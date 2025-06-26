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 | Dilek Ulusan

Sabri Ugan'ın kardeşinden açıklama

Akciğer kanseri nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın son sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Dün hayatını kaybettiğine dair haber çıkan Sabri Ugan hakkında konuşan kardeşi, Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

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Sabri Ugan'ın kardeşinden açıklama
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 12:20

Türk spor medyasının tanınan isimlerinden Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 3 aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Ugan'ın dün vefat ettiğine dair iddialar, sosyal medyada yayılmış ancak oğlu Doruk Ugan ve kardeşi Raif Ugan, çıkan haberleri yalanladı.

SABRİ UGAN'IN SON SAĞLIK DURUMU ORTAYA ÇIKTI

Yoğun bakımda tedavi gören Sabri Ugan hakkında konuşan kardeşi Raif Ugan, "Doktorları 24 Haziran Salı günü tedavinin yoğun bakımda sürmesine karar verdiler. Süreç halen devam ediyor. Tıpkı karakteri gibi savaşmaya devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Sabri Ugan'ın kardeşinden açıklama

Ünlü spikerin oğlu Doruk Ugan ise; Babamın nezaketine yakışacak kelimeleri bulacak zamanı henüz oluşturamadığım için size cevap veremedim. Sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Babamın izleyenleri ve dinleyenleriyle kurduğu bağ, içimi güzelleştiriyor. İyi ki varsınız. Sizi bilgilendirmek isterim: Bu sabah babamı ziyaret ettim. Ona, baba-oğul koridor futbolumuzdan, her cuma okul çıkışında yanımda oluşundan, ona olan sevginizden ve anlattığı maçlardan bahsettim. Babam çok zarif görünüyor. Durumu stabil. Her şeyin yoluna gireceğine ve yazmak istediği kitabı yazacağına yürekten inanıyorum. Savaşçımla gurur duyuyorum. Sevgilerimle." dedi.

Sabri Ugan'ın kardeşinden açıklama
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ETİKETLER
#sağlık durumu
#akciğer kanseri
#Sabri Ugan
#Spiker
#24 Haziran
#Magazin
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