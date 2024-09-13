Yalı Çapkını fanları Pelin Akil'i bıktırdı! İlk önce Buse Buçe Kahraman şimdi ise Pelin'i taciz ettiler

13 Eylül 2024 11:58 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 12:01

Yalı Çapkını dizisine Diyar karakteriyle dahil olan Pelin Akil, dizinin fanlarından gelen yorumlara isyan etti. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in hayranlarından hakarete varan eleştiri aldığını belirten Pelin Akil, "Bu bir senaryo, ben de oyuncuyum. Bu kadar çok ciddiye almayın" dedi.

Yalı Çapkını'nın yeni sezonuna Diyar karakteriyle dahil Pelin Akil, Mert Ramazan Demir'in oynadığı Ferit karakterinin sevgilisi olarak yapımda yer aldı. Yalı Çapkını dizisinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz dizinin fanlarından Pelin Akil'e eleştiri yağdı. Gelen yorumlara isyan eden Pelin Akil, fanlarından ricada bulundu.

PELİN AKİL YALI ÇAPKINI FANLARINA İSYAN ETTİ

Dizide Ferit ve Seyran'ın tekrar barışmasını isteyen fanlar diziye Ferit karakterinin sevgilisi olarak Pelin Akil'e yorum yağdırdı. Dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz yorum yağmuruna tutulan Pelin Akil, bir süre sonra yorumlar daha fazla dayanamayarak fotoğraflarını yoruma kapattı. " Sen kimsin, dikkat et." "Kaç yaşındasın çık diziden" "Yalı Çapkını'na gelme" gibi kötü yorumlara maruz kalan Pelin Akil sonunda isyan etti. Magazin muhabirlerine konuşan Pelin Akil, "Bu hikaye, senaryo. Ben de oyuncuyum. Kendilerini bayağı bir kaptırıyorlar. Biz sizi çok seviyoruz, işimizi yapıyoruz. Bu kadar ciddiye almayın. Ben hiç bu kadarını beklemiyordum" açıklaması yaptı.

BUÇE BUSE KAHRAMAN DA TACİZE SONRASI DİZİDEN AYRILMIŞTI

Dizinin ilk yayınlanan bölümünde Ferit'in sevgilisi Pelin rolüyle ekranda yer alan Buçe Buse Kahraman, gelen yorumlar sonrası diziden ayrılmak istedi. Bir süre diziden ayrılan Buse Kahraman, dizinin son sezonuna tekrar dahil olarak diziden tamamen ayrıldı. O dönemde sürekli hakarete maruz kaldığını belirten Buçe Buse Kahraman, sitemde bulunmuştu.