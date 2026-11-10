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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:33

Şafak Sezer’den Bülent Ersoy’la ilgili olay itiraf! Kutsal Damacana setinde ortalık karışmış

Kolpaçino ve Kutsal Damacana serileriyle yıllardır güldüren Şafak Sezer, geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy’la aynı filmde rol aldığı günlerden kalan bir set anısıyla magazin gündemine oturdu. Kutsal Damacana setinde ortalık karışmış, makyöz işi bırakmış. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Şafak Sezer’den Bülent Ersoy’la ilgili olay itiraf! Kutsal Damacana setinde ortalık karışmış
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:33

Ünlü oyuncu , Kolpaçino ve Kutsal Damacana serileriyle yıllardır dikkatleri üzerine çeken isimler arasında yer alıyor. Özellikle de yıllardır insanları güldüren yapımların içinde yer alan Şafak Sezer, katıldığı bir program da hakkında olay itiraflar da bulundu. Şafak Sezer, Kutsal Damacana 5: Zombi’nin kamera arkasını anlatırken sette ortalığın karıştığını ifade etti. Bülent Ersoy’un makyaj masasında geçen saatlerini anlatan Sezer, magazin gündemine bomba gibi düştü.

ŞAFAK SEZER’DEN BÜLENT ERSOY’LA İLGİLİ OLAY İTİRAF!

Oynadığı yapımlar ya da sevilen serilerin başarılı ismi Şafak Sezer, kariyerindeki başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hatta yaptığı işlerle komedi alanında akıllara gelen ilk isimlerden biri oluyor. Son zamanlarda yerini filmi Kutsal Damacana 5: Zombi’yle gündeme geliyor.

Şafak Sezer’den Bülent Ersoy’la ilgili olay itiraf! Kutsal Damacana setinde ortalık karışmış

Senaryosunu Şafak Sezer’in yazdığı Kutsal Damacana 5: Zombi ilk filmleriyle adeta film sektörüne yeni bir soluk getirirken uzun yıllardır heyecanla izlenen yapımlardan birisi haline geliyor. Hal böyle olunca da filmde rol alan isimler heyecanla takip ediliyor.

Şafak Sezer’den Bülent Ersoy’la ilgili olay itiraf! Kutsal Damacana setinde ortalık karışmış

Film başarılı senaryosunun dışında oyuncu kadrosuyla da en çok konuşulan yapımlardan olurken yapımın son filminde Türk müziğinin usta isimlerinden biri olan Bülent Ersoy, konuk oyuncu olmuştu. Oneio’nun haberine göre, 2007 yılında izleyiciyle buluşan ve adeta kahkahaya boğan Kutsal Damacana filmi, gündeme geldi.

Şafak Sezer’den Bülent Ersoy’la ilgili olay itiraf! Kutsal Damacana setinde ortalık karışmış

Hitmakers Youtube kanalına konuk olan Şafak Sezer, Bülent Ersoy hakkında yaptığı itiraflarla adeta gündeme bomba gibi düştü. Film de zombi karakteri oynayan Bülent Ersoy için yapılan makyaj seti birbirine katmış. Set içinde olayların olduğunu açıklayan Şafak Sezer, filmin üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin konuşulmaya devam etti.

Şafak Sezer’den Bülent Ersoy’la ilgili olay itiraf! Kutsal Damacana setinde ortalık karışmış

KUTSAL DAMACANA SETİNDE ORTALIK KARIŞMIŞ

Kutsal Damacana da zombi konusu bu sefer işlenirken Bülent Ersoy’un da konuk oyuncu olduğu filmin galası oldukça dikkat çekti. Bülent Ersoy, filmin galasına zombi makyajıyla ve yanına iki zombi korumayla gelerek gecenin yıldızı oldu.

Şafak Sezer’den Bülent Ersoy’la ilgili olay itiraf! Kutsal Damacana setinde ortalık karışmış

Çünkü gece için büyük bir hazırlık yapan Bülent Ersoy ve Kibariye’nin zombi makyajları üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Şafak Sezer’in yaptığı yeni açıklamalarla gündemdeki yerini aldı. Şafak Sezer’in anlattıklarına göre, Bülent Ersoy’un normal makyaj saatinden oldukça kısa sürdüğü öne sürüldü.

Şafak Sezer’den Bülent Ersoy’la ilgili olay itiraf! Kutsal Damacana setinde ortalık karışmış

Bülent Ersoy’un normal bir makyajının 8 ya da 10 saat sürdüğünü ifade ederken zombi makyajının toplam 15 dakika sürdüğünü açıkladı. Öyle ki normal makyajında set makyözün setten ayrıldığı günü anlattı. Tüm bu olaylar magazin gündemine damga vururken kısa süre de dikkat çekerek çok konuşulan konulardan biri oldu.

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ETİKETLER
#bülent ersoy
#Kutsal Damacana 5-Zombi
#şafak sezer
#Kutsal Damacana
#Hitmakers Youtube Kanalı
#Magazin
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