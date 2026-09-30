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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:50

Sahra Işık’tan boşanmanın ardından aylar sonra gelen hamle! Seray Kaya açıklamasından sonra her şeyi sildi

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, özel hayatıyla gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Eski eşi İdris Aybirdi’den boşandıktan aylar sonra gelen hamlesi dikkat çekti. İhanet iddialarıyla evliliğini sonlandıran Sahra Işık, ünlü oyuncu Seray Kaya’nın açıklamasının ardından her şeyi sildi.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Sahra Işık’tan boşanmanın ardından aylar sonra gelen hamle! Seray Kaya açıklamasından sonra her şeyi sildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:50

Geçtiğimiz aylarda ihanet iddiasıyla evliliğini sonlandıran , aylar sonra gelen hamleyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu ’nın açıklamalarının ardından her şeyi silen Sahra Işık, resmi süreçlerin ardından sosyal medyasından gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla soyadını kaldırdı. Yaşadığı sevinci takipçileriyle paylaşan Işık, kısa sürede en çok konuşlan kişi olarak dikkatleri üzerine çekti.

SAHRA IŞIK’TAN BOŞANMANIN ARDINDAN AYLAR SONRA GELEN HAMLE!

yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, eski eşi ile olan evliliğiyle sık sık gündeme geliyordu. Daha önceleri bir ayrılıp bir barışan çift geçtiğimiz aylarda bomba bir iddiayla boşanma kararı almışlardı. Evliliğine her zaman bir şans tanıyan Sahra Işık, ihanet iddiaları sonrası yolları tamamen ayırma kararı almıştı.

Sahra Işık’tan boşanmanın ardından aylar sonra gelen hamle! Seray Kaya açıklamasından sonra her şeyi sildi

Sosyal medyasından yayınladığı paylaşımlarla evliliğini bitirdiğini açıklayan Sahra Işık, şimdilerde dizisinin oyuncusu Seray Kaya ile eski eşinin ilişkisi olduğunu iddia ederek boşanmanın nedeni hakkında da paylaşımlar yapmaya devam ediyordu

Sahra Işık’tan boşanmanın ardından aylar sonra gelen hamle! Seray Kaya açıklamasından sonra her şeyi sildi

Öyle ki geçtiğimiz günler de evlilik sürecinde meydana gelen olayları gündeme taşıyan Sahra Işık, Seray Kaya’ya sosyal medyasından adeta ateş püskürmüştü. Eski eşi İsris Aybirdi tarafından rahatsız edildiğini ifade ederek Kaya’ya çağrı da bulunan Işık, “Rezil olmak mı istiyorsunuz? Buyurun efendim... Kızıl Şerbo sevgilisine söyle içip içip kapıma dayanmasın. Şimdi gel barışalım desem koşarak gelecek bunu sen de biliyorsun. Ama akıllı kadınsın aferin ailenin içine girmişsin. Umarım hiç çıkmazsın hatta evlenirsiniz valla beni bu belalardan kurtar.” Demişti.

Sahra Işık’tan boşanmanın ardından aylar sonra gelen hamle! Seray Kaya açıklamasından sonra her şeyi sildi

Tüm bunlar olurken eski eşinin soyadından da bir an önce kurtulmak istediğini sıklıkla dile getiren Sahra Işık, istediğini elde etti. Sosyal medyasından “As bayrakları as, Çok Şükür Allah’ım.” Şeklinde açıklama yaparak kendi soyadını sosyal medyasında kullanabildiğini açıkladı.

Sahra Işık’tan boşanmanın ardından aylar sonra gelen hamle! Seray Kaya açıklamasından sonra her şeyi sildi

SERAY KAYA AÇIKLAMASINDAN SONRA HER ŞEYİ SİLDİ

Sahra Işık ve İdris Aybirdi, 2019 yılında evlenmişti. Çiftin evliliği daha sonra ihanet iddialarıyla son bulmuştu. Boşanmanın ardından Işık, eski eşinin Seray Kaya ile kendisini aldattığını iddia ederek sosyal medya da bomba açıklamalarda bulunmuştu. Bazı mesajları ve görüntüleri sosyal medyasından yayınlayan Sahra Işık, ikili hakkında şok eden açıklamalarına bir yenisi eklemişti.

Sahra Işık’tan boşanmanın ardından aylar sonra gelen hamle! Seray Kaya açıklamasından sonra her şeyi sildi

Seray Kaya ve İdris Aybirdi’nin konu edilen iddialarla birlikte çekilen bir fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından Seray Kaya’dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kaya, İdris Aybirdi’yle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını hikayesinde yayınladı. Fotoğrafın ardından hakkındaki iddialara kapsamlı bir açıklama yapan Kaya, ilişkilerinin iki tarafın da boşanmasının ardından başladığını belirtti.

Sahra Işık’tan boşanmanın ardından aylar sonra gelen hamle! Seray Kaya açıklamasından sonra her şeyi sildi

Seray Kaya, “İdris Aybirdi ile ilişkim, her iki tarafın da boşanmasının ardından başlamıştır.” diyerek açıklama yaptıktan sonra şimdilerde de Sahra Işık’tan her şeyi sildiğini işaret eden soyadı paylaşımı gündem oldu.

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#survivor
#sahra ışık
#seray kaya
#idris aybirdi
#Magazin
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