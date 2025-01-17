Safiye Soyman'dan Ferdi Tayfur açıklaması: O yaptığını hiçbir zaman unutamayacağım

17 Ocak 2025 16:34 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 16:36

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un cenazesine Türkiye'nin dört bir tarafından sevenleri akın ederken, Safiye Soyman, aylar önce Ferdi Tayfur'un yaptığı jest ile nasıl duygulandığını anlattı.

Organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur​'un mezarlığı her gün sevenleri tarafından ziyaret​ akınına uğruyor. Sevenlerine sayısız şarkı​ bırakan Ferdi Tayfur, aylar önce Safiye Soyman​'a da bir şarkı hediye ettiği öğrenildi. Ferdi Tayfur hakkında konuşan Safiye Soyman, "O yaptığını hiçbir zaman unutamayacağım" dedi.

"BEŞ KURUŞ ALMADI"

Ferdi Tayfur'un ölümüyle çok üzüldüğünü belirten Safiye Soyman, "Geçen yıl bu zamanlar şarkısını aldım kendisinden ve oğluma Harun'uma hediye etti. Onun için 'hemen' diyerek verdi şarkıyı. Ahmet Selçuk İlhan olsun Ferdi Tayfur olsun Beş kuruş almadı. Ferdi Tayfur vefat etmeden 1 hafta önce de aradım. Geçmiş olsun dileklerimi iletti. Oğlumun vefatında beni kendi aradı baş sağlığı diledi. Onu hiçbir zaman unutamayacağım. "dedi.

SAFİYE SOYMAN AYLAR ÖNCE OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Safiye Soyman, uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'u 47 yaşında kaybetti. Yatağa mahkum olan oğlunun ölümü sonrası konuşan Safiye Soyman, "Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allah'ım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum’da son yolculuğuna uğurlayacağım" dedi.