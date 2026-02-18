Ufuk Özkan'ın yaptığı iyilik yıllar sonra karşısına çıktı! Ameliyatındaki detay duygulandırdı

Kategoriler
Uzun süredir karaciğer yetmezliği sebebiyle hastanede tedavi altında olan oyuncu Ufuk Özkan, 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi. Özkan’a, kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık’tan yapılan karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı. Ufuk Özkan'ın ameliyatıyla ilgili ortaya çıkan detay, sevenlerini duygulandırdı.
Ufuk Özkan, yıllar önce destek olduğu bir öğrencinin, nakil sırasında kullanılan tıbbi cihazların sorumlu müdürü olarak ameliyat sürecinde görev aldığını açıkladı.
Özkan, yaklaşık 14 yıl önce yardım ettiği bir öğrencinin, nakil sürecinde görev alan isimlerden biri olduğunu açıkladı. O dönem öğrenci olan Mahir'in, bugün organ nakillerinde kullanılan tıbbi cihazların başındaki müdür olarak karşısına çıktığını belirten Özkan, yaşadığı duyguyu anlattı.
Ufuk Özkan duygularını, "Dünyanın en güzel adamlarından bir tanesi Mahir kardeşim. Hikâyemizi zaten biliyorsunuz. 2012-2014 yılları arasında bir iyiliğimiz dokunmuş. O zamanlar Mahir öğrenciydi. Zaman geçiyor, dünya çok küçük. Ama iyiliği 'iyilik bulayım' diye yapmayacaksın. Aradan 12 sene geçiyor, bakıyorsun o çocuk senin ameliyatında kullanılan makinelerin başındaki müdür olmuş. Zamanında ayakkabı almışız, bir şeyler yapmışız. Şimdi o bana destek oluyor. Bazı şeyler gerçekten anlatılmıyor" sözleriyle dile getirdi.
Ufuk Özkan ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırıldığı iddiaları sonrası, "Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar. Hastanedeyim. Instagram'da bir takım şeyler gördüm, okudum. Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür, Allah'a şükür aslanlar gibiyiz. Her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz. Yok yoğun bakıma alındılar, yok bilmem ne falan… Allah Allah. Hiçbir alakası yok. Bakın, görüyorsunuz, canlı canlı buradayım. Çok şükür. İtibar etmeyiniz efendim. Biz gereken cevapları gereken yerlere veririz. Haydi, Allah'a emanet olun." dedi.