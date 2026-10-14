Yayınlandığı günden beri yoğun ilgi ile izlenen Altı Üstü İstanbul, izleyicisi tarafından dikkat çekerek izlenmeye devam ediyor. Konusuyla ya da oyuncularıyla oldukça çok sevilen dizi de Alina karakterini oynayan İpek Çiçek’in yayınladığı bir video sosyal medyayı kırdı geçti. Altı Üstü İstanbul dizisi ve oyuncularıyla fenomen sese çektikleri video izlenme ve paylaşım rekorları kırdı.

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HABERİN ÖZETİ Reyting rekoru kıran Altı Üstü İstanbul dizi oyuncuları sosyal medyayı da kırdı geçirdi! Fenomen sese çektikleri video izlenme ve paylaşım rekoru kırdı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul'un oyuncularının sosyal medyada paylaştığı bir video, izlenme ve paylaşım rekorları kırdı. Altı Üstü İstanbul dizisi, konusu ve oyuncularıyla yoğun ilgi görüyor. Dizinin Alina karakterini canlandıran İpek Çiçek'in yayınladığı video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İpek Çiçek, Öykü Gürman, Yüsra Geyik ve Cem Söküt'ün birlikte çektikleri video dakikalar içinde binlerce izlenme aldı. Oyuncuların fenomen bir sese çektiği video, gülmekten kırdı geçirdi. Özellikle son bölümde yer alan ters köşeler ve Emir ile Uzay'ın durumu izleyiciyi şoke etti.

REYTİNG REKORU KIRAN ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİ OYUNCULARI SOSYAL MEDYAYI DA KIRDI GEÇİRDİ!

ATV’nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Öyle ki son bölümüyle ekranlara damga vuran Altı Üstü İstanbul, reytinglerde bile zirveye yerleşerek gündemdeki yerini aldı. Diğer bir yandan da dizinin konusu ve oyuncuları yoğun ilgi görürken, setten gelen eğlenceli bir video adeta sosyal medyayı kırdı geçirdi.

Dizinin oyuncuları İpek Çiçek, Öykü Gürman, Yüsra Geyik ve Cem Söküt’ün birlikte çektikleri yeni bir sosyal medya akımı dakikalar içinde binlerce izlenme aldı. Üstelik çektikleri fenomen ses de sosyal medyayı gülmekten kırdı geçirdi.

Başarılı Altı Üstü İstanbul oyuncuları, başarılı oyunculuklarının yanı sıra özel hayatlarında da sosyal medya da sıklıkla takip edilen isimlerden biri olurken yaptıkları fenomen sesle videolar saniyeler içerisinde binlerce beğenin ve yorum yağmuruna tutuluyorlar.

FENOMEN SESE ÇEKTİKLERİ VİDEO İZLENME VE PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Sosyal medyanın bu aralar oldukça fenomen olan sesine çektikleri videoyla izlenme ve paylaşım rekorları kırdılar. Altı Üstü İstanbul dizisinin Alina’sı İpek Çiçek’in paylaştığı video en çok konuşulan paylaşımlar arasında yer aldı.

Özellikle de yayınlanan son bölümünde ters köşelere yer veren Altı Üstü İstanbul, hayranları ve sevenleri tarafından yoğun ilgi gördü. Emir ve Uzay’ın ölümü hem izleyiciyi şoke etti hem de aileleri şoke ederken gerçeğin ortaya çıkmasıyla ikilinin yaşamına dair yaptıkları dikkat çekti.

İki haftadır ekranlarda yer almayan Altı Üstü İstanbul, son bölümüyle reytingler de de yüksek alarak günün en çok konuşulanı olmuştur. ATV’nin severek izlenen dizileri arasında yer alan Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamları ekranlara gelirken yeni bölüme dair merak edilenlerde araştırılmaya devam ediyor.