Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti

27 Temmuz 2024 14:56 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 15:26

Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın 25 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'den acı haber geldi.

Harun Akaröz'ün solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır Burdur'un Yeşilbaşköy köyünde yaz aylarını geçiren Soyman, vefat haberini aldığı Bodrum'dan Burdur'a gitmek için yola çıktı.

"CANIM YAVRUM GİTTİ"

Müge Dağıstanlı'ya konuşan Soyman: "Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allah'ım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum’da son yolculuğuna uğurlayacağım" dedi.

MS HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYORDU

47 yaşındaki Harun Akaröz'ün hayatı, 1999'da bir kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisiyle altüst oldu.

Hızla hastalığı ilerleyen ve yatağa mahkum kalan Akaröz'e annesi Soyman, bir bebek gibi bakmaya başlamıştı.