Rasim Ozan Kütahyalı’dan Nagehan Alçı’ya hırsızlık davası! 10 yıla kadar hapsi istendi

13 Eylül 2024 14:10 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 14:14

Boşanma davası sonrası aralarındaki polemik bitmeyen Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı yeni bir dava ile karşı karşıya geldi. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, eski eşi Nagehan Alçı’nın ortak konutlarına girerek telefonunu çaldığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Olaylı boşanma davası sonrası gündemden düşmeyen Rasim Ozan Kütahyalı​ ile Nagehan Alçı yeni bir dava​ ile karşı karşıya geldi. Rasim Ozan Kütahyalı​, eski eşi Nagehan Alçı’nın ortak mülkiyetlerindeki eve girip cep telefonunu çaldığını iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Konu ile ilgili iddianame düzenlendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianameye göre; Alçı, telefonu bilerek ve isteyerek almadığını bir yanlışlık olduğunu söyledi.

Nagehan Alçı’nın savunmasında, davaya konu olan telefonun ortak evlerinde kendi telefonu diye aldığı ama sonrasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın bahsettiği telefon olduğunu fark ettiği belirti.

NAGEHAN ALÇI HAKKINDA 10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Odatv'ye konuşan Nagehan Alçı, "Telefonda Rasim Ozan Kütahyalı’nın benimle ilgili mesajlaştığını, kendisini polis olarak tanıtarak iftiralar attığını ve beni hedef göstermeye çalıştığını gördüğüm, bunun da suç olduğunu bildiğimden dolayı savcılığa verdim. Rasim Ozan Kütahyalı’nın ‘hırsızlık’ dediği olayın ana konusunu ben kendim savcılığa teslim ettim. Söz konusu telefon suç delili olarak savcılıkta, bunun altını çizeyim" dedi. Ayrıca Nagehan Alçı'nın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.