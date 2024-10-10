Reha Muhtar hakkında yeni gelişme! Sağlık durumu ile ilgili haber geldi

10 Ekim 2024 19:39 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 19:47

Ağustos ayında evinde geçirdiği kaza sonrası beyin kanaması geçiren Reha Muhtar'dan yeni bir haber geldi. Ünlü televizyoncunun sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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Yaklaşık 2 ay önce İstanbul​'daki evinde merdivenlerden düşerek beyin kanaması​ geçiren ünlü televizyoncu Reha Muhtar​, ağır yaralı olarak Sarıyer Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

2 KEZ ENTÜBE EDİLDİ

Hastanede 2 kez entübe edilen ünlü televizyoncunun tedavisi haftalardır devam ediyor. Reha Muhtar'ın durumunda bir değişiklik olduğu öğrenildi.

BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Halk TV'nin haberine göre; Reha Muhtar'ın Maslak'taki hastaneden alınarak Ataşehir​'deki özel bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Muhtar'ın geçen hafta yeni hastaneye sevk edildiği ortaya çıktı.

REHA MUHTAR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Öte yandan Reha Muhtar'ın sağlık durumunda iyileşme gösterdiği ve fizik tedavisine ağırlık verildiği kaydedildi. Muhtar'ın önceki gün kendisini ziyarete gelen bir meslektaşı aracılığıyla sevenlerine iyi olduğu mesajını gönderdiği öğrenildi.