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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 18:10

Ünlü İkizler Meral ve Zuhal'in 150 kedi için yaptıkları şaşırttı! Barış Manço ile dostluklarıyla tanınıyorlardı

1970’li yıllarda seslendirdikleri şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Meral ve Zuhal kardeşler, aradan geçen yıllara rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Yeşilçam filmleri ve nostaljik TRT yayınları ve Barış Manço ile olan dostluklarıyla hatırlanan ünlü ikizler, bugün sahnelerden oldukça uzak bir hayat yaşıyor. Üstelik yıllar sonra gündeme gelmelerinin nedeni, müzik kariyerlerinden çok farklı bir uğraşları...

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Editor
 Ezgi Sezer
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Ünlü İkizler Meral ve Zuhal'in 150 kedi için yaptıkları şaşırttı! Barış Manço ile dostluklarıyla tanınıyorlardı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 18:10

Özellikle 1974 yapımı Uyanık Kardeşler filminde söyledikleri "Param Yok Pulum Yok" şarkısıyla tanınan Meral Ozan ve Zuhal Şener Kandemir, şöhret dolu günlerini geride bıraktı. Bir dönem sanat dünyasının ilgi gören isimleri arasında bulunan kardeşler, şimdilerde İstanbul Moda'da yaklaşık 150 sokak kedisinin bakımını üstlenerek yaşamlarını sürdürüyor.

ÜNLÜ İKİZLER MERAL VE ZUHAL YENİDEN GÜNDEMDE

1947 yılında dünyaya gelen Meral Ozan ve Zuhal Şener Kandemir'in çocukluk ve gençlik yılları Denizli'de geçti. Denizli Ticaret Lisesi'nden mezun olan ikiz kardeşler, eğitimlerinin ardından İstanbul'a taşındı. Müzik dünyasına adım atmadan önce bankacılık sektöründe çalışan ve fotomodellik yapan kardeşlerin hayatı, aldıkları bir teklifle farklı bir yöne ilerledi.

Ünlü İkizler Meral ve Zuhal'in 150 kedi için yaptıkları şaşırttı! Barış Manço ile dostluklarıyla tanınıyorlardı

İkizlerin müzikle tanışmasında dönemin ünlü sanatçılarından ve prodüktörlerinden Fecri Ebcioğlu'nun önemli rolü oldu. Bir ajansta modellik yaptıkları sırada dikkatini çeken kardeşler, Ebcioğlu'nun desteğiyle müzik çalışmalarına başladı. İlk plaklarını "İkizler" adıyla piyasaya çıkaran ikili, ilerleyen dönemde Meral-Zuhal ismiyle tanındı.

BARIŞ MANÇO İLE YILLARCA KONUŞULAN DOSTLUK

1970'li yıllarda Türk pop müziğinin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Meral ve Zuhal, dönemin pek çok ünlü sanatçısıyla aynı çevrede bulundu. İkizlerin hayat hikâyesinde ile kurdukları dostluk da özel bir yere sahip oldu.

Ünlü İkizler Meral ve Zuhal'in 150 kedi için yaptıkları şaşırttı! Barış Manço ile dostluklarıyla tanınıyorlardı

Kardeşlerin annelerini kaybetmelerinin ardından Barış Manço'nun "Ölüm Allah'ın Emri" adlı eserini bestelediği aktarılıyor. Bu olay, ikizlerin Manço ile olan yakınlığını anlatan en dikkat çekici anılardan biri olarak hafızalarda kaldı.

1980'li yıllarda arabesk müziğin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte müzik piyasasında değişen dengeler, ikizlerin kariyer tercihlerini de etkiledi. Kendi müzik anlayışlarından uzaklaşmak istemeyen Meral ve Zuhal, zamanla sahnelerden çekilerek sanat dünyasına mesafe koydu.

Ünlü İkizler Meral ve Zuhal'in 150 kedi için yaptıkları şaşırttı! Barış Manço ile dostluklarıyla tanınıyorlardı

MODA'DA 150 KEDİNİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİLER

Şöhretli günlerini geride bırakan Meral ve Zuhal kardeşlerin bugünkü yaşamı ise duyanları şaşırtıyor. İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Moda semtinde sakin bir hayat sürdüren ikizler, zamanlarının büyük bölümünü sokak hayvanlarına ayırıyor.

Ünlü İkizler Meral ve Zuhal'in 150 kedi için yaptıkları şaşırttı! Barış Manço ile dostluklarıyla tanınıyorlardı

Kardeşlerin, emekli maaşları ve yıllar içinde biriktirdikleri parayla Moda'da yaşayan yaklaşık 150 kedinin beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşıladığı belirtiliyor. Sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri ve veteriner giderleriyle de yakından ilgilenen ikizler, bu sorumluluğu uzun yıllardır büyük bir özveriyle sürdürüyor.

Ünlü İkizler Meral ve Zuhal'in 150 kedi için yaptıkları şaşırttı! Barış Manço ile dostluklarıyla tanınıyorlardı

KEDİLER İÇİN YAZLIKLARINI BİLE SATTILAR

Meral ve Zuhal kardeşlerin hayvanlara yönelik desteği yalnızca mama ve günlük bakımla sınırlı kalmadı. Kedilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Bodrum'daki yazlıklarını sattıkları ve uzun süredir tatil yapmadıkları da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Ünlü İkizler Meral ve Zuhal'in 150 kedi için yaptıkları şaşırttı! Barış Manço ile dostluklarıyla tanınıyorlardı

Çevrelerinde "Moda'nın kedi anneleri" olarak tanınan ikizler, bugün hayatlarını sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor. Bir zamanlar şarkılarıyla dinleyicilerin beğenisini kazanan Meral ve Zuhal, şimdilerde müzik sahnelerinden uzakta, sessiz sedasız sürdürdükleri bu yaşamla gündeme geliyor.

Yıllar önce seslendirdikleri şarkılarla hafızalara kazınan iki kardeşin bugün yüzlerce kediye destek olması, hayatlarının nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.
 

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#barış manço
#İstanbul Moda
#Meral Ozan
#Zuhal Şener Kandemir
#Fecri Ebcioğlu
#Magazin
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