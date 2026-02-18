Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ufuk Özkan'ın yaptığı iyilik yıllar sonra karşısına çıktı! Ameliyatındaki detay duygulandırdı

Geniş Aile dizisinde oynadığı Cevahir karakteriyle popüler olan Ufuk Özkan, geçtiğimiz hafta karaciğer nakli ameliyatı geçirdi. 11 süren ameliyat başarıyla tamamlanırken, günler sonra ortaya çıkan detay duyanları duygulandırdı. Ufuk Özkan'ın yaptığı iyilik yıllar sonra karşısına çıktı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 09:31

Uzun süredir karaciğer yetmezliği sebebiyle hastanede tedavi altında olan oyuncu , 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi. Özkan’a, kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık’tan yapılan operasyonu başarıyla tamamlandı. Ufuk Özkan'ın ameliyatıyla ilgili ortaya çıkan detay, sevenlerini duygulandırdı.

HABERİN ÖZETİ

Ufuk Özkan'ın yaptığı iyilik yıllar sonra karşısına çıktı! Ameliyatındaki detay duygulandırdı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, arkadaşından yapılan karaciğer nakli ameliyatı sonrası duygulandıran bir detay paylaştı.
Ufuk Özkan, 11 saat süren zorlu bir karaciğer nakli ameliyatı geçirdi.
Ameliyatta Özkan'a kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık karaciğerini bağışladı.
Özkan, yıllar önce destek olduğu ve öğrenci olan Mahir isimli bir kişinin, nakil sırasında kullanılan tıbbi cihazların sorumlu müdürü olarak görev aldığını açıkladı.
Özkan, yoğun bakıma kaldırıldığı yönündeki haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

UFUK ÖZKAN'IN AMELİYATIYLA İLGİLİ DETAY DUYGULANDIRDI

Ufuk Özkan, yıllar önce destek olduğu bir öğrencinin, nakil sırasında kullanılan tıbbi cihazların sorumlu müdürü olarak ameliyat sürecinde görev aldığını açıkladı.

Ufuk Özkan'ın yaptığı iyilik yıllar sonra karşısına çıktı! Ameliyatındaki detay duygulandırdı

Özkan, yaklaşık 14 yıl önce yardım ettiği bir öğrencinin, nakil sürecinde görev alan isimlerden biri olduğunu açıkladı. O dönem öğrenci olan Mahir'in, bugün organ nakillerinde kullanılan tıbbi cihazların başındaki müdür olarak karşısına çıktığını belirten Özkan, yaşadığı duyguyu anlattı.

Ufuk Özkan'ın yaptığı iyilik yıllar sonra karşısına çıktı! Ameliyatındaki detay duygulandırdı

Ufuk Özkan duygularını, "Dünyanın en güzel adamlarından bir tanesi Mahir kardeşim. Hikâyemizi zaten biliyorsunuz. 2012-2014 yılları arasında bir iyiliğimiz dokunmuş. O zamanlar Mahir öğrenciydi. Zaman geçiyor, dünya çok küçük. Ama iyiliği 'iyilik bulayım' diye yapmayacaksın. Aradan 12 sene geçiyor, bakıyorsun o çocuk senin ameliyatında kullanılan makinelerin başındaki müdür olmuş. Zamanında ayakkabı almışız, bir şeyler yapmışız. Şimdi o bana destek oluyor. Bazı şeyler gerçekten anlatılmıyor" sözleriyle dile getirdi.

Ufuk Özkan'ın yaptığı iyilik yıllar sonra karşısına çıktı! Ameliyatındaki detay duygulandırdı

UFUK ÖZKAN SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Ufuk Özkan ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırıldığı iddiaları sonrası, "Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar. Hastanedeyim. Instagram'da bir takım şeyler gördüm, okudum. Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür, Allah'a şükür aslanlar gibiyiz. Her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz. Yok yoğun bakıma alındılar, yok bilmem ne falan… Allah Allah. Hiçbir alakası yok. Bakın, görüyorsunuz, canlı canlı buradayım. Çok şükür. İtibar etmeyiniz efendim. Biz gereken cevapları gereken yerlere veririz. Haydi, Allah'a emanet olun." dedi.

Ufuk Özkan'ın yaptığı iyilik yıllar sonra karşısına çıktı! Ameliyatındaki detay duygulandırdı
