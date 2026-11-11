Rojda Demirer'in son hali gündem oldu! Eski ve yeni fotoğrafları arasındaki değişim dikkat çekti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ekranların tanınan isimlerinden Rojda Demirer, bu kez rol aldığı yapımlarla değil, yıllar içindeki görünümüne ilişkin karşılaştırmalarla gündeme geldi. Oyuncunun farklı zamanlarda çekilen fotoğrafları yan yana getirildi. Özellikle yandan çekilen karelerde çene ucundaki görünüm farklılığı dikkat çekti.
Rojda Demirer'in farklı dönemlerde çekilen fotoğrafları sosyal medyada karşılaştırıldı. Aynı boğazlı kazakla verdiği pozların yan yana getirilmesiyle hazırlanan görsellerde özellikle profil görüntüsü öne çıktı. Yandan çekilen karelerde çene ucunun önceki fotoğrafa kıyasla daha belirgin göründüğü yorumları yapıldı.
Önden çekilen fotoğraflarda ise bu farklılığın daha az dikkat çektiği görüldü. Fotoğraflar üzerinden yapılan karşılaştırmalar kısa sürede magazin gündeminde konuşulmaya başladı.
Oyuncunun fotoğraflarındaki görünüm farklılığı, çene dolgusu yaptırdığı iddialarını beraberinde getirdi. Özellikle profil görüntülerindeki değişim, estetik müdahale yorumlarının yapılmasına neden oldu. Ancak Rojda Demirer'in herhangi bir estetik işlem yaptırdığı doğrulanmış değil. Oyuncu da iddialara ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Rojda Demirer, son yıllarda televizyon projelerinde daha az görünmeye başladı. Oyuncunun televizyon ekranlarındaki son projelerinden biri, 2025 yılında gündeme gelen Başkan: Ev Hapsi oldu. Oktay Kaynarca ve Fikret Kuşkan'ın da kadrosunda yer aldığı yapımda Demirer, yeniden oyunculuk performansıyla izleyici karşısına çıktı.
Demirer'in ekranlardan uzak kaldığı dönemde oyunculuğu tamamen bıraktığı düşünülmemeli. Oyuncu, farklı alanlardaki çalışmalarını sürdürürken tiyatro sahnesine de hazırlanıyor. Tiyatrokare'nin Noel Coward imzalı Özel Hayatlar adlı oyununda rol alan Demirer'in, Kerem Atabeyoğlu, Meral Asiltürk ve Barış Aytaç ile aynı sahneyi paylaşması planlanıyor. Oyunun 8 Aralık 2026'da Baba Sahne'de prömiyer yapması bekleniyor.
Rojda Demirer, oyunculuk kariyerinin yanı sıra girişimci yönüyle de dikkat çekiyor. Yaklaşık 16 yıl önce kardeşi Ruken Demirer ile çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştüren oyuncu, çikolata üretimi ve işletmeciliğine adım attı. İki kardeş, el yapımı çikolatalar hazırladıkları kendi markalarını kurarak bu alanda çalışmaya başladı.
Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'ten ilham alınarak oluşturulan markada, yüzde 100 Belçika çikolatası kullanılarak farklı tasarımlarda ürünler hazırlanıyor. İstanbul'da iki şubeyle faaliyet gösteren işletmede Demirer de zaman zaman üretim sürecine katılıyor. Oyuncu, dizi ve tiyatro çalışmalarından fırsat buldukça atölyeye giriyor, çikolataların hazırlanması ve sipariş süreçleriyle yakından ilgileniyor.