Ruhsar’ın Reyhan’ından yıllar sonra şoke eden itiraflar! Ebru Karanfilci’nin son hali

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Bir dönemin sevilen dizisi Ruhsar'da Reyhan karakteriyle tanınan Ebru Karanfilci, yıllar sonra yaptığı itirafla dikkat çekti. Set ortamında mobbinge maruz kaldığını anlatan oyuncu, yaşadığı zorlukları “Çünkü zor şeyler de yaşadım” sözleriyle dile getirdi. Karanfilci’nin açıklamaları gündem olurken, ünlü oyuncunun son hali de dikkat çekti.
Ebru Karanfilci, oyunculuk kariyerinin geçmiş dönemlerinde yaşadığı zorlukları yıllar sonra anlattı. Ruhsar dizisinde Reyhan karakterine hayat veren oyuncu, set ortamında karşılaştığı mobbing deneyimine dikkat çekti. Karanfilci’nin “Çünkü zor şeyler de yaşadım” sözleri, meslek hayatında yaşadığı sıkıntıları yeniden gündeme taşıdı.
Ekran önünde izleyicilerin karşısına çıkan oyuncuların kamera arkasında neler yaşadığı zaman zaman merak konusu oluyor. Karanfilci’nin açıklamaları da set ortamındaki çalışma koşullarını ve oyuncuların karşılaşabildiği zorlukları yeniden tartışmaya açtı. Oyuncunun yıllar sonra bu deneyimlerinden söz etmesi, kariyer yolculuğunun perde arkasına dair merak uyandırdı.
Bir dönemin sevilen yapımlarından Ruhsar ile geniş kitleler tarafından tanınan Ebru Karanfilci, yıllar geçse de Reyhan karakteriyle hatırlanmaya devam ediyor. Oyuncunun geçmişte yaşadıklarına ilişkin açıklamaları gündeme gelirken, son hali de dikkat çekti.
Ebru Karanfilci, Ruhsar dizisinde canlandırdığı Reyhan karakteriyle hafızalara kazınmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen yeniden gündeme geldi. Oyuncunun geçmişteki görüntüleriyle bugünkü hali arasındaki değişim dikkat çekti. Uzun süredir ekranlarda görmeye alışık olduğumuz dönemden farklı bir görünümle merak uyandıran Karanfilci, hem açıklamaları hem de son haliyle adından söz ettirdi.
Ebru Karanfilci, yıllar önce rol aldığı Ruhsar dizisiyle hafızalara kazınan isimler arasında yer alıyor. Aradan geçen zamana rağmen Reyhan karakteriyle hatırlanan oyuncu, bu kez geçmişte yaşadığı zorluklara ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi. Set ortamında yaşadıklarını anlatması, oyuncuların kamera arkasındaki deneyimlerini de yeniden merak konusu yaptı.
Karanfilci’nin yıllar sonra yaptığı itirafın yanı sıra son görüntüsü de dikkat çekti. Bir dönemin sevilen dizileriyle tanınan oyuncunun bugün nasıl göründüğü merak edilirken, geçmişteki rolleri de yeniden hatırlandı. Oyuncunun açıklamaları, televizyon dünyasının perde arkasında yaşananların izleyiciler tarafından her zaman bilinmediğini bir kez daha ortaya koydu.