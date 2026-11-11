Ekranların tanınan isimlerinden Rojda Demirer, bu kez rol aldığı yapımlarla değil, yıllar içindeki görünümüne ilişkin karşılaştırmalarla gündeme geldi. Oyuncunun farklı zamanlarda çekilen fotoğrafları yan yana getirildi. Özellikle yandan çekilen karelerde çene ucundaki görünüm farklılığı dikkat çekti.

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HABERİN ÖZETİ Rojda Demirer'in son hali gündem oldu! Eski ve yeni fotoğrafları arasındaki değişim dikkat çekti Oyuncu Rojda Demirer, farklı dönemlerine ait fotoğraflarının yan yana getirilmesiyle ortaya atılan çene estetiği iddiaları, tiyatro projeleri ve çikolata işletmeciliğiyle gündeme geldi. Sosyal medyada eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırılan Demirer'in yandan çekilen karelerinde çene ucundaki belirginlik dikkat çekerek çene dolgusu iddialarına yol açtı, ancak oyuncu iddiaları doğrulamadı ve açıklama yapmadı. Demirer'in televizyon ekranlarındaki son projelerinden biri 2025 yılında gündeme gelen 'Başkan: Ev Hapsi' oldu. Oyuncu, 8 Aralık 2026'da Baba Sahne'de prömiyer yapması planlanan Tiyatrokare'nin 'Özel Hayatlar' adlı oyunuyla tiyatro sahnesine hazırlanıyor. Yaklaşık 16 yıl önce kardeşi Ruken Demirer ile el yapımı çikolata üretimine adım atan oyuncu, İstanbul'da iki şubesi bulunan markanın üretim ve sipariş süreçleriyle ilgilenmeye devam ediyor.

ROJDA DEMİRER'İN ESKİ VE YENİ FOTOĞRAFLARI YAN YANA GETİRİLDİ

Rojda Demirer'in farklı dönemlerde çekilen fotoğrafları sosyal medyada karşılaştırıldı. Aynı boğazlı kazakla verdiği pozların yan yana getirilmesiyle hazırlanan görsellerde özellikle profil görüntüsü öne çıktı. Yandan çekilen karelerde çene ucunun önceki fotoğrafa kıyasla daha belirgin göründüğü yorumları yapıldı.

Önden çekilen fotoğraflarda ise bu farklılığın daha az dikkat çektiği görüldü. Fotoğraflar üzerinden yapılan karşılaştırmalar kısa sürede magazin gündeminde konuşulmaya başladı.

ROJDA DEMİRER ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Oyuncunun fotoğraflarındaki görünüm farklılığı, çene dolgusu yaptırdığı iddialarını beraberinde getirdi. Özellikle profil görüntülerindeki değişim, estetik müdahale yorumlarının yapılmasına neden oldu. Ancak Rojda Demirer'in herhangi bir estetik işlem yaptırdığı doğrulanmış değil. Oyuncu da iddialara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

ROJDA DEMİRER UZUN ZAMANDIR EKRANLARDAN UZAK

Rojda Demirer, son yıllarda televizyon projelerinde daha az görünmeye başladı. Oyuncunun televizyon ekranlarındaki son projelerinden biri, 2025 yılında gündeme gelen Başkan: Ev Hapsi oldu. Oktay Kaynarca ve Fikret Kuşkan'ın da kadrosunda yer aldığı yapımda Demirer, yeniden oyunculuk performansıyla izleyici karşısına çıktı.

Demirer'in ekranlardan uzak kaldığı dönemde oyunculuğu tamamen bıraktığı düşünülmemeli. Oyuncu, farklı alanlardaki çalışmalarını sürdürürken tiyatro sahnesine de hazırlanıyor. Tiyatrokare'nin Noel Coward imzalı Özel Hayatlar adlı oyununda rol alan Demirer'in, Kerem Atabeyoğlu, Meral Asiltürk ve Barış Aytaç ile aynı sahneyi paylaşması planlanıyor. Oyunun 8 Aralık 2026'da Baba Sahne'de prömiyer yapması bekleniyor.

ROJDA DEMİRER KARDEŞİYLE ÇİKOLATA İŞİNE GİRDİ

Rojda Demirer, oyunculuk kariyerinin yanı sıra girişimci yönüyle de dikkat çekiyor. Yaklaşık 16 yıl önce kardeşi Ruken Demirer ile çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştüren oyuncu, çikolata üretimi ve işletmeciliğine adım attı. İki kardeş, el yapımı çikolatalar hazırladıkları kendi markalarını kurarak bu alanda çalışmaya başladı.

Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'ten ilham alınarak oluşturulan markada, yüzde 100 Belçika çikolatası kullanılarak farklı tasarımlarda ürünler hazırlanıyor. İstanbul'da iki şubeyle faaliyet gösteren işletmede Demirer de zaman zaman üretim sürecine katılıyor. Oyuncu, dizi ve tiyatro çalışmalarından fırsat buldukça atölyeye giriyor, çikolataların hazırlanması ve sipariş süreçleriyle yakından ilgileniyor.