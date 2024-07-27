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Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
27 Temmuz 2024 14:56 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 15:26
Safiye Soyman&#039;ın oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Harun Akaröz 25 yıldır MS hastalığıyla mücadele ediyordu.

Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın 25 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'den acı haber geldi.

Harun Akaröz'ün solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti - 1. Resim

Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır Burdur'un Yeşilbaşköy köyünde yaz aylarını geçiren Soyman, vefat haberini aldığı Bodrum'dan Burdur'a gitmek için yola çıktı.

"CANIM YAVRUM GİTTİ"

Müge Dağıstanlı'ya konuşan Soyman: "Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allah'ım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum’da son yolculuğuna uğurlayacağım" dedi.

Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti - 2. Resim

MS HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYORDU

47 yaşındaki Harun Akaröz'ün hayatı, 1999'da bir kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisiyle altüst oldu.

Hızla hastalığı ilerleyen ve yatağa mahkum kalan Akaröz'e annesi Soyman, bir bebek gibi bakmaya başlamıştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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