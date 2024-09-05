Safiye Soyman 40 gün önce kaybettiği oğlu Harun için mevlit okuttu

05 Eylül 2024 10:09 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 10:24

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, 40 gün önce kaybettiği oğlu Harun Akaröz'ün hayrına yaşadığı köyde mevlit okutulup yemek dağıtıldı. Soyman tüm herkese teşekkür ederken "Oğlumun vefatıyla Türkiye yerinden oynadı, ne kadar seviliyormuş benim oğlum" dedi.

Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın, oğlu Harun Akaröz 40 gün önce hayata gözlerini yumdu. Aldığı haberle yıkılan anne Safiye Soyman, gözyaşları içinde oğlu için feryat etti.

Kızı Ümran Akaröz ile birlikte köydeki komşularına yemek dağıtan Soyman, oğlunun hatırasını yad etti.

"NE KADAR SEVİLİYORMUŞ BENİM OĞLUM"

Oğlunun çok sevdiği Ağlasun ilçesi Yeşilbaşköy'ü hiç unutmayacaklarını söyleyen Safiye Soyman, "Vallahi o kadar güzel bir topluluk oldu ki oğlumu yalnız bırakmadılar. Oğlumun vefat ettiği köy Yeşilbaşköy. Kırkını burada yapalım dedik. Allah razı olsun köy halkı bizi yalnız bırakmadı. Binlerce insan geldi. Allah razı olsun, duasını yaptırdık. Evde de biraz sonra mevlit yapacağız, Kur'an-ı Kerim okunacak. Köyde oğlumun anısına yemek verdik. Gelenlerin ayaklarına sağlık. Burası hep yaşayacak.

Oğlum çok seviyordu Yeşilbaşköy'ünü. Altı ay burada yaşıyordu, altı ay da Bodrum'da yaşıyordu. Onun için hiç unutmayacağız. Gelen bütün köydeki dostlarımız şeref verdiler, Allah razı olsun. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Oğlumun mekanı cennet olsun. Zaten biliyorsunuz çok genç vefat etti. Bütün arayan soran herkese, gelen giden herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Oğlumun vefatıyla Türkiye yerinden oynadı, ne kadar seviliyormuş benim oğlum. Allah razı olsun herkesten, çok teşekkür ederim" dedi.