftin özel hayatı, ilerleyen dönemde ortaya atılan iddialarla yeniden gündeme geldi. Işık, eski eşinin kendisini oyuncu Seray Kaya ile aldattığını öne sürdü ve söz konusu ilişkinin kendi evliliği devam ederken başladığını iddia etti.
Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda eski eşinden geldiğini belirttiği bazı mesaj ve arama kayıtlarını da takipçileriyle paylaştı. Aybirdi’nin yeniden bir araya gelmek istediğini ileri süren Işık, Seray Kaya’ya da çeşitli göndermelerde bulundu.
Yaşanan süreçte Aybirdi ve Kaya, kendilerine yöneltilen ihanet iddialarını kabul etmedi. İdris Aybirdi, evliliği devam ederken Seray Kaya ile iddia edilen dönemde herhangi bir ilişkisi veya tanışıklığı bulunmadığını savundu.
Seray Kaya ise konuya ilişkin açıklamasında, sessiz kalmasının suçlamaları kabul ettiği anlamına gelmediğini belirtti. Ortada bir çocuk olduğu için dikkatli konuştuğunu ifade eden Kaya, Sahra Işık ile geçmişte anlatıldığı şekilde yakın bir ilişkilerinin olmadığını söyledi.
Kaya, “Bir problem var belli ki ama o problemin içindeki kişi ben değilim” ifadelerini kullanarak kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.
İddiaların ardından yaşanan gelişmeler ise dikkat çekti. Seray Kaya, İdris Aybirdi ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından mavi kalp emojisiyle paylaştı. Böylece daha önce haklarında çıkan ilişki iddiaları konusunda ikilinin birlikte olduğu kamuoyuna açık şekilde görülmüş oldu.
İdris Aybirdi de daha sonra Kaya ile çekilmiş samimi fotoğraflarını paylaşarak, “Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktası¬sın” notunu yazdı. Böylece boşanma sürecinin ardından başlayan tartışmalar, ikilinin ilişkilerini sosyal medyada göstermesiyle farklı bir boyuta taşındı.
Sahra Işık’ın son paylaşımında ise eski eşi veya Seray Kaya yerine oğlu Pamir ön plana çıktı. Oğlunu kucağında tuttuğu görüntüleri paylaşan Işık, çocuğuna yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.
“Merak etme oğlum, annen çok güçlü ve tüm pislikleri bizim için temizlemeye devam edecek. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Her yerden saldırı alsam bile beni yıkmak kolay değil, anlayacaklar. Bilmiyorlar oğlum.”
Paylaşımının devamında oğluna yönelik sözlerini sürdüren Işık, “Seni benden ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Para ile her şeyi alabilirsin ama karakter satın alamazsın” ifadelerini kullandı.
Oğlunun ileride güçlü, şerefli ve kimseye boyun eğmeyen bir insan olması gerektiğini belirten Işık, paylaşımını “Sana öğreteceğim çok şey var” sözleriyle tamamladı.
Işık’ın paylaşımında velayet sürecine ilişkin herhangi bir dava, mahkeme kararı veya resmi işlem bilgisi paylaşılmadı.