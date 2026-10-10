Bir dönemin sevilen dizisi Ruhsar'da Reyhan karakteriyle tanınan Ebru Karanfilci, yıllar sonra yaptığı itirafla dikkat çekti. Set ortamında mobbinge maruz kaldığını anlatan oyuncu, yaşadığı zorlukları “Çünkü zor şeyler de yaşadım” sözleriyle dile getirdi. Karanfilci’nin açıklamaları gündem olurken, ünlü oyuncunun son hali de dikkat çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ruhsar’ın Reyhan’ından yıllar sonra şoke eden itiraflar! Ebru Karanfilci’nin son hali Ruhsar dizisinde Reyhan karakteriyle tanınan Ebru Karanfilci, geçmişte set ortamında mobbinge maruz kaldığını belirterek son haliyle de dikkat çekti. Ebru Karanfilci, oyunculuk kariyerinde set ortamında mobbinge maruz kaldığını yıllar sonra itiraf etti. Yaşadığı zorlukları “Çünkü zor şeyler de yaşadım” sözleriyle ifade etti. Karanfilci'nin bu açıklamaları, set ortamındaki çalışma koşullarını ve oyuncuların karşılaştığı zorlukları yeniden tartışmaya açtı. Ruhsar dizisinin Reyhan'ı olarak hatırlanan ünlü oyuncunun son hali ve değişimi de gündem oldu.

EBRU KARANFİLCİ’DEN YILLAR SONRA GELEN MOBBİNG İTİRAFI

Ebru Karanfilci, oyunculuk kariyerinin geçmiş dönemlerinde yaşadığı zorlukları yıllar sonra anlattı. Ruhsar dizisinde Reyhan karakterine hayat veren oyuncu, set ortamında karşılaştığı mobbing deneyimine dikkat çekti. Karanfilci’nin “Çünkü zor şeyler de yaşadım” sözleri, meslek hayatında yaşadığı sıkıntıları yeniden gündeme taşıdı.

Ekran önünde izleyicilerin karşısına çıkan oyuncuların kamera arkasında neler yaşadığı zaman zaman merak konusu oluyor. Karanfilci’nin açıklamaları da set ortamındaki çalışma koşullarını ve oyuncuların karşılaşabildiği zorlukları yeniden tartışmaya açtı. Oyuncunun yıllar sonra bu deneyimlerinden söz etmesi, kariyer yolculuğunun perde arkasına dair merak uyandırdı.

Bir dönemin sevilen yapımlarından Ruhsar ile geniş kitleler tarafından tanınan Ebru Karanfilci, yıllar geçse de Reyhan karakteriyle hatırlanmaya devam ediyor. Oyuncunun geçmişte yaşadıklarına ilişkin açıklamaları gündeme gelirken, son hali de dikkat çekti.

EBRU KARANFİLCİ’NİN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ!

Ebru Karanfilci, Ruhsar dizisinde canlandırdığı Reyhan karakteriyle hafızalara kazınmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen yeniden gündeme geldi. Oyuncunun geçmişteki görüntüleriyle bugünkü hali arasındaki değişim dikkat çekti. Uzun süredir ekranlarda görmeye alışık olduğumuz dönemden farklı bir görünümle merak uyandıran Karanfilci, hem açıklamaları hem de son haliyle adından söz ettirdi.

Ebru Karanfilci, yıllar önce rol aldığı Ruhsar dizisiyle hafızalara kazınan isimler arasında yer alıyor. Aradan geçen zamana rağmen Reyhan karakteriyle hatırlanan oyuncu, bu kez geçmişte yaşadığı zorluklara ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi. Set ortamında yaşadıklarını anlatması, oyuncuların kamera arkasındaki deneyimlerini de yeniden merak konusu yaptı.

Karanfilci’nin yıllar sonra yaptığı itirafın yanı sıra son görüntüsü de dikkat çekti. Bir dönemin sevilen dizileriyle tanınan oyuncunun bugün nasıl göründüğü merak edilirken, geçmişteki rolleri de yeniden hatırlandı. Oyuncunun açıklamaları, televizyon dünyasının perde arkasında yaşananların izleyiciler tarafından her zaman bilinmediğini bir kez daha ortaya koydu.