Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama! İyi haber geldi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ağustos 2024 09:25 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 09:30
Evinin merdivenlerinden düşerek beyin kanaması geçiren ve günlerdir yoğun bakımda olan Reha Muhtar'dan iyi haber geldi. Sosyal medyada bir paylaşım yapan Uğur Dündar, Reha Muhtar'ın hayati tehlikeyi atlattığını duyurdu.
Ünlü sunucu Reha Muhtar, evinin merdivenlerinden düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Evde bulunan oğlu Poyraz'ın durumu sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Muhtar, hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti.
REHA MUHTAR'DAN İYİ HABER GELDİ
Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgi geldi. Gazeteci Uğur Dündar, merdivenden düşerek yaralanan Reha Muhtar'ın hayati tehlikeyi atlattığını duyurdu. Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur Dündar "Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar'dan güzel haberler aldım. Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda. Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak. Büyük geçmiş olsun..." ifadelerini kullandı.
Kaynak: tgrthaber.com