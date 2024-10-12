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Reynmen, Emire Cansu Kurtaran ile evlendi! İtalya'da romantik düğün

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ekim 2024 09:41 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 09:54
Reynmen, Emire Cansu Kurtaran ile evlendi! İtalya&#039;da romantik düğün

Ünlü fenomen, şarkıcı Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ile Emire Cansu Kurtaran, dünyaevine girdi. İtalya'nın Amalfi kıyısında gerçekleşen düğünde çifti aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Reynmen​ lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, uzun süredir birlikte olduğu Emire Cansu Kurtaran ile İtalya'da evlendi.  Amalfi kıyısında düzenlenen törenle dünyaevine giren çifti, aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Reynmen, Emire Cansu Kurtaran ile evlendi! İtalya'da romantik düğün - 1. Resim

'Derdim Olsun', 'Ela', ve 'Renklensin' şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Reynmen'in düğününe, çiftin aile ve yakın arkadaşlarından oluşan 60 kişilik bir davetli grubu katıldı. Uzun bir süredir düğün​ hazırlıklarını sürdüren çift, düğünün ardından Japonya’da balayı tatiline çıkacak.

Reynmen, Emire Cansu Kurtaran ile evlendi! İtalya'da romantik düğün - 2. Resim

YAKIN ARKADAŞI ÇAKAL'DAN PAYLAŞIM

Reynmen'in yakın dostu Emirhan Çakal da davetliler arasındaydı. Çakal gelin ve damadın mutluluğunu sosyal medyadan paylaştığı bu kare ile gözler önüne serdi.

Reynmen, Emire Cansu Kurtaran ile evlendi! İtalya'da romantik düğün - 1. Resim

REYNMEN KİMDİR?

Reynmen, asıl adıyla Yusuf Aktaş, 1995 yılında dünyaya geldi. Scorp ve YouTube platformlarındaki videolarıyla tanınan Aktaş, şimdilerde kariyerine şarkıcı olarak devam ediyor. Ünlü ismin "Derdim Olsun", "Ela" ve "Renklensin" gibi şarkıları bulunuyor.

Reynmen, Emire Cansu Kurtaran ile evlendi! İtalya'da romantik düğün - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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