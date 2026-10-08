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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 17:45

Sahra Işık’tan oğluyla ilgili dikkat çeken mesaj: “Seni benden alamazlar”

Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi ve oyuncu Seray Kaya hakkında ortaya atılan ihanet iddialarının ardından bu kez oğlu Pamir’le yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Kucağında oğlunu tuttuğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Işık, “Seni benden alamazlar” sözleriyle dikkat çekti. Oğlundan ayrılmaya karşı çıkan ifadeler kullanan Işık’ın paylaşımında velayet davası ya da mahkeme kararıyla ilgili herhangi bir bilgi yer almadı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Sahra Işık’tan oğluyla ilgili dikkat çeken mesaj: “Seni benden alamazlar”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 17:45

ile sürecinin ardından eski eşi hakkında çeşitli iddialarda bulunan Sahra Işık, bu kez mesajının merkezine oğlu Pamir’i koydu. Işık’ın, “Seni benden ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Para ile her şeyi alabilirsin ama karakter satın alamazsın” sözleri sosyal medyada dikkat çekti. Paylaşım, daha önce Aybirdi ve hakkında gündeme getirdiği iddiaların ardından geldi.

HABERİN ÖZETİ

Sahra Işık’tan oğluyla ilgili dikkat çeken mesaj: “Seni benden alamazlar”

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi ve oyuncu Seray Kaya ile ilgili iddialarının ardından oğlu Pamir ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 2019 yılında evlenmiş ve 2025'te oğulları Pamir dünyaya gelmiştir.
Çiftin evliliği 8 Mayıs 2026'da sona ermiştir.
Işık, eski eşinin kendisini Seray Kaya ile aldattığını iddia etmiştir.
Aybirdi ve Kaya, ihanet iddialarını reddetmiş, ancak daha sonra ilişkilerini sosyal medyada duyurmuşlardır.
Sahra Işık'ın son paylaşımında oğlu Pamir'e yönelik, "Seni benden ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Para ile her şeyi alabilirsin ama karakter satın alamazsın" ifadeleri yer almıştır.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

SAHRA IŞIK’TAN OĞLUYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN MESAJ 

ile iş insanı İdris Aybirdi, 2019 yılında evlenmişti. Çift, Haziran 2025’te oğulları Pamir’i kucaklarına aldı. Işık’ın daha önce yaptığı açıklamaya göre çiftin evliliği 8 Mayıs 2026’da resmen sona erdi.

Sahra Işık’tan oğluyla ilgili dikkat çeken mesaj: “Seni benden alamazlar”

Boşanmanın ardından bir süre oğulları üzerinden ortak bir hassasiyet vurgulayan çiftin özel hayatı, ilerleyen dönemde ortaya atılan iddialarla yeniden gündeme geldi. Işık, eski eşinin kendisini oyuncu Seray Kaya ile aldattığını öne sürdü ve söz konusu ilişkinin kendi evliliği devam ederken başladığını iddia etti.

SAHRA IŞIK’TAN ESKİ EŞİNE VE SERAY KAYA’YA GÖNDERME

Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda eski eşinden geldiğini belirttiği bazı mesaj ve arama kayıtlarını da takipçileriyle paylaştı. Aybirdi’nin yeniden bir araya gelmek istediğini ileri süren Işık, Seray Kaya’ya da çeşitli göndermelerde bulundu.

Sahra Işık’tan oğluyla ilgili dikkat çeken mesaj: “Seni benden alamazlar”

Yaşanan süreçte Aybirdi ve Kaya, kendilerine yöneltilen ihanet iddialarını kabul etmedi. İdris Aybirdi, evliliği devam ederken Seray Kaya ile iddia edilen dönemde herhangi bir ilişkisi veya tanışıklığı bulunmadığını savundu.

Seray Kaya ise konuya ilişkin açıklamasında, sessiz kalmasının suçlamaları kabul ettiği anlamına gelmediğini belirtti. Ortada bir çocuk olduğu için dikkatli konuştuğunu ifade eden Kaya, Sahra Işık ile geçmişte anlatıldığı şekilde yakın bir ilişkilerinin olmadığını söyledi.

Kaya, “Bir problem var belli ki ama o problemin içindeki kişi ben değilim” ifadelerini kullanarak kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Sahra Işık’tan oğluyla ilgili dikkat çeken mesaj: “Seni benden alamazlar”

İLİŞKİLERİNİ SOSYAL MEDYADA DUYURDULAR

İddiaların ardından yaşanan gelişmeler ise dikkat çekti. Seray Kaya, İdris Aybirdi ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından mavi kalp emojisiyle paylaştı. Böylece daha önce haklarında çıkan ilişki iddiaları konusunda ikilinin birlikte olduğu kamuoyuna açık şekilde görülmüş oldu.

İdris Aybirdi de daha sonra Kaya ile çekilmiş samimi fotoğraflarını paylaşarak, “Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktası¬sın” notunu yazdı. Böylece boşanma sürecinin ardından başlayan tartışmalar, ikilinin ilişkilerini sosyal medyada göstermesiyle farklı bir boyuta taşındı.

Sahra Işık’tan oğluyla ilgili dikkat çeken mesaj: “Seni benden alamazlar”

BU KEZ OĞLU PAMİR'İ PAYLAŞTI

Sahra Işık’ın son paylaşımında ise eski eşi veya Seray Kaya yerine oğlu Pamir ön plana çıktı. Oğlunu kucağında tuttuğu görüntüleri paylaşan Işık, çocuğuna yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sahra Işık’tan oğluyla ilgili dikkat çeken mesaj: “Seni benden alamazlar”

Işık, paylaşımına şu sözlerle başladı:

“Merak etme oğlum, annen çok güçlü ve tüm pislikleri bizim için temizlemeye devam edecek. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Her yerden saldırı alsam bile beni yıkmak kolay değil, anlayacaklar. Bilmiyorlar oğlum.”

Paylaşımının devamında oğluna yönelik sözlerini sürdüren Işık, “Seni benden ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Para ile her şeyi alabilirsin ama karakter satın alamazsın” ifadelerini kullandı.

Oğlunun ileride güçlü, şerefli ve kimseye boyun eğmeyen bir insan olması gerektiğini belirten Işık, paylaşımını “Sana öğreteceğim çok şey var” sözleriyle tamamladı.

Işık’ın paylaşımında velayet sürecine ilişkin herhangi bir dava, mahkeme kararı veya resmi işlem bilgisi paylaşılmadı.
 

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ETİKETLER
#boşanma
#sahra ışık
#seray kaya
#idris aybirdi
#pamir
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