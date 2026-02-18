Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Poyraz Karayel ekibi Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı! Celil Nalçakan’dan duygusal paylaşım

Poyraz Karayel dizisinde oynadığı Sefer karakteriyle beğeni toplayan Kanbolat Görkem Arslan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 45 yaşında vefat eden ünlü ismi "Poyraz Karayel"deki rol arkadaşı Celil Nalçakan diziden bir sahneyle andı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Poyraz Karayel ekibi Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı! Celil Nalçakan’dan duygusal paylaşım
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 10:43

Başrolünde Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde Sefer karakteriyle yer alan 45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat tarihinde evinde geçirdiği sonucu hayatını kaybetti. Celil Nalçakan'dan dizideki bir sahneyle yakın arkadaşı Kanbolat Görkem Arslan’ı andı.

HABERİN ÖZETİ

Poyraz Karayel ekibi Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı! Celil Nalçakan’dan duygusal paylaşım

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Poyraz Karayel dizisinde Sefer karakteriyle tanınan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti ve rol arkadaşı Celil Nalçakan'dan duygu dolu bir anma geldi.
Kanbolat Görkem Arslan, Poyraz Karayel dizisinde Sefer karakterini oynamıştı.
Arslan, 11 Şubat tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.
45 yaşındaki oyuncu, 4 Kasım 1980 doğumludur.
Celil Nalçakan, yakın arkadaşı Kanbolat Görkem Arslan'ı diziden bir sahne paylaşarak anmıştır.
Kanbolat Görkem Arslan, Çemberimde Gül Oya, Hatırla Sevgili, Ezel, Poyraz Karayel, Bir Deli Rüzgar, Destan, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Yabani gibi dizilerde rol almıştır.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

CELİL NALÇAKAN'DAN KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN PAYLAŞIMI

Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı Kanbolat Görkem Arslan’ı aniden kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan Celil Nalçakan, "Uykusuz mu kaldın dünkü geceden? Ah gardaşım" diyerek diziden bir sahne paylaştı.

Poyraz Karayel ekibi Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı! Celil Nalçakan’dan duygusal paylaşım

Celil Nalçakan arkadaşının ölüm haberi sonrası ilk olarak, "Benim asabi gardaşım, mütemmim cüz’üm… Kavuşacağımız zamana kadar, Robin sana emanet" diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.

Poyraz Karayel ekibi Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı! Celil Nalçakan’dan duygusal paylaşım

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'IN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Kanbolat Görkem Arslan, dün gece saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Poyraz Karayel ekibi Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı! Celil Nalçakan’dan duygusal paylaşım

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KAÇ YAŞINDA, HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

4 Kasım 1980 doğumlu Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşındadır. 2004 yılında Çemberimde Gül Oya dizisinde rol alan Kanbolat Görkem Arslan, daha sonra Hatırla Sevgili, Ezel, Poyraz Karayel, Bir Deli Rüzgar, Destan, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Yabani dizilerinde rol aldı.

Poyraz Karayel ekibi Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı! Celil Nalçakan’dan duygusal paylaşım
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beren Saat'e Nebahat Çehre sahip çıktı, Hande Ataizi amatör buldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ufuk Özkan'ın yaptığı iyilik yıllar sonra karşısına çıktı! Ameliyatındaki detay duygulandırdı
ETİKETLER
#oyuncu
#kalp krizi
#Celil Nalçakan
#Poyraz Karayel
#Kanbolat Görkem Arslan
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.