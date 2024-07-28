Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz son yolculuğuna uğurlandı! Acılı anne ayakta zor durdu

28 Temmuz 2024 16:59 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 17:38

Safiye Soyman'ın MS hastası oğlu Harun Akaröz, dün solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Oğluna iyi geldiğini düşündüğü için her yazı oğluyla beraber Bodrum'da geçiren Safiye Soyman, Yeşilbaşköy'de taziyeleri kabul etti.

SAFİYE SOYMAN'IN GÖZYAŞLARI SEL OLDU AKTI

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan ünlü şarkıcı, ''Nasıl dayanacağım, bu nasıl sabır, nasıl sabredeceğim, nefes alsın diye köyde ev yaptırdım ona... Evlat acısı çok kötü, nasıl dayanacağım...'' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

HARUN AKARÖZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz'ün cenazesi, Bodrum Gündoğan Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılındı. Cenaze namazı sonrası, son yolculuğuna uğurlanan Akaröz, Gündoğan Belde Mezarlığı’nda defnedildi.

Soyman, cenaze töreninde, oğlunun fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmazken, ayakta durmakta zorlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Safiye Soyman'a oğlunun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, sanatçı Safiye Soyman'ı telefonla arayarak oğlu Harun Akaröz'ün vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

SEDA SAYAN CENAZEYE KATILAMADI

Safiye Soyman'ın yakın arkadaşı Seda Sayan, zor gününde arkadaşının yanında olamadı. ABD'de olduğu öğrenilen Sayan'ın uçak bulamadığı bu nedenle cenaze törenine katılamadığı belirtildi.

Seda Sayan, sosyal medya hesabından taziye mesajını fotoğraflı olarak paylaştı ve şunları yazdı:

''Harunum, nur içinde yat. Zaten melek gibiydin melek oldun...''

Ebru Gündeş de sosyal medya hesabı Instagram'dan taziye mesajı yayımlayan ünlüler arasında yer aldı ve şunları yazdı:

''Tanıdığım en mücadeleci en mükemmel annelerden birisin... Rabbim sabır versin, tüm dualarımız melek evladın için...''