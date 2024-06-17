Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik'in düğün yüzüğü dikkat çekti!

17 Haziran 2024 21:57 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 22:05

Gamze Özçelik ve Reshad Strik bayram sıcak dinlemeden yollara düştü! Balayı yerine bakın nereye gittiler

Gamze Özçelik ve Reshad Strik bayram sıcak dinlemeden yollara düştü! Balayı yerine bakın nereye gittiler

Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik, dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanlara yardım götürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik Kurban Bayramı'nda Somali'ye gitti. Sosyal medyada sık sık gündeme gelen çift Somoli'de yardıma muhtaç insanlara kurban eti dağıttı.

Gamze Özçelik'in Instagram hesabından yapılan son paylaşımda ise parmağındaki yüzük dikkat çekti.

NİKAH KARELERİNDEKİ YORUM DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Nikahın ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Özçelik'in eşi Strik, "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. inşallah cennette de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı..." notunu düşmüştü.

"ŞİMDİ BİRLİKTE YOLLARA DÜŞME ZAMANI"

Özçelik ise eşinin paylaşımına "İnşaAllah... Şimdi birlikte yollara düşme zamanı" diyerek cevap vermişti.