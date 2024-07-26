Rapçi Çakal'ın kaza yaptığı araca bir de hayranı çarptı! "Mecbur yenisini alacağız"

26 Temmuz 2024 15:50 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 16:09

Yol kenarında kazalı aracıyla çekiciyi bekleyen rapçi Çakal'ı görüntülenmek isteyen hayranı ise, ünlü ismin kazalı aracına çarptı. O anları kayda alan Çakal, "Mecbur yenisini alacağız" dedi.

RAPÇİ ÇAKAL'IN KAZALI ARACINA BİR DE HAYRANI ÇARPTI

Rapçi Çakal arabasıyla başka bir adamın arabasına çarptıktan sonra yol kenarında çekici beklerken hayranının kamerasına yakalandı. Çakal'ı gören hayranı video çekerken Çakal'ın kazalı aracına çarptı. Hayranı, o anları kayda alan Çakal'a “Ben bir şey yapmadım sen zaten önceden çarpmıştın” derken son model arabası kullanılamaz hale gelen Çakal ise "Mecbur yenisini alacağız" dedi.