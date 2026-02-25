Menü Kapat
Magazin
Sahipsizler'in Devran'ı Burak Berkay Akgül'e Bolu'dan olay jest! Gelen doğum günü sürprizi konuşuluyor

Sahipsizler dizisinde oynadığı Devran rolüyle milyonları kendine hayran bırakan Burak Berkay Akgül'e Bolu'dan bir hayranı görülmemiş bir jest yaptı. Çıtayı yükselten hediye sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Sahipsizler'in Devran'ı Burak Berkay Akgül'e Bolu'dan olay jest! Gelen doğum günü sürprizi konuşuluyor
Ekranların sevilen yüzü ve Sahipsizler dizisinde oynadığı Devran rolüyle performansından söz ettiren isim , kendi adına yapılan olay bir jestle gündemde. Final kararı alan Sahipsizler dizisinin Devran'ı Burak Berkay Akgül, 'dan gelen bir gelişmeyle sosyal medyanın radarına yeniden girdi. Detaylar ise haberimizde...

SAHİPSİZLER'İN DEVRAN'I BURAK BERKAY AKGÜL'E BOLU'DAN OLAY JEST!

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler 2024 yılında yayın hayatına başlamış ve yayınlandığı günden bu yana yoğun ilgi görmüştü. Ancak Çarşamba akşamı güçlü rakiplerle karşı karşıya kalan dizi, reytinglerde sınıfta kalınca final kararı verdi.

Sahipsizler'in Devran'ı Burak Berkay Akgül'e Bolu'dan olay jest! Gelen doğum günü sürprizi konuşuluyor

11 Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümle de istenilen sonuç elde edemeyen Sahipsizler, 51. bölümde ekranlara veda edecek. Yaşanan bu gelişme hayranlarını derinden üzerken, dizinin Devran rolünü üstlenen Burak Berkay Akgül'e Bolu'dan gelen bir hediye, gündemde geniş yankı uyandırdı.

Sahipsizler'in Devran'ı Burak Berkay Akgül'e Bolu'dan olay jest! Gelen doğum günü sürprizi konuşuluyor

GELEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ KONUŞULUYOR

Yaşı genç olmasına rağmen özellikle dramatik rollerde gösterdiği performansla adından söz ettiren oyuncu Burak Berkay Akgül, çok kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Sahipsizler'in Devran'ı Burak Berkay Akgül'e Bolu'dan olay jest! Gelen doğum günü sürprizi konuşuluyor

Sosyal medyada 1. 3 milyon takipçisi bulunan genç oyuncuya son olarak bir hayranından gelen alışılmışın dıında bir hediye ise gündemi salladı. Bolu'daki bir anaokuluna Burak Berkay Skgül Drama Sınıfı adını veren hayranı, sınıfın dekorasyonunu ve düzenlemesini tamamladı ve öğrencilere açtı.

Sahipsizler'in Devran'ı Burak Berkay Akgül'e Bolu'dan olay jest! Gelen doğum günü sürprizi konuşuluyor

Oldukça iddialı değerlendirilen doğum günü hediyesi sonrası gözler bir kere daha Burak Berkay Akgül'e çevrildi. Akgül'e gelen bu hediye ise sosyal medyada uzun süre konuşulacağa benziyor.

Sahipsizler'in Devran'ı Burak Berkay Akgül'e Bolu'dan olay jest! Gelen doğum günü sürprizi konuşuluyor

BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sahipsizler dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Burak Berkay Akgül, 24 Şubat 1997 İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezunu olan ünlü oyuncu, daha sonra Akademi 35, 5'ta eğitim almıştır. Akgül'ün oynadığı başlıca diziler ise şu şekilde;

Sahipsizler'in Devran'ı Burak Berkay Akgül'e Bolu'dan olay jest! Gelen doğum günü sürprizi konuşuluyor

Maria ile Mustafa - Rüzgar

Kahraman Babam - İlker

Destan - Kaya Tegin

Safir - Yaman

Güzel Aşklar Diyarı - Arhan

Sahipsizler - Devran Alaz

