Poyraz Karayel ekibi Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı! Celil Nalçakan’dan duygusal paylaşım

Başrolünde Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde Sefer karakteriyle yer alan 45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Celil Nalçakan'dan dizideki bir sahneyle yakın arkadaşı Kanbolat Görkem Arslan’ı andı.

Özetle

CELİL NALÇAKAN'DAN KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN PAYLAŞIMI

Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı Kanbolat Görkem Arslan’ı aniden kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan Celil Nalçakan, "Uykusuz mu kaldın dünkü geceden? Ah gardaşım" diyerek diziden bir sahne paylaştı.

Celil Nalçakan arkadaşının ölüm haberi sonrası ilk olarak, "Benim asabi gardaşım, mütemmim cüz’üm… Kavuşacağımız zamana kadar, Robin sana emanet" diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'IN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Kanbolat Görkem Arslan, dün gece saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KAÇ YAŞINDA, HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

4 Kasım 1980 doğumlu Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşındadır. 2004 yılında Çemberimde Gül Oya dizisinde rol alan Kanbolat Görkem Arslan, daha sonra Hatırla Sevgili, Ezel, Poyraz Karayel, Bir Deli Rüzgar, Destan, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Yabani dizilerinde rol aldı.