Reha Muhtar'ın son durumundan haber var!

05 Eylül 2024 18:21 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 18:44

Reha Muhtar Boğaz'daki evinde geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor. Uyutulduğu söylenen Muhtar'ın son durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Muhtar'ın yoğun bakımdan ne zaman çıkacağı merak ediliyor.

Deniz Uğur bir paylaşım daha yaptı! Reha Muhtar'ın kazası sonrası Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı'yı suçlamıştı!

Deniz Uğur bir paylaşım daha yaptı! Reha Muhtar'ın kazası sonrası Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı'yı suçlamıştı!

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın son durumu açıklandı. Evinde merdivenden düşerek geçirdiği kaza sonrası yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda uyutulan Muhtar'ın son durumu belli oldu. Muhtar hastaneye kaldırılması sonrası iki çocuğunun annesi Deniz Uğur, oğlunun Nilüfer'in kızı olan Ayşe Nazlı tarafından alıkonulduğunu öne sürmüştü. Taraflar arasında yargıya yansıyan gerilim yaşanmıştı.

Reha Muhtar’ın sağlık durumu hakkında Halktv'nin haberine göre yeni bir gelişme yaşandı. Muhtar'ın sağlık durumundaki kötüye gidişin düzeldiği ve iyiye gidişin başladığı ifade edildi. Ciğerlerindeki rahatsızlığı da azalan Muhtar hala yoğun bakımda tutuluyor.





