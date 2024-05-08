"Sanat dünyasının felaket tellalı" Onur Akay bu kez yanıldı! Kahtalı Mıçe kanser haberlerine tepki gösterdi

08 May 2024 10:10 - Güncelleme : 08 May 2024 10:24

İbrahim Tatlıses'in müzik dünyasında çalıştığı en yakın isimlerden biri olan Kahtalı Mıçe adlı türkücü Mustafa Aslan'ın gırtlak kanserine yakalandığı iddia edildi. 71 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısının bu kötü haberini sanat dünyasında felaket tellalı olarak bilenen Onur Akay duyurdu.

KAHTALI MIÇE KANSER HABERLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Onur Akay, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak paylaşım yapmıştı:

"Gırtlak kanseri teşhisi konulan sanatçımız Antalya'da tedavi görüyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yatan sanatçımızın kemoterapi tedavisi de devam ediyor. Ayrıca sanatçımızın ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Lütfen dualarınızı esirgemeyin."

Haberlere konu olan paylaşım sonrası Mustafa Aslan resmi sosyal medya hesabından iddiaları yalanladı. Rahatsız olduğunu ancak kanser olmadığını belirten usta isim "ekonomik durumu kötü" vurgusunu yapanlara ise öfke kustu. Kahtalı Mıçe paylaşımında "Beni seven insanlar, öyle bir şey yok. 'Gırtlak kanseri olmuş, ekonomik durumu kötü' yönünde çıkan haberler asılsızdır. Evet, biraz rahatsızım ama gırtlak kanseri değilim. İki tane kitle var ince bağırsağımın üstünde. Onun tedavisini ve kemoterapisini görüyorum. Gayet iyiyim. Tedavi gördüğüm için biraz hırpalandım bu da normal. Sevenlerim, dostlarım, akrabalarım var ve benim için korkuyorlar" ifadelerini kullandı.